ثغرات «ضريبية» تاريخ النشر: السبت 02 ديسمبر 2017 أي مشروع قانون كبير للضرائب لا بد، وأن يكون له عواقب غير مقصودة وثغرات خفية، ولكن الجهد الضريبي «الجمهوري» الحالي يعج بمثل هذه الأخطاء المحتملة، فهو منتج رث، تم تشريعه مع الحد الأدنى من الشفافية والتحليل ومع قسط من السياسة الحزبية مشروع قانون الضرائب المطروح حالياً يدعو إلى تخفيضات ضريبية ضخمة، تستهدف في الأساس الشركات والأفراد من ذوي الدخل المرتفع، مع القليل، وأحياناً لا شيء، للعديد من دافعي الضرائب من الطبقة المتوسطة، وقد تم التعجيل بالتشريع من خلال عملية تشريعية قصيرة، والتي إذا نجحت، ربما يجد العديد من السياسيين الذين أقروا المشروع مصدومين لاكتشاف ما الذي فعلوه. وخلال فصل الصيف، تجاهل القادة «الجمهوريون» دعوة السيناتور «جون ماكين» من أجل «نظام عادي» للنظر فيما سرعان ما أصبح جهداً فاشلاً لإلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة، وينطوي النظام العادي على عشرات من جلسات الاستماع، التي يمكن خلالها استعراض وجهات النظر المختلفة، فضلاً عن تحليل عميق بروح الحزبين. هذا التعجيل الذي له دوافع سياسية قد أدى الآن إلى بذل جهود ضريبية متهورة. وليس من المستغرب أن مجلس النواب وضع التشريع على أساس حزبي، فهذه هي طريقته منذ فترة طويلة، لكن مجلس الشيوخ يجب أن يكون مختلفاً. كان من الممكن أن يحاول السيناتور «الجمهوري» «أورين هاتش»، رئيس اللجنة المالية، العمل مع «رون ويدين» السيناتور «الديمقراطي»، والذي كان لا يمانع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن الإصلاح الضريبي، ولكن «هاتش»، خشية التقاعد العام القادم، كان ضعيفاً ومتحيزاً. ومن جانبه، توقع أستاذ القانون في جامعة هارفارد «ستيفن شاي» أن يكون التشريع الذي سيصدر بتسرع «مليء بالثغرات غير المكتشفة التي تزيد من نطاق العجز». وينطوي مشروع القانون على بعض الأحكام لتسجيل نقاط سياسية رخيصة، فالمحافظون يستهدفون التعليم العالي، ومؤسسات النخبة الليبرالية بفرض ضرائب على الهبات المقدمة للكليات الأفضل. ألبرت هانت* *محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»