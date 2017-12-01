الأمومة والطفولة في قلب «أم الإمارات» تاريخ النشر: السبت 02 ديسمبر 2017 تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً للأمومة والطفولة، مقدّمة لهما الدعم في جميع المجالات، فاتحة الطريق لممارسة الحقوق كافة التي تستند إلى قيم العدالة والمساواة والمواطنة، في استكمال لنهج الوالد المؤسس، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رافقه اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، حتى غدت المرأة الإماراتية حاضرة وفاعلة في مصافّ النساء اللاتي حققن النجاح والتميز في العلم والعمل. ولا تغفل «جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة» تسليط الضوء على متطلبات الرعاية للأمهات والأطفال من «أصحاب الهمم»، وتحفيز الأطفال وتشجيعهم على الاندماج في الأنشطة التشاركية والتميز فيها. كما تشجع الجائزة الباحثين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على إجراء الدراسات والأبحاث في كل ما يثري المكتبة الإماراتية في هذا المجال، فهي من أهم المحاور التي يجب الاهتمام بها، لكون الأم والطفل، من أهم الفئات التي تحتاج إلى تيسير السُّبل للعيش بظروف طيبة وبيئة سليمة، داعية «أم الإمارات» المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، وأساتذة الجامعات والباحثين والطلبة المتخصصين من داخل الدولة وخارجها، إلى إعطاء الاهتمام الأكبر للأم وأطفالها، عبر الاشتراك بهذه الجائزة، التي تعدّ مبادرة نوعية تستهدف تقديم الأفضل، والأكثر نفعاً للأم وأطفالها. ولطالما حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، على تحقيق تنمية الأمومة والطفولة بشكل سليم، لكون ذلك يشكل الركيزة الأساسية في مسيرة المجتمع ونهضته، على المستويات كافة، ويحقق المستقبل الأفضل الذي يقوم على تمكين الأم والأطفال، وصولاً إلى التقدم والنمو المنشودين على كل الأصعدة، وفي كل بقاع الأرض، حيث بات الاهتمام بقضايا الأمهات وأطفالهن، على رأس أولويات القيادة الرشيدة، في رؤية دقيقة وواضحة، تهتم بتنمية الوظائف الفكرية والاجتماعية للأم وأطفالها، وتعتني بصحتهم، وتهيّئ المناخ الاجتماعي والثقافي الذي ينمّي لديهم روح الابتكار والإبداع والتميز. وأدركت دولة الإمارات العربية المتحدة أن رعاية الأمومة والطفولة، تحتاج إلى تعزيز وتطوير منظومة ثقافية وصحية واجتماعية وتعليمية، في إطار من العناية والتوجيه الرشيد، ودعم الطموحات الكبيرة لديهم، وتفعيل العلاقات الإنسانية وتقويتها، بهدف تعزيز التنمية المستدامة المنشودة، في دولة تمتلك سجلاً ناصعاً في أخذ زمام المبادرة، وتوفير السبل والآليات كافة اللازمة لحماية ورعاية النساء والأطفال، تأصيلاً لقيم النماء والرعاية والمشاركة، مكّن الدولة من تحقيق أعلى المراكز في مؤشرات التنمية البشرية، حيث استطاعت الدولة بفضل سياساتها التنموية تحقيق منجزات مهمة بشأن التعليم والصحة والحماية والمشاركة للمرأة والطفل، في ترجمة لاستراتيجية الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي قال فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «إن الاهتمام بالأمومة ورعاية الطفولة من أولويات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة في دولة الإمارات، فهما الأساس لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للدول، والضمان لاستدامة الأوطان والشعوب». ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.