ريادة متواصلة في العمل التطوعي والإنساني تاريخ النشر: الأربعاء 06 ديسمبر 2017 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة مميزة في مجال العمل التطوعي والإنساني، تجربة كانت ولا تزال مصدر إلهام للعالم أجمع، كان منبعها الأول هو الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس في نفوس أبناء الوطن بذور التطوع وحب الخير والعمل الإنساني، وجاءت مرحلة التمكين التي بدأها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتكمل مسيرة العمل التطوعي والإنساني الذي بات نهجاً إماراتياً راسخاً متأصلاً في نفوس أبناء الوطن. وبفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، غدت الإمارات منارة للعمل التطوعي والإنساني إقليمياً ودولياً، واحتلت مراكز الصدارة في مختلف المؤشرات والتقارير المعنية بهذا المجال. ومع احتفال العالم باليوم العالمي للتطوع في الخامس من ديسمبر من كل عام، تشارك الإمارات دول العالم في الاحتفال بسجل مشرف تزخر صفحاته بإنجازات باهرة، وتقدم للعالم تجربة نجاح فريدة، وأهم ما يميز النهج التطوعي الإماراتي أنه نهجٌ لا يعرف حدوداً، ولا يعترف بفروق، ويشمل كل مَن يحتاج إلى يد العون داخل حدود الوطن أو خارجه، بصرف النظر عن العرق واللون والجنس. وتركزت جهود القيادة الرشيدة على ترسيخ تلك الثقافة في الأجيال الناشئة والشباب باعتبارهم حاملي راية المستقبل. وبالفعل، أصبح أبناء الإمارات مثالاً يقتدى به في التفاني في مساعدة الآخرين، فما تلبث الحكومة أن تطرح أي فعالية أو مبادرة تتعلق بالتطوع، إلا ونجد شباب الإمارات يتسابقون إلى المشاركة وفعل الخير، وهذا ما أكده سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، حيث قال سموه إن الدعم الذي يجده الشباب من القيادة الرشيدة أهّلهم لتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم والإنسانية جمعاء، واصفاً سموه شباب الإمارات بأنهم شعلة في النشاط والحركة، وأكثر استجابة لتداعيات الأوضاع الإنسانية من حولنا، ومصدر فخر واعتزاز للدولة وقيادتها الرشيدة، وهم سفراء الإمارات حول العالم عبر تحركاتهم على الساحة الإنسانية الإقليمية والدولية، وقد قدمت مبادرة زايد العطاء دليلاً على الدور الريادي لشباب الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية والإنسانية عبر تنفيذها، منذ تأسيسها قبل 17 عاماً، 6 ملايين ساعة تطوع محلياً وعالمياً ساهمت بشكل فاعل في التخفيف من معاناة الملايين حول العالم. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية