الإمارات وطن الإنجازات تاريخ النشر: الأحد 03 ديسمبر 2017 مازلنا نتفيأ ظلال الأيام الوطنية، فمع فخرنا بيوم الشهيد الذي تحول إلى مناسبة سعيدة لأن الشهداء أحياء عند ربهم فرحون. ونحن ها هنا نُقدّر ما فعلوه من أجلنا، لذلك لن ننساهم بالدعاء، ولن يحرم من تركوه خلفهم من أهلهم وذرياتهم الرعاية الخاصة التي أولتهم إياها قيادتنا الوطنية، التي جعلت الإنسان ركيزة أساسية في هذا الوطن وأضحت سعادته هدفاً تسعى إلى تحقيقه كل الجهات المختصة، وبعد «يوم الشهيد»، مرت علينا الذكرى 46 من تأسيس هذا الوطن المعطاء. وهذا الرقم لا ُيمثل تاريخاً بعيداً في إعمار الأوطان، بيد أن ما تحقق في هذا الوطن أمر يعجز البيان عن سرده، ولن يستطيع العقل تصوره لولا أن الشمس لا تحتاج إلى دليل. الأمر الثاني في هذه المقالة يتلخص في الدور المطلوب منا جميعاً، فنحن أبناء هذا الوطن المعطاء في رقبتنا بيعة لأولي الأمر منا، تتطلب رص الصفوف حول قيادتنا الوطنية، فلا يؤتى حصن الاتحاد من قبلنا، نعادي من سولت له نفسه هدم وحدتنا، وتحطيم إنجازاتنا، وكلنا يشهد أن في التاريخ المعاصر للعرب دروسا لأولي الألباب، فقد سعى البعض عبر تجميل الأحلام إلى خراب الدار تحت مسمى عُرف إعلامياً ب«الربيع»، ولن تنجح مثل هذه المغامرات في أرض الإمارات، لأن صحراء هذه الدولة تحولت إلى واحة خضراء، كل من قصدها جنى من ثمارها ونال من خيرها. وأخيراً الواجب الوطني يقتضي منا وضع مهاراتنا وخلاصة عقولنا في خدمة وطننا، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة. فمن الأنانية أن تعيش في وطن تعبر عن حبه بكلمات طنانة رنانة لا تصدقها الأفعال. تناقضات يعيشها البعض على أرض الإمارات، فكما أن هذا الوطن أعطاك دون منّة، فمن الشهامة أن ترد له فضله بفكرة عظيمة أو جهد مخلص. ملخص هذا القول أن تكون لبنة بناء لا معول هدم، نحن نبحث عن الحكمة أينما كانت ونكيفها مع متطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها الإمارات.. لكن لنا خصوصياتنا التي قد تجعل بعض ما ينجح عند غيرنا لا يستحق منا عناء التفكير فيه. شعارنا المثالية الواقعية، وكل عام والإمارات العربية المتحدة تنعم بالأمن والأمان. د. خليفة علي السويدي* *أكاديمي إماراتي