اليوم الوطني: عز وفخر وحب للوطن تاريخ النشر: السبت 02 ديسمبر 2017 يحتفل وطننا الغالي في الثاني من ديسمبر 2017 باليوم الوطني السادس والأربعين، وهو يحقق نجاحات باهرة تحت ظل راية الاتحاد. وهذه النجاحات نراها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وعلى الصعيد الوطني بالتحديد يتضح ذلك من قوة الاقتصاد الوطني ورفاهية كل من المواطنين والمقيمين. وقبل كل شيء قامت الدولة الاتحادية بصهر أبناء هذا الوطن في بوتقة واحدة هي تشكل وصيرورة شعب الدولة على أنه شعب واحد يقف أبناؤه جنباً إلى جنب كالبنيان المرصوص الشامخ الذي لا يهتز ولا ينثني، وهذه نعمة نحمد الله عليها، ثم بعد ذلك نلهث بالثناء والشكر والعرفان، وبطلب الرحمة والمغفرة لمن بذرها وأسس لها وعمل على تنفيذها وإخراجها إلى الواقع كحقيقة متجسدة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأسكنه فسيح جناته، وصحبته الأولون الآباء المؤسسون، رحمهم الله جميعاً وغفر له وأسكنهم فسيح جناته، وأغدق عليهم من طيب كرمه بالرحمة والغفران. في ظل هذه الدولة الفتية، يعيش المواطنون وقد حقق لهم الاتحاد خطوات ثابتة وراسخة نحو تعزيز واقعهم وبناء مستقبلهم عن طريق توفير كل الخدمات على صعيد الأمن والأمان أولاً، ثم تسجيل إنجازات واسعة على صعد التعليم والصحة وتوفير مجالات العمل وخدمات الإسكان ووسائل الرفاه الاجتماعي الأخرى، التي قلما يتواجد مثلها في أي مكان آخر حول المعمورة من زاوية كيفية تقديمها ورقي جودتها، وذلك ضمن خطط وضعت بشكل مدروس نابع من حاجة المواطن. وهذا يعني أن التركيز في الأساس ينصب على بناء الإنسان والنظرة المستقبلية لما يحتاجه لكي يسهم بدوره في بناء وطنه، وهو مؤهل وقادر من الجوانب كافة. ويكفي في هذا الإطار أن الدولة يعيش فيها أفراد من جميع دول العالم في تجانس وتناغم يدهش العالم أجمع، وبأن دولة الإمارات ذاتها محترمة من دول وشعوب المعمورة كافة، وبأن جواز السفر الإماراتي مقدر ومحترم، وحامله محل ترحاب للدخول إلى أية دولة في العالم. لقد حدث ذلك في زمن قصير بمقياس حياة الشعوب والأمم. وبهذه المناسبة السعيدة التي تحتفل فيها الدولة الاتحادية بيومها الوطني السادس والأربعين لا يسع المرء سوى أن يتقدم لقيادة هذه الدولة الرشيدة وشعبها الوفي بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، وبالشكر الجزيل والدعوات الصادقة بالتوفيق والسداد، وبالمزيد من الإنجازات والنجاحات على طريق المستقبل المشرق. ونحن كشعبٍ وفيٍ ومخلص ومحب لهذه الدولة ولقيادتها نهنئ أنفسنا ونفخر كثيراً بما قدمته لنا من إنجازات عظيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهذه أمور تدل على رقي هذا الوطن وعظمته اللذين يقاسان وفقاً لمعايير محددة. فعلى الصعيد الداخلي، المعيار هو كسب رضى واحترام وتقدير المواطنين، وهذا نابع من أن قيادة الدولة الرشيدة تعلن باستمرار بأن شعارها الأول هو تنمية البشر، لأنهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن. وفي مقابل ذلك، نلاحظ بأن مواطني الدولة يقابلون ما يقدمه لهم وطنهم بالوفاء والعرفان بالجميل، ويقومون بأداء ما عليهم من واجبات في مقابل ما يحصلون عليه من حقوق، ويضعون اتحادهم الشامخ في سويداء القلب وصميم العقل، ويحافظون عليه ويصونونه ويحمون ثراه من كل معتد أثيم بالنفس وبالمال وبالولد، انطلاقاً من حقيقة أن بقاؤه هو استمراريتهم، وعزته هي عزتهم، وازدهاره وتقدمه هو رفاهيتهم ومستقبل ذريتهم. د.عبدالله جمعة الحاج* *كاتب إماراتي