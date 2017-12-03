الحرب على الفساد

تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الحرب على الفساد في العراق قد تكون أصعب من الحرب ضد «داعش»، وقد نشرت الصحف العراقية والأجنبية تقارير حول بداية حملة كبرى ضد الفساد، تشمل سياسيين ورجال أعمال ومسؤولين عراقيين، وأكدت مصادر حكومية عراقية السعي نحو الاستعانة بخبرات أجنبية لمساعدته في ملاحقة الفاسدين. والسؤال: ما هو حجم الفساد في العراق؟ وهل يمكن محاربته والقضاء عليه؟

رئيس أركان الجيش العراقي السابق الجنرال بابكر زيباري، أوضح بأن قضية الجنود الوهميين بالإضافة إلى مناقصات الأسلحة الضخمة جداً قد أفسدت القوات المسلحة، وقدرت أعداد الجنود الوهميين بثلاثمئة ألف جندي.

تقرير الفساد في العراق ذكر فيه وزير المالية هوشار زيباري أن نسبة موظفي الدولة في العراق إلى مجموع السكان هو الأعلى في العالم «سبعة ملايين إلى 21 مليوناً»، وأوضح بأن مشكلتنا الأكبر هي الجنود الوهميون، فهنالك ما بين خمسمئة وستمئة «500 - 600» مليون دولار تدفع مرتبات شهرية لجنود لا وجود لهم، وأوضح بأن مرتبات الجنود الوهميين يأخذها الضباط في الجيش، وفي حالات أخرى يقوم الجنود بإعطاء الضباط نصف مرتبهم مقابل عدم إلزامهم بالحضور للخدمة.

يعتبر العراق اليوم من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، ويعتبر السياسيون الكبار من الأوائل من الذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك تحتل العراق المرتبة 166 في قائمة من 176 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في شهر يناير الماضي. اللافت أن حملة دولية لإعادة إعمار العراق يقودها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر العام المقبل. السؤال: كيف يمكن جمع أموال لإعادة إعمار العراق إذا كان السياسيون في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية فاسدون، ومعهم مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية والمليشيات الطائفية التي يسعى الجميع فيهم لنهب خيرات العراق على حساب الشعب العراقي المنكوب؟.. هنالك تصورات بأن الأموال التي تجمع في مؤتمر الكويت لن تسلم للحكومة العراقية للأسباب التي ذكرناها، بل ستقوم صناديق دولية متخصصة بإعمار ما يحتاجه العراقيون من طرق ومستشفيات ومنازل ومدارس وغيرها، وبعدها تسلم للشعب العراقي بشكل مباشر، هذا إذا وافق بعض الساسة الفاسدين في العراق على الفكرة.

د. شملان يوسف العيسى*

*أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت