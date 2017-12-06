العنوسة في مجتمع الغربة تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 من أخطر مشكلات الأسرة المسلمة في الغرب، انتشار مشكلة تأخر سن الزواج أو ما يعرف مصطلحياً بالعنوسة، حيث انتشرت بين الفتيات بصورة مخيفة في ظل عدم وجود آلية لدعم زواج المسلمة بالشاب المسلم والترغيب في ذلك. ومن ثم تتكاثر العنوسة مع ما يترتب عليها من تبعات سلبية واجتماعية وأخلاقية، الأمر الذي يفرض علينا إعادة النظر في موضوع فقه الأقليات، واعتماد مبدأ المصالح المرسلة لإيجاد مدخل فقهي يعبر عن الهوية الإسلامية، ويتماشى مع قوانين المجتمعات الغربية.. ومع هذا، فمشكلة العنوسة في أوروبا لا تقل عن نظيرتها في العالم العربي.. فالقاسم المشترك في المشكل عدم وجود سكن.. وكثرة الشروط التقليدية التي تجعل الشاب يعزف عن الزواج، ويلجأ البعض إلى البدائل.. وحتى الشاب المتدين أحياناً يكون مضطراً لاختيار الزواج بالأجنبية وغير المسلمة.. ومنهم من يأمل في إسلامهن، ومن ينقاد وراء عواطفه ومصالحه.. وهذا الجانب الأخير يؤثر سلباً على الأبناء. والقضية في الغرب سلبيتها أكثر أخلاقياً ودينياً، ذلك لأن تغييب مركزية «الأخلاق» و«الشرف» وتغليب فلسفة الحرية الشخصية التي لا تخضع للضوابط الروحية أو العرفية، تهدد النسل بخطورة أكثر من خطورة التلوث، وكان من الأجدر بالمؤسسات والدول الإسلامية التي تسعى لحفظ الهوية، وسلامة التوجيه والتوجه، أن تكون لها مؤسسات للزواج في أوروبا.. ولو كانت المبالغ التي أُُنفقت على البنيان قد بُنيت بها القلوب ومُلئت أخلاقاً، وصُنعت الأسر المسلمة في الغرب، لأضحى في كل بيت مسلم مسجد متحرك، وإذ ذاك فلا مانع من أن يجمعهم صرح ليعبروا فيه عن كيانهم وعقيدتهم. أما ظاهرة الطلاق في أوروبا بصفة عامة، فتتكاثر بين الشباب (ما بين 25-40 سنة)، الأمر الذي يجعل المجتمع المضيف في إشكالية اجتماعية وقانونية، وهو ما يؤثر أيضاً على قضية الانتماء والمواطنة، ويؤدي بالمطلقين إلى أن يعيش كل طرف مشاكل يومية (اجتماعية وأخلاقية)، ما يؤثر على متانة علاقة القرابة، وبالتالي يكون سبباً في قطع صلة الرحم، التي هي أساس بناء المجتمع الإسلامي.. وفي حالة الطلاق يتشرد الأبناء بين أم تحتاج إلى استقامة، واستقرار في التربية، مع أب عاجز عن القيام بالواجب أمام ابنه.. وغالباً ما ينتهي الأمر إلى (بيوت الإيواء وإعادة التربية) التي يفقد فيها الابن مقوماته الحضارية والعقائدية. فالملاحظ في مجتمع الأقليات المسلمة في الغرب، أن الأب والأم يفقدان السيطرة على أبنائهما، وهذا ما حدث للجيل الثاني والثالث، ونخشى أن يكون للرابع.. مع هذه التيارات التي تتلقف الأبناء وتخطط لإذابة هويتهم، لتتمكن من قيادة المجتمع بأسلوب موحد، دون تعدد. الأمر الذي يهدد بمحو ثقافة الحضارة التي ينتمي إليها الابن المسلم. فالأم تعيش بين متناقضين: إما الرؤية القديمة للمرأة التقليدية وإما الانسلاخ من الهوية الأصلية، ما يجعل الباب مفتوحاً والأرضية مهيأة لانفصام الشخصية.. والبديل الآن.. وهو السؤال الذي يطرح نفسه.. أين دور رجال الفكر والتربية لإيقاف هذا المد؟ وأين المؤسسات الإسلامية الكبرى والجامعات في العالم الإسلامي لمعالجة هذه المشكلات عبر آلية تسهم في ربط المسلم بحضارته مع احترام مقومات وقوانين البلد المضيف؟ أليس هذا جديراً بأن تخصص له ندوات ومؤتمرات.. لتتبناها مؤسسات تربوية ودولية إسلامية ممن تستطيع معالجة هذه المشكلات؟!