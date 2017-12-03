حوادث السير: دماء مهدرة على الطرق تاريخ النشر: الإثنين 04 ديسمبر 2017 على رغم إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2010، لقرار دولي بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لخفض الوفيات والإصابات على الطرق، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ مايو 2011 في 110 دول، فإن الإحصائيات لا زالت تظهر أن 1.25 مليون شخص يلقون حتفهم سنوياً على الطرقات بسبب حوادث السير، كما يتعرض ما بين 20 إلى 50 مليوناً آخرين لإصابات خطيرة، تترك الكثيرين منهم معاقين مدى الحياة. وبخلاف الثمن الإنساني المتجسد في ملايين الوفيات والإصابات، تتسبب حوادث السير أيضاً في ضرر اقتصادي هائل، للأفراد، وللعائلات، وللدولة المعنية برمتها، حيث يقدر أن حوادث السير تكلف بعض الدول فاقداً يقدر بـ3 في المئة من الناتج الاقتصادي المحلي الإجمالي. وينتج هذا الفاقد عن تكلفة العلاج والرعاية الصحية للمصابين، ومن فاقد الإنتاجية لمن لقوا حتفهم بعد أن استثمرت فيهم عائلاتهم ودولهم سنوات من الرعاية والتعليم والتدريب، بالإضافة إلى فاقد الإنتاجية لمن تعرضوا للإعاقة الدائمة بسبب إصابتهم، وفاقد إنتاجية أفراد الأسرة الذين يضطرون لترك عملهم أو دراستهم لفترات طويلة لتوفير الرعاية للمصابين من ذويهم. وترتبط حوادث السير بالمستوى الاقتصادي- الاجتماعي إلى حد كبير، فبخلاف أن 90 في المئة منها يقع في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، وخصوصاً دول المنطقة الأفريقية، نجد أنه حتى في الدول الصناعية والغنية يتعرض الأشخاص المنتمون للفئات الاقتصادية والاجتماعية المنخفضة، لحوادث السير بمعدلات أعلى من باقي الفئات المجتمعية. وترتبط أيضاً حوادث السير بالعمر، وخصوصاً الفئة العمرية الممتدة من 15 إلى 44 عاماً، الذين يشكلون نصف الضحايا تقريباً. أما على صعيد الجنس، فمنذ بدايات سنوات العمر المبكرة، يتعرض الذكور للوفيات والإصابات في حوادث الطرق، بمعدلات أكبر بكثير من الإناث. حيث تقع ثلاثة أرباع وفيات حوادث الطرق بين الذكور الأقل من عمر 25 عاماً، والذين تبلغ احتمالات وفاتهم في حادث سير، ثلاثة أضعاف احتمالات وفاة الإناث من نفس الفئة العمرية. ومثل الأمراض المعدية، وغير المعدية، تتسم حوادث السير بعوامل خطر، تزيد من احتمالات الوقوع ضحية لها. ومن هذه العوامل نذكر: السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات، وعدم استخدام الخوذات الواقية عند قيادة الدراجات النارية، أو عدم استخدام حزام الأمان، أو عدم استخدام كرسي الأطفال في السيارة. ومن عوامل الخطر المهمة الأخرى أيضاً: الانشغال عن الطريق بالهاتف مثلًا، وعدم تطبيق قوانين المرور بشكل كافٍ ورادع، وعدم توفر إسعاف سريع ورعاية طبية مناسبة بعد الحادث. وتظهر الدراسات أن استخدام الخوذات الواقية، يخفض من احتمالات الوفاة عند التعرض لحادث دراجة نارية بنسبة 40 في المئة، ومن احتمالات التعرض لإصابة خطيرة بنسبة 70 في المئة. أما استخدام حزام الأمان، فيخفض من احتمالات الوفاة للركاب في المقاعد الأمامية بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 50 في المئة، وبنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 75 في المئة لركاب المقاعد الخلفية. بينما يمكن للمقاعد المخصصة للأطفال أن تخفض من احتمالات الوفاة عند التعرض لحادث سير، بنسبة 70 في المئة للأطفال الرضع، وبنسبة تتراوح ما بين 55 إلى 80 في المئة للأطفال الصغار. وعلى صعيد استخدام الهواتف أثناء القيادة تظهر الإحصائيات أن استخدام الهاتف المحمول يزيد من احتمالات التعرض لحادث سير بمقدار أربعة أضعاف، حيث يؤدي استخدام الهاتف أثناء القيادة إلى إبطاء رد فعل السائق وزمن استجابته لمتغيرات الطريق، وخصوصاً سرعة استخدام المكابح، ومدى انتباهه إلى إشارات المرور، بالإضافة إلى فقدانه للتركيز المطلوب للبقاء في الحارة نفسها في الطريق، والحفاظ على مسافة مناسبة من السيارات التي هي أمامه. وهذه المخاطر تزداد بشكل واضح، إذا ما حاول السائق إرسال رسائل نصيه من تليفونه أثناء القيادة، وإن كان من الغريب أن تلك المخاطر لا تنخفض بشكل ملحوظ مع استخدام الهواتف بخاصية «البلوتوث»، التي يعتمد فيها السائق على ميكروفون وسماعات السيارة.