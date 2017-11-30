الجد بنى دولة والحفيد يبني وطناً تاريخ النشر: الجمعة 01 ديسمبر 2017 امتطى صهوة جواده واستل سيفه وأومأ إلى فرسانه الانطلاق غرباً تاركاً من خلفه في الكويت أباه الشيخ الجليل عبد الرحمن آل سعود، وكانت الخطوة الأولى في طريق آلاف الأميال، هي المسافة بين صفر سلطة وبين هذه الدولة عظيمة المكانة، أي المملكة العربية السعودية. هي إذن اللحظة الأولى في انطلاق رحلة استعادة الدولة السعودية السليبة الثانية وتأسيس الثالثة انطلاقاً، بعزيمة لا تعرف المستحيل. كانت الانطلاقة الأولى لتحقيق معجزة الدولة التي وحدت شرق الجزيرة بغربها وشمالها بجنوبها باستثناء الدول التاريخية مثل اليمن وعُمان والإمارات الخليجية ذات الأنظمة الراسخة في الخليج العربي، علماً بأن فيصل بن عبد العزيز وصل إلى الحديدة وسعود بن عبد العزيز طرق أسوار صنعاء في الحرب مع اليمن. وبصحوة تاريخية لم يتوقف ألقها حتى اليوم، وضع الجد العبقريات الثلاثة، عبقرية الإنسان وعبقرية المكان وعبقرية الزمان، في مزيج من الإرادة والتضحية قادت في 115 عاما إلى دولة عملاقة أضحت بالتقييم السياسي الراهن رمانة ميزان السياسة والأمن والنهوض الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. لقد أصبحنا أمام دولة عملاقة ومزدهرة على قمة الدول ذات الطموح المشروع لبناء مستقبل اقتصادي حديث لا يقتصر أثره على المحيط الداخلي أو الخليجي، لكنه يضع في حسبانه أن المستقبل لا ينبني إلا بالارتكاز على نهوض الأسرة العربية بأسرها. نستطيع القول بأن الجد نجح في تأسيس دولة عملاقة وحدت المساحة الأكبر في الجزيرة العربية ومدت يدها لشقيقاتها الخليجيات ولبَّت على الفور دعوة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي وإن شذت عنه قطر فإنه ينتظم الآن في دول التحالف المتصدية للعدوان الإيراني المقيت في اليمن. لكن ماذا عن الحفيد الذي اهتدى إلى حقيقة ذهبية تؤكد أن بناء الدول لا تكتمل أركانه دون أن يصاحبه بناء الأوطان. ويبدو أن هذا الشاب المتوهّج بالإرادة القوية والإيمان المتجذر في التربة المقدسة وبالشجاعة التي انتقلت جيناتها من صلب الأب والجد جادت به الأقدار في الزمان الموعود والمكان الأمثل وكأنه على وعد مع دولة معادية لكل ما هو عربي، تستدعي الإرث العدائي الفارسي التاريخي وتخطط لإبادة الجنس العربي كما أراد الإمبراطور الفارسي شابور بن ترمز أو ذو الأكتاف قبل ألف وسبعمئة عام، والذي يتبادل الإيرانيون حتى الآن أسطورة تقول إنه أمر جنوده بربط أي عربي يعثر عليه من كتفه الأيمن إلى جسم حصان في اتجاه وكتفه الأيسر إلى حصان آخر يجري في الاتجاه المعاكس لينخلع الكتفان وينشق جسد العربي نصفين. لكن البشارة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك الذي تتبعه في رحلة الهجرة للحصول على جائزة قريش، حينما أسلم وأوهم المشركين بأنه لم ير أحداً، فوعده الرسول بأنه سيرتدي بزة كسرى وتاجه.. تحققت خلال خلافة عمر، حيث قُتل كسرى وأُتي بتاجه فوضع عمر التاجَ على رأس سراقة وسار يختال به بين الناس والتهليل والتكبير يتعالى في شوارع المدينة. ذلك عن الجد فماذا عن الحفيد؟ محمد بن سلمان يبدو أسد الجزيرة الجديد، وأفعاله شاهدة على ذلك. تأملوا معي هذه السيرة التي لم يكتمل شهرها الرابع، فقد تولى منصب ولي العهد في 21 يونيو 2017 ولم يكتمل نوفمبر حتى انهمرت قراراته الإصلاحية كالمطر، وهو مهندس الكثير من القرارات التاريخية، مثل السماح للنساء بقيادة السيارة التي كانت تدور في خلد الكثير من المسؤولين السعوديين ووجدت طريقها للتطبيق بالقرار الحاسم، وهو الذي سمح للمرأة بدخول ملاعب كرة القدم، وهو الذي يقف وراء مؤتمرات الرياض التاريخية التي ضمت قرابة 60 دولة وقعت على وثائق تاريخية، كان بديناميكيته السياسية الشخص الذي وضعها أمام قادة العالم فوثقوا به، وهو الذي اتخذ القرار التاريخي بالقضاء على الفساد الذي دأب عليه الكثير من المسؤولين السعوديين الذين قال عنهم ترامب بأنهم قضوا أوقاتاً طويلة يحلبون بلدهم ولَم يفرق ابن سلمان بين الأمير والوزير حين كان شديد الوضوح بقوله: لن ينجو من الحساب الأمير ولا الوزير، وهو الذي يتولى قيادة المواجهة مع إيران وحصارها سياسيا وإعلاميا ولن يهدأ له بال حتى تعود إيران إلى حجمها الحقيقي، فإيران هي التي تجرعت السم وأعلنت الاستسلام للجيش العراقي، وهي التي عهدناها تحارب أيام السلم وتسالم أوقات الحرب، وهي التي نشاهدها الآن تصدر أوامرها لـ«حزب الله» بالتزام الهدوء تحت ضغط الموقف السعودي. ونرى كيف تمكن الحفيد خلال 100 يوم من إعادة تأسيس وطن بعد أن نجح الجد في تأسيس دولة بدأت على أكتاف أربعين رجلا فقط، وهذا يؤكد أن التاريخ يصنعه الأبطال، وأن التاريخ له أحكامه التي لا يفهمها حتى عباقرة المؤرخين. للتاريخ رؤيته التي تتحدد على ضوئها عبقريته في اختيار المكان، وله رؤيته التي لا تخيب في اختيار الزمان، وعلى نحو لا نملك حياله سوى تتبع خطواته كيفما شاء وأينما اتجه نلهث وراءه ونقتفي أثره وندون وقائعة. أيضا للتاريخ فراسة لاتخطئ في اختيار أبطاله وقليلا ما يخفقون في مهماتهم الصعبة، ويقيني أن الأمير المتوقد ذكاءً وحكمة وشجاعة هو رجل المرحلة ولن تقف طموحاته في بِنَاء وطن كامل الأركان عند حد.