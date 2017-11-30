غش الأدوية..تداعيات جسيمة تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017 أظهر تقرير صادم، صدر منتصف الأسبوع الجاري عن منظمة الصحة العالمية، أن واحداً من عشرة من الأدوية المستخدمة في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، إما أنها لا تطابق المواصفات أو مزورة بشكل تام. وهو ما يعني أن المرضى الذين يتلقون العلاج بتلك الأدوية والعقاقير، لا تتحقق لهم الوقاية من الأمراض المستهدفة أو يفشل علاجهم منها، إذا ما كانوا قد أصيبوا بها. وهو بخلاف أنه مضيعة للأموال، وفاقد اقتصادي للمرضى ولنظم الرعاية الصحية معاً، ناهيك عن أضرار صحية خطيرة، وتبعات فادحة، وربما حتى الوفاة. ورغم خطورة هذه القضية، إلا أنه قبل عام 2013، لم يكن هناك نظام عالمي للإبلاغ عن وتقييم الوضع بشكل شامل، وهو ما حدا بمنظمة الصحة العالمية لإنشاء «النظام العالمي لمتابعة ومراقبة المنتجات الطبية المزورة وغير المطابقة للمواصفات»، وهو النظام الذي تشارك فيه بفعالية العديد من الدول من خلال الإبلاغ عن الأدوية، والتطعيمات، والأجهزة الطبية المشتبه بها. كما بادرت المنظمة الدولية بتدريب 550 مراقباً في 141 دولة، للكشف عن والاستجابة لهذه الظاهرة. وفي الغالب أن عدد الحالات المبلغ عنها –على ضخامته- لا يشكل إلا جزءاً قليلاً من الحجم الحقيقي للمشكلة، حيث لا يتم في الكثير من الأحوال الإبلاغ عن حالات التزوير أو اكتشافها من الأساس. فعلى سبيل المثال، من إجمالي الأدوية المغشوشة والعقاقير المزورة المبلغ عنها، يقع 8% فقط في منطقة غرب المحيط الهادئ، و6% من منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط –وتشمل غالبية الدول العربية والدول الإسلامية-، و2% فقط من جنوب شرق آسيا. وبمقارنة هذه النسب، بنسب مناطق أفريقيا والأميركتين وأوروبا -42 و21 و21 على التوالي، لا بد وأن يستنتج المرء أن المناطق الثلاث الأخيرة منخفضة النسب لا يزال نظام المراقبة والإبلاغ فيها قاصراً عن كشف الغالبية العظمى من حالات تزوير الأدوية وغش العقاقير والتطعيمات الطبية. وتعتبر هذه القضية من أهم التحديات التي تواجه منظومة الصحة العامة على المستويين الدولي والمحلي، حيث يمكن أن يقع أي شخص في أي مكان من العالم ضحية لهذه العملية الإجرامية، من خلال شراء وتناول دواء أو عقار، سواء كان أقراصاً أو كبسولات أو غيرها من أشكال الدواء المعتادة، يبدو كما لو أنه تمت تعبئته وتصنيعه بالشكل السليم، ولكنه لا يحتوي في الحقيقة على أي من المادة الفعالة، وفي بعض الحالات قد يحتوي على مواد شديدة السمية. وعلى الرغم من أنه في بعض الدول من النادر التعرض لمثل هذه الجريمة، إلا أن في العديد من الدول الأخرى يتعاطى ويتناول الكثيرون أدوية وعقاقير مزورة، وبشكل روتيني. وتتنوع وتختلف محتويات ومكونات الأدوية المقلدة والمزورة ما بين خليط من المواد السامة غير المعروفة أو تركيبات غير نشطة أو فعالة، لا تأثير لها بالمرة على من يتناولها، سواء بالضرر أو بالنفع أو أحياناً ما يعرف «بالتقليد عالي الجودة»، وهي الأدوية التي تتطابق في الاسم والشكل واللون، وحتى تركيب المادة الفعالة، مع الأدوية الأصلية المملوكة للشركة صاحبة حق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع. ولكن حتى هذا النوع الأخير يحمل في طياته خطراً عظيماً بسبب أن طريقة وأسلوب التصنيع قد لا تتطابق مع معايير الجودة، وحتى طريقة النقل والتخزين، قد تسبب تلف المادة الفعالة، وفي بعض الحالات يمكن أن تحولها إلى مادة سامة. وهو ما دفع تسع وعشرين شركة من كبريات شركات صناعة الأدوية حول العالم للإعلان في مارس 2013، عن تخصيص مبلغ 4,5 مليون يورو خلال ثلاثة أعوام لدعم جهود منظمة «الإنتربول»، وغيرها من المنظمات الشرطية والحكومية والدولية، العاملة في مجال مكافحة ظاهرة الأدوية والعقاقير الطبية المقلدة والمزورة.