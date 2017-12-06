فرصة حقوقية ضائعة

تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017

حظي تدخل الرئيس دونالد ترامب شخصياً في مسعى الإفراج عن لاعبي كرة سلة أميركيين في الصين، بإشادة كبيرة باعتباره انتصاراً دبلوماسياً قبل أن يصبح هذا التدخل معركة أخرى لتغريدات «تويتر»، ولكن الغائب عن الإشادة ومعركة «تويتر»، هو حقيقة تجاهل ترامب لبعض المواطنين الأميركيين الآخرين المحتجزين في المعتقلات الصينية.

فقد أكد مسؤولون من الإدارة الأميركية أنه لا ترامب ولا وزير الخارجية «ريكس تيلرسون» طرح، لا سراً ولا علناً، مسألة احتجاز الصين لمواطنين أميركيين أو محتجزين سياسيين آخرين أثناء زيارة ترامب لبكين الشهر الجاري بخلاف لاعبي كرة السلة الثلاثة من جامعة كاليفورنيا الذين يُزعم أنهم سرقوا نظارات من متجر لبيع منتجات «لوي فيتون» في مدينة «هانجتشو». وذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الصيني «شي جين بينج» وترامب «تبادلا وجهات نظر صادقة عن حقوق الإنسان». وذكر مسؤول من الإدارة أن قائماً بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية، قدم قائمة بأولويات الإفراج عن المعتقلين السياسيين إلى مسؤول صيني في المستوى نفسه.

وكان البيت الأبيض قد أعطى أولوية للإفراج عن معتقلين أميركيين آخرين في الخارج، من بينهم معتقلون في إيران وكوريا الشمالية. وفيما يتعلق بالصين، أثار تيلرسون، حين كان في بكين في مارس الماضي، قضية سيدة أعمال أميركية تدعى ساندي فان- جيليس، فأفرجت الحكومة الصينية عنها بعد ذلك بقليل بعد اجتماع بين «شي» وترامب في أبريل الماضي.

ولكن ترامب أنفق وقته مع الرئيس الصيني كي يدفعه للإفراج عن لاعبي كرة السلة، وبالتالي جعل «شي» يبدو متساهلاً في قضية السجناء دون أن يناقش ترامب مدى حساسة الموقف فعلاً للحكومة الصينية. ويرى راين هاس، الباحث في معهد بروكينجز الذي عمل في مثل هذه القضايا في البيت الأبيض في إدارة أوباما، أن مسعى ترامب «أبعد الضغط والانتباه عن القضايا الأخرى التي يود الصينيون ألا يواجهوا ضغوطاً فيها».

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»