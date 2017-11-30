«أدنوك».. مساهمة فاعلة في النمو والتوسع تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017 في نطاق عملها على استشراف المستقبل، وسعيها إلى تعزيز استثماراتها وتنويعها، تواصل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الارتقاء بالأداء والكفاءة، ورفع مستويات القيمة والعائدات الاقتصادية، وفق أنظمة ترسي الثقافة المؤسسية الموحدة، وتعزز ممارسات الحوكمة والمرونة والفاعلية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية في ضمان الاستثمار الأمثل للموارد، والمساهمة في التنمية الشاملة والاستدامة، التي باتت ديدن ونهج دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى دعم القيادة الرشيدة، للجهود والمشاريع في المجالات كافة. وفي سياق العمل الدؤوب الذي تقوم به «أدنوك» في تعزيز حضورها وفاعليتها في الاقتصاد الوطني، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول، حفظه الله، دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الجهود كافة التي تقوم بها شركة «أدنوك»، في تعزيز مستويات النمو والتوسع، والمساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام، وفق استراتيجية شاملة، قامت من أجل تحقيق أفضل قيمة من الموارد الهيدروكربونية للدولة على المدى البعيد، في حرص على تطوير شراكاتها واستثماراتها المتعلقة بقطاع الطاقة. ولطالما عملت إمارة أبوظبي، بتوجيهات القيادة الحكيمة، على تطوير وتعزيز فاعلية شركة «أدنوك» الحيوية في الإشراف على جميع شؤون النفط والغاز، والعمل على وضع سياسات واستراتيجيات تتعلق بقطاع النفط، تتسم بالمرونة والابتكار، وتسهم في تطوير الصناعات الخاصة بمجال النفط، مدعومة بالإمكانات كافة والقدرات والتقنيات الحديثة والمتطورة، التي تعزز الذكاء الاصطناعي، في العمليات المتعلقة بالصناعة البترولية، وإدارة الطاقة الإنتاجية وزيادتها، كجزء رئيسي من عملية التحول الرقمي التي يشهدها سوق الطاقة الإماراتي، في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وزيادة القيمة في مجال البتروكيماويات، والحفاظ على إمدادات مستدامة من الغاز. لقد حرصت شركة «أدنوك» على رفع وتحسين أدائها التشغيلي والمالي، وضمان حصة لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة، ودخول أسواق ومراكز جديدة، وتحقيق التطوير المشترك لحقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا الحديثة، ساعية إلى إحداث نقلة نوعية لتطوير قطاع النفط والغاز، نهجها في ذلك استشراف المستقبل، واعتماد أحدث التقنيات الذكية، التي وضعتها على طريق النجاح والازدهار والنمو المستدام، بما يضمن استمرار مساهمتها الإيجابية في نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً، ليكون الدليل على كل تلك الإنجازات، اعتماد المجلس الأعلى للبترول استراتيجية «أدنوك» للاستثمار والنمو والتوسع. وجاءت استراتيجية «أدنوك» للاستثمار، لتقوم على تنفيذ المرحلة التالية من استراتيجيته المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تعزز القيمة، وتزيد الإيرادات في كل الموارد، من خلال توسيع نطاق شراكاتها الاستراتيجية، وخلق فرص جديدة لاستثمارات مشتركة، تتضمن مجالات وجوانب ومراحل الأعمال بأشكالها كافة، تتعزز على إثرها القدرة على الوصول إلى أسواق تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة، لتسهم بعد كل ذلك في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الحصة السوقية، عبر خطط استكشاف وتقييم وتطوير الموارد الهيدروكربونية غير التقليدية، وعقد شراكات راسخة وطويلة الأمد، تدعم جهود الشركة في تنويع محفظة أصولها، وتخلق قيمة إضافية من الموارد غير المستغلة، وصولاً إلى تحقيق إنتاج مجدٍ لهذه الموارد بحلول عام 2030. واستطاعت «أدنوك» وعبر استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، أن تحسن من العمليات التشغيلية في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وأن تحدد الفرص الاستثمارية في الموارد غير المستغلة، لتمضي قدماً في طريقها نحو جذب الاهتمام بامتيازات الحقول البحرية المقبلة، مستقطبة أهم الشركاء في العالم، وعازمة على تنفيذ استثمارات استراتيجية، بعيدة المدى في مختلف أنحاء العالم، لتصل من خلالها إلى تحقيق عائدات تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وتعزز من مكانتها في الأسواق، كشركة عالمية، ما يجعلها مساهمة فاعلة ومؤثرة في دفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية