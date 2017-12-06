ريادة متواصلة في العمل التطوعي والإنساني

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة مميزة في مجال العمل التطوعي والإنساني، تجربة كانت ولا تزال مصدر إلهام للعالم أجمع، كان منبعها الأول هو الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في نفوس أبناء الوطن بذور التطوع وحب الخير والعمل الإنساني، وجاءت مرحلة التمكين التي بدأها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتكمل مسيرة العمل التطوعي والإنساني الذي بات نهجاً إماراتياً راسخاً متأصلاً في نفوس أبناء الوطن. وبفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، غدت الإمارات منارة للعمل التطوعي والإنساني إقليمياً ودولياً، واحتلت مراكز الصدارة في مختلف المؤشرات والتقارير المعنية بهذا المجال.
ومع احتفال العالم باليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام، تشارك الإمارات دول العالم في الاحتفال بسجل مشرف تزخر صفحاته بإنجازات باهرة، وتقدم للعالم تجربة نجاح فريدة، وأهم ما يميز النهج التطوعي الإماراتي أنه نهجٌ لا يعرف حدوداً، ولا يعترف بفروق، ويشمل كل مَن يحتاج إلى يد العون داخل حدود الوطن أو خارجه، بصرف النظر عن العرق واللون والجنس. وتركزت جهود القيادة الرشيدة على ترسيخ تلك الثقافة في الأجيال الناشئة والشباب باعتبارهم حاملي راية المستقبل. وبالفعل، أصبح أبناء الإمارات مثالاً يقتدى به في التفاني في مساعدة الآخرين، فما تلبث الحكومة أن تطرح أي فعالية أو مبادرة تتعلق بالتطوع، إلا ونجد شباب الإمارات يتسابقون إلى المشاركة وفعل الخير، وهذا ما أكده سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، حيث قال سموه إن الدعم الذي يجده الشباب من القيادة الرشيدة أهّلهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم والإنسانية جمعاء، واصفاً سموه شباب الإمارات بأنهم شعلة في النشاط والحركة، وأكثر استجابة لتداعيات الأوضاع الإنسانية من حولنا، ومصدر فخر واعتزاز للدولة وقيادتها الرشيدة، وهم سفراء الإمارات حول العالم عبر تحركاتهم على الساحة الإنسانية الإقليمية والدولية، وقد قدمت مبادرة زايد العطاء دليلاً على الدور الريادي لشباب الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية والإنسانية عبر تنفيذها، منذ تأسيسها قبل 17 عاماً، 6 ملايين ساعة تطوع محلياً وعالمياً ساهمت بشكل فاعل في التخفيف من معاناة الملايين حول العالم.
ومع تفاقم الأوضاع في المنطقة والعالم، تتزايد المخاطر، وتتضاعف معاناة الشعوب، وهو ما يدفعنا إلى مزيد من العمل والجهد لنشر ثقافة التطوع على نطاق أوسع، وجذب أكبر عدد ممكن من المتطوعين المؤهلين والمتسلحين بالعلم والمعرفة، بهدف تقديم شتى أشكال الدعم لتلك الشعوب، وتخفيف معاناتهم قدر المستطاع. وبالرغم من المسيرة التنموية الضخمة التي تعيشها الدولة، فقد حرصت قيادتنا الرشيدة على أن تكون ثقافة التطوع والعمل الإنساني جزءاً لا ينفصل عن رؤاها الاستراتيجية والتنموية، منطلقة في هذا من إيمان قيادتنا الراسخ بأن ثقافة التطوع هي مؤشر أساسي في مقياس مدى تطور وتحضر المجتمعات، لذا حرصت الدولة على نشرها، وامتلكت منظومة قوية من المؤسسات المتخصصة القادرة على تقديم كل أشكال المساعدات الممكنة، ويوماً بعد يوم يشهد سجل الإمارات مبادرة تطوع جديدة، أو موقفاً إنسانياً آخر، داخل أو خارج الوطن، ولاسيما بالتزامن مع إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً الخير، الذي شهد واحدة من أهم مبادرات الخير، وهي تدشين المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين. إمارات»، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف إيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي. وقد بلغ عدد المتطوعين بالمنصة حتى الآن 285836 شخصاً، و245 مؤسسة، ما يؤكد النجاح الكبير الذي حققته خلال فترة زمنية قصيرة. وغيرها من المبادرات التي تعكس الدور الريادي الذي تقوم به الإمارات في نشر الوعي التطوعي، وترسيخ ثقافة التطوع بين أبنائها، إعلاءً لقيمة التطوع كونه من أهم ركائز التماسك والتلاحم المجتمعي الذي يعد من الأولويات الوطنية في الإمارات.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية