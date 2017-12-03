دعم متواصل لأبنائنا الطلبة في الخارج تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017 في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على تقديم شتى أشكال الدعم لأبنائها الطلاب الدارسين في الخارج، وفي ظل الجهود الدؤوبة لقيادتها الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والاهتمام الاستثنائي الذي توليه لرعاية أبناء الوطن، الذين هم ثروته الحقيقية، وعماد استدامة نموه، وحاملو راية استمرار تقدمه ونهضته الشاملة، عُقد الملتقى الثامن لطلبة دولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة الأميركية الذي نظمته سفارة الدولة في واشنطن، مؤخراً، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، إلى جانب الطلاب المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية. ويشكل الملتقى منصة مهمة لتبادل المعارف والاستفادة من الخبرات والتجارب التي اكتسبها الطلاب من خلال ابتعاثهم الدراسي في الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى. وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لعام 2017، وفي إطار حرص الدولة على إشراك الشباب في إنجاح المبادرات الوطنية المختلفة، يقام الملتقى هذا العام تحت شعار «عام الخير». ويهدف الملتقى، الذي يعقد سنوياً، إلى تعزيز تواصل الطلبة مع الوطن من خلال عقد لقاءات مع مسؤولين من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى تعريف الطلاب بفرص العمل التي تنتظرهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن من خلال معرض الوظائف الذي يقام ضمن فعاليات الملتقى، بالإضافة إلى التعرف إلى الشركات الأميركية التي يمتد نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يقتصر الهدف على التعرف إلى فرص العمل في الدولة فحسب، بل إتاحة المجال لعقد لقاءات بين الطلبة ومسؤولين من مختلف قطاعات الأعمال، ومد جسور التواصل بين الطرفين، ويشارك فيه العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب تشجيع الطلبة على التحصيل العلمي والمثابرة لرد الجميل للوطن وإعلاء شأنه، وهذا ما أكده معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، في لقائه الطلابَ خلال حضوره الملتقى، حيث عبر معاليه عن مدى سعادته بأن يلتقي نخبةً من خيرة شباب الإمارات الذين أتيحت لهم فرصة الدراسة في أرقى الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، مدفوعين بإنجازاتهم العلمية وتفانيهم في العمل، مشيراً إلى أن وطننا يعقد على الشباب المخلص أمثالهم آمالاً كبيرة، وكلنا ثقة بأن نشهد المزيد من النجاحات والإنجازات التي ستسهم في مسيرة بناء وطننا الغالي. وفضلاً عن أهمية الملتقى في تعريف الطلبة بالفرص الوظيفية والمهنية التي تساعدهم على اختيار مساراتهم الوظيفية بعد التخرج، يحمل اهتمام القيادة الإماراتية الرشيدة بمثل هذا النوع من الفعاليات دلالات ومعاني أخرى، فمن ناحيةٍ يعد الملتقى، الذي يهدف بالأساس إلى تحفيز أبناء الوطن على استكمال تجربتهم الدراسية خارج الوطن، جزءاً من السياسة الخارجية الإماراتية الرائدة التي تجمع بين تعزيز مكانة الدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، وخدمة أهداف التنمية في الداخل، ورعاية المواطن الإماراتي في أي مكان يحل فيه خارج الوطن، بما يمكنهم من تأدية المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه، وتمثيل وطنهم في الخارج بالصورة التي تليق بمكانته عالمياً. وعلى صعيد آخر، يعكس الملتقى حرص القيادة الرشيدة للدولة على متابعة أحوال الطلبة المبتعثين في الخارج، والتأكد من تحقيق أهداف البعثات الخارجية، والاستفادة الكاملة من الكفاءات الموجودة في الخارج، والحرص على نقل الخبرات إلى الدولة، ويأتي هذا في إطار جهود الإمارات المتواصلة في الاهتمام بفئة الشباب، باعتبارهم ركيزة التنمية الشاملة المستدامة، ورأس المال الحقيقي للوطن، وقادة الغد، الذين تعول عليهم القيادة الرشيدة كثيراً في استكمال مسيرة التنمية المستدامة. ـ ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.