استنهاض الكونجرس!

تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017

كان الآباء المؤسسون للولايات المتحدة سيشعرون بالذهول لو أنهم رأوا هاتف «آيفون»، وإن كنت أراهن أن «بن فرانكلين» كان سيعتاد عليه بشكل سريع.

ورغم ذلك لو سألناهم أي فرع من الحكومة ينبغي أن يتولى مهمة تعديل السياسات بما يتسق مع الثورة التكنولوجية، لقالوا إنها مهمة الكونجرس.

ومن ثم يقع عبء التحرك على الفرع التنفيذي والمحاكم، ولكل منهما مشكلاته.

فالاعتماد على الجهات التنظيمية التابعة للفرع التنفيذي يمكن أن يتمخض عن تحول جذري في قواعد العمل، وخير مثال على ذلك «لجنة الاتصالات الفيدرالية».وفي ظل رئيسها الجديد «أجيت باي»، تتأهب اللجنة إلى التخلي عن سياساتها القائمة بشأن «الحياد التام»، التي تطلب من مزودي خدمات «النطاق العريض» معاملة البيانات كافة بصورة متساوية، وهو ما يعني أن تغيّر الرؤساء يفضي إلى منعطفات شديدة.

وأما بالنسبة للمحاكم، فإن القيود التي تحد من اختصاصاتها ستتضح في واشنطن، عندما تنظر المحكمة العليا دفوعاً بشأن خصوصية الهواتف المتحركة.

وربما لا يدرك المرء أن الشركات المزودة لخدمات الهواتف المتحركة يمكنها تعقبه في حلّه وترحاله، حتى عندما تكون أجهزة تحديد المواقع مغلقة.

وكل مكالمة أو رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو تحذير يدخل أو يخرج من الهاتف المتحرك لا بد أن يمر عبر أقرب جهاز استشعار قريب.

وفي القضية المنظورة أمام المحكمة، قدمت الشركة المزودة لخدمة هاتف المواطن الأميركي «تيموثي كاربنتر»، للمحققين سجلاً ببيانات هاتفه المتحرك.

وكشف ذلك وجود «كاربنتر» في أماكن عدد من السرقات تحت تهديد السلاح في ولايتي ميتشيجان وأوهايو.

وبعد سجنه، يطلب الآن من المحكمة إثبات أن ذلك يشكل انتهاكاً لحقه بموجب التعديل الرابع للدستور الأميركي بأن يكون آمناً من عمليات تفتيش حرزه الخاص من دون أمر قضائي!

ديفيد فون درهل: كاتب أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»