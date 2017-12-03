الحكومة الإلكترونية.. ومحاذير الاختراق تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017 في وقت سابق من هذا العام اكتشف مجموعة من الباحثين التشكيين في المجال الأمني وسيلة لسرقة الهويات من بطاقات تحديد الهوية الإلكترونية المستخدمة في عدد من البلدان، والمعروفة في صناعة التشفير بـ«سرعة التأثر بـ«روكا» (روكا هو اختصار «عودة هجوم كوبر سميث»)، وحتى الآن تسببت سرعة التأثر هذه في إحداث مشاكل في إستونيا - الدولة التي لديها ربما أشمل نظام في العالم لتحديد الهوية إلكترونياً وللحكومة الإلكترونية – وفي إسبانيا. وقد ذكر الرئيس الإستوني السابق «توماس هندريك إلفيس»، وهو داعم دؤوب للديمقراطية الإلكترونية في بلاده، إن البلدان والمؤسسات الأخرى لديها نفس المشكلة، أيضاً، إنهم فقط لا يتحدثون عنها صراحة، ومن المرجح أن يكون محقاً. وقد غيرت شركة تنفينيون خوارزمية المفتاح لإصلاح الخلل، لكن الملايين من البطاقات هناك، بما في ذلك 750 ألف بطاقة إستونية، انتهى بها الحال لتصبح في حاجة إلى تحديث الشهادة. بالنسبة الصغيرة، التي جعلت التكنولوجيا المتقدمة نقطة التمايز العالمي لديها، فإن حالة سرقة هوية واحدة من الممكن أن تمثل كارثة لسمعتها، لذا فقد قررت حكومة إستونيا أن تكون شفافة بشأن التحديث. وكما هو متوقع، على الرغم من ذلك، عندما حاول عشرات الآلاف من الناس التثبيت والتحديث، زادت فترات الانتظار والإخفاقات. بعد أن أمضت «تيريزا بوبير»، سفيرة المملكة المتحدة في إستونيا، ساعات وهي تحاول تحديث بطاقة تحديد الهوية الخاصة بها، تساءلت في تغريدة لها يوم 2 نوفمبر الجاري عما إذا كانت «إستونيا الإلكترونية» قد بدأت تفقد «بريقها». وأخيراً، في 16 نوفمبر فقط، هللت فرحاً عندما جاء التحديث. ولكن إسبانيا تعد دولة أكبر بكثير ولديها نحو 60 مليون بطاقة تحديد هوية إلكترونية متداولة، بيد أن الإسبان لا يستطيعون استخدامها للتصويت أو إجراء المعاملات المالية كما يفعل الإستونيون، ولكن الآن بعد أن ألغت الحكومة الشهادات الرقمية على البطاقات، لم يعد بإمكانهم استخدام فعاليتها في أمور مثل توقيع الوثائق في الماكينات المثبتة في مراكز الشرطة، ولم تكن السلطات الإسبانية صريحة بشأن تفسير المشكلة كما كان الحال مع السلطات الإستونية، ما خلق حالة من البلبلة. وسيتم إصلاح المشكلة في نهاية المطاف، فإذا ما كنت تشعر بالقلق من أن مفاتيح التشفير الخاصة بك ستتأثر، هناك موقع إلكتروني مرتبط باثنين من الباحثين التشيكيين حيث يمكن للمرء التحقق من ذلك، ولكن السؤال الكبير هو ما إذا كان يتعين على الحكومات المضي قدماً في تقديم خدمات أكثر أهمية على الإنترنت. عندما زرت إستونيا عام 2015 للتحدث مع «إلفيس» الذي كان لا يزال رئيساً للبلاد في ذلك الوقت، ومع القائمين على إدارة جهود التحول إلى النظام الرقمي في البلاد، كنت أحسدهم على ما تمكنوا من تحقيقه، فالمعاملات الحكومية بالكاد تتطلب زيارة إلى مكتب. وقواعد البيانات الوطنية متاحة ويمكن الوصول إليها على الإنترنت من خلال بطاقة تحديد الهوية الرقمية. والتوقيع الإلكتروني شائع في كل مكان. ويمكنك مشاهدة الأشعة السينية الخاصة بك على الإنترنت، أياً كان الطبيب الذي أجراها. وقد تم إجراء الانتخابات البرلمانية، وصوت نحو 170 ألف شخص من منازلهم باستخدام بطاقات الهوية. إنني أتساءل لماذا لا تقوم دول أخرى باعتماد نظام إستونيا غير المكلف والقابل للتطوير بسهولة. إن عيب ’روكا‘ يقدم الإجابة على هذا السؤال. فإستونيا، بحجمها الذي يمكن السيطرة عليه، ومجتمعها المتماسك نسبياً والموثوق فيه يمكنها التعامل مع الخلل الذي يحدث في بعض الأحيان. حتى لو تسبب حدوث اختراق كبير في الإضرار بسمعتها العالمية، فإن الموقف الواعي للدولة الواقعة على الحدود الروسية يمكنه أن يخفف من وطأة ذلك. ومع ذلك، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبة مع دولة مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو ألمانيا أن تعيش مثل هذا النوع من المخاطرة التكنولوجية. والاختراقات الأميركية الأخيرة، بما فيها اختراق مكتب إدارة شؤون الموظفين الذي كشف البيانات الشخصية للملايين من موظفي الحكومة، أو كارثة «إكيافاكس» التي أثرت على 143 مليون أميركي، أظهرت خطر وضع معلومات شخصية على الإنترنت. وبالنسبة للتصويت الإلكتروني، إذا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد استخدمت النظام الإستوني ونفس خواريزمة المفتاح، لتمكن القراصنة من تغيير نتائج استفتاء بريكست أو الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. إن المضي قدماً في تحويل حكومة إلى النظام الرقمي أو إجراء أي تغيير تكنولوجي كبير يجب أن يحدث مع قدر كبير من اليقظة. ليونيد بيرشديسكي*