وجود ياباني

تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017

قامت سفينة حربية يابانية بزيارة «ودية» إلى الفلبين الأسبوع الجاري، وفي حين أن الزيارة بحد ذاتها لها دلالة كبيرة، إلا أن لها أهمية أوسع نطاقاً في إطار العلاقات الدفاعية بين دولتي اليابان والفلبين، لاسيما في مجال الدفاع البحري.

ومثلما أشرت من قبل، رغم الاضطرابات وبعض التحفظات عقب انتخاب الرئيس الفلبيني «رودريجو دوتيرتي»، استمر تعزيز العلاقات الدفاعية بين اليابان والفلبين في بعض مجالات الدفاع البحري، في إطار الشراكة الموسعة بين البلدين.

وبدأ عدد من المناورات الأمنية البحرية الخاصة في غضون الأسابيع القليلة الماضية، وتضمن تدريب حرس السواحل الفلبيني على ثلاث سفن يابانية، إلى جانب إجراء تدريبات موسعة على تطبيق نسخة من القانون البحري الثنائي، وشارك فيها أيضاً عدد من الجنود من دول جنوب شرق آسيا.

وتشي زيارات السفن الحربية بمتانة العلاقات الدفاعية الثنائية، لاسيما في ضوء استمرارها منذ بداية العام الجاري بين الجانبين. وفي شهر يناير الماضي، رست كل من المدمرتين اليابانيتين «جيه إس إنازوما» و«جيه إس سوزوتسوكي» في خليج «سوبيك» الفلبيني لمدة ستة أيام فيما وصف أيضاً بزيارة ودية. وفي يونيو، قامت كل من السفينة الحربية «جيه إس أزومو» والمدمرة المزودة بصواريخ موجهة «جيه إس سازانامي» بزيارة إلى «سوبيك» لمدة أربعة أيام.

وأفاد سلاح البحرية الفلبيني في بيان له، بأن زيارات السفن الحربية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين سلاح البحرية الفلبيني وقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، إلى جانب تعزيز وترويج السلام والاستقرار والتعاون البحري في المنطقة.

براشانث بارامسواران: كاتب متخصص في القضايا الآسيوية

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