الجامعات والتسامح الأيديولوجي تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017 تتضمن خطة الإصلاح الضريبي المطروحة حالياً على الكونجرس عدداً من الإجراءات التي تضر بالتعليم العالي في الولايات المتحدة، وأكثر هذه الإجراءات إثارة للقلق تتمثل في اعتبار الرسوم الدراسية التي يعفى منها بعض طلاب الدراسات العليا دخلاً، وبالتالي يتم فرض ضرائب عليها. وهذا يجعل كلفة الحصول على درجة الدكتوراه مكلفة للغاية لمعظم الطلاب. والخطة تنهي أيضاً خصم الضرائب على سداد قروض الطلاب ذات الفوائد مما يفاقم بشدة العبء الثقيل بالفعل للديون على كثير من الطلاب السابقين ويعرقل كثيراً من الشباب من الالتحاق بالجامعة في المقام الأول. فلماذا يدفع المشرعون «الجمهوريون» البلاد إلى هذا المسار ذاتي التدمير؟ ربما يكون الأمر ببساطة إغفالاً لنتيجة تطلع المعاونين في الكونجرس إلى العثور على وسائل لتغطية تقليص الضرائب، لكن قد يكون لهذا سبب أيديولوجي، فقد حدث في العامين الماضيين تحول سلبي كبير في آراء «الجمهوريين» عن الجامعات. وقد يكون هناك عدة أسباب لهذا التغير، لكن أهم هذه الأسباب فيما يبدو تلك الموجة التي تتزايد قوة من احتجاجات الطلبة. وتعطيل هذه الاحتجاجات لسير العمل في الجامعات ليس جديداً. ففي نهاية ستينيات القرن الماضي احتل الطلاب المباني الجامعية مراراً، لكن التفاهة المثيرة للسخرية في الغالب للقضايا التي أثارت أحدث جولات الاحتجاجات الطلابية، أقنعت كثيراً من المراقبين أن الجامعات أصبحت مكاناً غير ليبرالي وغير متسامح يجري فيها تخويف وقمع أبسط أنواع الخلاف عن طريق إرادة لا تلين لغوغاء يرون أنهم على صواب دوماً. لكن مشكلة عدم التسامح الأيديولوجي في الجامعات يتم المبالغة فيها بسبب الميل الطبيعي لدى الإنسان للزعم بأن عدداً من الحوادث القليلة التي حظيت بنشر جيد تدل على أنها ظاهرة شائعة ومتفشية. صحيح أن احتجاجات الطلاب ظاهرة شائعة لكنها كانت دوماً كذلك. والاحتجاج على ما يعتبر ظلماً مهما كان تافهاً هو جزء طبيعي من خبرة الدراسة الجامعية ومرحلة يمر بها الطلاب الشباب الذين يستكشفون فرديتهم واستقلاليتهم التي اكتشفوها حديثاً. وحدوث العنف وتعطيل حركة سير العمل نادر الحدوث جداً في هذه الاحتجاجات. وإذا اتخذت المعاهد العملية إجراءات لمعاقبة الطلاب الذين يلجؤون للعنف أو يفرطون في وسائل تعطيل سير العمل، فإن التصاعد الحالي في احتجاجات الحرم الجامعي لن يشكل أي تهديد حقيقي لأي شيء. والسبب الثاني لتغير آراء «الجمهوريين» تجاه الجامعات، وهو أقل شهرة، لكنه معروف جيداً في الدوائر الثقافية، وهو التسييس المتزايد في العلوم الاجتماعية والإنسانية. فمن المعلوم أن أساتذة الجامعة يميلون دوماً إلى اليسار لكن خلال السنوات العشرين السابقة أصبح الفارق كبيراً، حيث هناك 60% من الأساتذة يُعرفون بأنهم «ليبراليون أو من أقصى اليسار». وفي العلوم الاجتماعية، تتسرب هذه التوجهات إلى البحث لتهدد قيمة «الموضوعية» العلمية. و«المحافظون» حين يطالعون هذا، يخلصون إلى أن الجامعات أصبحت حاضنة لليساري السياسي، ولذا يتعين قطع الموارد عنها. وهذا خطأ كبير أيضاً، لأن عدداً من الدراسات أظهر أن الأساتذة لا يملون عادة على طلابهم توجهاتهم السياسية، بل يكون لهم تأثير على الطلاب في توخي الاعتدال. ويجب على «الجمهوريين» ألا ينزعجوا من انتشار التوجه اليساري في الحرم الجامعي، بل يجب أن يفكروا في المشكلات الحقيقية التي تواجهها الجامعات. وأكبر هذه المشكلات الديون الهائلة التي يتحمل الطلاب عبئها كي يمولوا دراستهم وتقيد حياتهم ومستقبلهم لعقود مقبلة. نوح سميث* *أستاذ التمويل بجامعة ستوني بروك الأميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»