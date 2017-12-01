كوريا الشمالية.. وحدود القلق الأوروبي تاريخ النشر: السبت 02 ديسمبر 2017 حين اختبرت كوريا الشمالية نوعاً جديداً من الصواريخ البالستية عابرة القارات يوم الأربعاء الماضي، تفاخرت بيونجيانج بأنها تستطيع ضرب «أي مكان في الولايات المتحدة»، وبحسب الخبراء، يستطيع الصاروخ نظرياً أن يصل إلى واشنطن التي تبعد 6700 ميل عن كوريا الشمالية، لكن ما أفلت من بؤرة الاهتمام هو أن تجارب كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة وضعت مجموعة من العواصم الأوروبية على خريطة أهداف بيونجيانج المحتملة بحسب قول خبراء الصواريخ. ومدن مثل باريس ولندن وبرلين تقع من كوريا الشمالية على مسافة أقرب من واشنطن رغم أن المسافة الجوية ليست بالضرورة مساوية حين يتعلق الأمر بمسار الصواريخ. والهدوء النسبي الذي تستجيب به أوروبا قد يكون بالطبع نتيجة الافتقار إلى التهديدات المباشرة، فقد ركزت كوريا الشمالية حتى الآن على عدوها اللدود الولايات المتحدة رغم أن سياسيين أوروبيين أقروا بأن تصعيد الصراع قد يجر أوروبا بسهولة إليه، لكن الاستجابات الأكثر حيطة تعكس أيضاً الدور الذي يعتقد الزعماء الأوروبيون أنهم يضطلعون به في هذا الصراع، فأوروبا منشغلة بمعضلات أمنية وسياسية خارجية أخرى، وحاولت القارة في الأساس حتى الآن تفادي المزيد في التصعيد بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. ويرى الخبير العسكري الألماني «مارسيل ديرسوس» أنه «حتى لو أرادت أوروبا أن تؤثر في الأحداث على الأرض فإنها لا تستطيع. أوروبا ليس لها قدرة حقيقية على الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على بيونجيانج. اللاعبون الحقيقيون هم الصين وروسيا والولايات المتحدة». وتجلت رؤية السياسيين الأوروبيين في تصريحاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء بأن كوريا الشمالية تمثل مشكلة عالمية وليس أوروبية. وكتب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في تغريدة على تويتر أن الاختبار «يقوي عزيمتنا على تعزيز الضغط على بيونجيانج وتماسكنا مع شركائنا»، وانتقد وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل البرنامج النووي لكوريا الشمالية قائلاً في بيان إن كوريا الشمالية: «انتهكت مجدداً القانون الدولي، والسلوك العنيف لكوريا الشمالية يُشكل تهديداً كبيراً للأمن الدولي. وهذا يؤكد مجدداً خطورة التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية على السلام العالمي». وبريطانيا هي من قدم حتى الآن أقوى اعتراف بأن أوروبا يتزايد تعرضها للخطر الناجم عن رفض كوريا الشمالية وقف اختباراتها النووية والصاروخية، ففي سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع البريطاني في ذاك الوقت مايكل فالون أن «الولايات المتحدة من حقها تماماً الدفاع عن أراضيها وقواعدها وشعبها لكن هذا يطالنا أيضاً لأن لندن أقرب إلى كوريا الشمالية وصواريخها من لوس أنجلوس». ريك نوك* *صحفي أميركي مقيم في برلين ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»