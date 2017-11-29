الطرق الأميركية

تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017

خلال الأسبوع الجاري، سيستقل ملايين الأميركيين سياراتهم لزيارة أسرهم، لكن لسوء الحظ، سيتعين عليهم السفر على أخطر الطرق في العالم الصناعي الحديث. ولم يكن الأمر كذلك في السابق، فقبل جيل مضى، كانت قيادة السيارات في الولايات المتحدة آمنة نسبياً. ومعدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق في عام 1990 كان أقل بنسبة 10% مقارنة بكل من كندا وأستراليا.

وخلال العقود القليلة الماضية، عكفت الدول الأخرى على حملات تستند إلى أدلة لتقليص حوادث السيارات، وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة، ورغم أن معدل الوفيات نتيجة حوادث الطرق تراجع في أميركا، وهو ما يرجع بصورة جزئية إلى تطور صناعة السيارات، فإن معدل التراجع أقل بكثير من أماكن أخرى.

وإذا كانت هذه الإحصائيات تبدو غريبة، فقد يكون الاطلاع على القصص التي تدمي القلب طريقة للتثبت. فعلى سبيل المثال: «إرين كابلان»، وهي أم أميركية كانت تبلغ من العمر 39 عاماً عندما توفيت في حادث تصادم في سبتمبر الماضي، وتعرض أطفالها الثلاثة لإصابات خطيرة، ويحاولون هم ووالدهم الآن استعادة حياتهم معاً، مثلما أفادت «واشنطن بوست» بالتفصيل.

ولو أن الولايات المتحدة واكبت الوتيرة العالمية، لقلَّ عدد الأميركيين الذين يُقتلون سنوياً بنحو 10 آلاف شخص، أو 30 شخصاً يومياً، ورغم ذلك يُقتل الناس في حوادث الطرق أكثر من العنف المسلح، وكثير من الضحايا كانوا شباباً أصحاء.

وفيما يساور كثيرون القلق بشأن السيارات ذاتية القيادة، لأن وضع الثقة في جهاز كمبيوتر على طريق سريع، يبدو فكرة غريبة بعض الشيء، لكن الوضع الراهن يبدو جنونياً، وبقية دول العالم ترفض قبوله.

ديفيد ليوناردت: كاتب أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»