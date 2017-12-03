أصداء خطوبة «هاري»

تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017

تعد خطبة الأمير «هاري» و«ميجان ماركل» أكثر من مجرد قصة حب داخل القصر الملكي، فهي تثير البهجة في موسم يفتقد إلى الأخبار المبهجة، فالارتباط السعيد بين الأمير الذي تحول إلى جندي إلى جانب اهتمامه بالأنشطة الإنسانية، وممثلة أميركية مطلقة تهتم أيضاً بالأنشطة الإنسانية - والذي لاقى ترحيباً من هيكل السلطة البريطاني - يمثل تطوراً لافتاً بالنسبة للملكية البريطانية.

وأصرت الحكومة البريطانية وأصحاب السلطة على أنه من غير الممكن لأميركية مطلقة مرتين أن تتوج ملكة، ليس والملك رئيساً لكنيسة إنجلترا، التي لم تكن في ذلك الوقت تسمح للمطلقين بالزواج مرة أخرى والزوج الأول لا يزال على قيد الحياة. ومع ذلك، أصر الملك الجديد أيضاً على ألا يتنازل عن المرأة التي أحبها. وعليه فقد تخلى عن العرش في عام 1936، ليقذف بأخيه الأصغر، وابنة أخيه بعد ذلك، إلى العرش.

وباعتباره الخامس في انتظار العرش، لا يعد هاري ملكاً مستقبلياً، ومع ذلك فهو عضو ملكي بارز لدرجة أنه يحتاج إلى موافقة الملكة كي يتزوج - وفي السنوات الماضية، لم يكن يتم منح الإذن بالزواج من مطلقة (سواء كانت أميركية أو غير ذلك) دون أن يتخلى الأمير عن حقه في التاج.

أوتومن بريوينجتون*

*صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»