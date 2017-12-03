الإمارات وطن الإنجازات

مازلنا نتفيأ ظلال الأيام الوطنية، فمع فخرنا بيوم الشهيد الذي تحول إلى مناسبة سعيدة لأن الشهداء أحياء عند ربهم فرحون. ونحن ها هنا نُقدّر ما فعلوه من أجلنا، لذلك لن ننساهم بالدعاء، ولن يحرم من تركوه خلفهم من أهلهم وذرياتهم الرعاية الخاصة التي أولتهم إياها قيادتنا الوطنية، التي جعلت الإنسان ركيزة أساسية في هذا الوطن وأضحت سعادته هدفاً تسعى إلى تحقيقه كل الجهات المختصة، وبعد «يوم الشهيد»، مرت علينا الذكرى 46 من تأسيس هذا الوطن المعطاء. وهذا الرقم لا ُيمثل تاريخاً بعيداً في إعمار الأوطان، بيد أن ما تحقق في هذا الوطن أمر يعجز البيان عن سرده، ولن يستطيع العقل تصوره لولا أن الشمس لا تحتاج إلى دليل.
في هذه المناسبة لي وقفات أولها رد الجميل إلى أهله، فبعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لابد من الترحم على الآباء المؤسسين لهذا الوطن، فنظرتهم الاستشرافية، وحكمتهم الفطرية قادتهم إلى تحقيق أصدق اتحاد في المنطقة العربية. وحدة تجمع بين قوة الاتحاد ومرونة التنوع بين إمارات الدولة، فهناك خدمات اتحادية عّم نفعها أرجاء البلاد، وهناك خصوصية تعيشها كل إمارة، فما أبعد بصائر أهل النظر الذين اتخذوا هذا القرار منذ تأسيس الاتحاد، فلهم منا خالص الدعاء. ومن أهم نجاحات الآباء المؤسسين أن من خلفهم مضى على نهجهم، وسلك دربهم، فبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تسابق الدولة أحلام العقول من كثرة الإنجازات التي يرأس فريق تنفيذها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي وعد فصدق وخطط فحقق. وما أجملها من كلمات صادقات تعبر عن وحدة هذه القيادة.، تلك الأحرف التي لابد أن تصاغ بمداد من ذهب، «البيت متوحد»، هكذا قال فارس هذه الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائد ملهم تتذكر من محياه حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فتجد في تواضعه ما يحيرك، وتبصر من حنكته حكمته.
الأمر الثاني في هذه المقالة يتلخص في الدور المطلوب منا جميعاً، فنحن أبناء هذا الوطن المعطاء في رقبتنا بيعة لأولي الأمر منا، تتطلب رص الصفوف حول قيادتنا الوطنية، فلا يؤتى حصن الاتحاد من قبلنا، نعادي من سولت له نفسه هدم وحدتنا، وتحطيم إنجازاتنا، وكلنا يشهد أن في التاريخ المعاصر للعرب دروسا لأولي الألباب، فقد سعى البعض عبر تجميل الأحلام إلى خراب الدار تحت مسمى عُرف إعلامياً ب«الربيع»، ولن تنجح مثل هذه المغامرات في أرض الإمارات، لأن صحراء هذه الدولة تحولت إلى واحة خضراء، كل من قصدها جنى من ثمارها ونال من خيرها.
وأخيراً الواجب الوطني يقتضي منا وضع مهاراتنا وخلاصة عقولنا في خدمة وطننا، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة. فمن الأنانية أن تعيش في وطن تعبر عن حبه بكلمات طنانة رنانة لا تصدقها الأفعال. تناقضات يعيشها البعض على أرض الإمارات، فكما أن هذا الوطن أعطاك دون منّة، فمن الشهامة أن ترد له فضله بفكرة عظيمة أو جهد مخلص. ملخص هذا القول أن تكون لبنة بناء لا معول هدم، نحن نبحث عن الحكمة أينما كانت ونكيفها مع متطلبات التنمية الشاملة التي تعيشها الإمارات.. لكن لنا خصوصياتنا التي قد تجعل بعض ما ينجح عند غيرنا لا يستحق منا عناء التفكير فيه. شعارنا المثالية الواقعية، وكل عام والإمارات العربية المتحدة تنعم بالأمن والأمان.