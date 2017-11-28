حرص على خدمة فئات الشعب كافة من دون تمييز تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 من النادر أن تجد قيادة تهتمّ بشعبها وتحرص كل الحرص على استغلال أي فرصة من أجل توفير كل سبل الراحة الممكنة له كما هي الحال بالنسبة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يكاد يمر يوم أو تحلّ مناسبة إلا وتقدّم فيها قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرة أو مبادرات، هدفها دائماً وأبداً تحقيق السعادة للمواطنين ومن كل الفئات من دون استثناء. ولا تنسى قيادتنا الرشيدة، وهي تقوم بكل ذلك، فئة أصيلة من فئات هذا المجتمع المتجانس والمتكافل، وهي أبناء المواطنات الذين خصّصت لهم العديد من المبادرات، وسنّت لهم التشريعات، وقدّمت لهم الكثير من المكرمات. وفي هذا السياق، يأتي اعتماد لجنة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن منح الجنسية لـ(309) من أبناء المواطنات الذين تقدّموا للحصول على جنسية الدولة واستوفوا الشروط المطلوبة وفقاً للقانون، تمهيداً لاستصدار المراسيم الخاصة بهم. إن هذا القرار الذي يتزامن صدوره مع احتفال الدولة بالذكرى السادسة والأربعين لليوم الوطني على درجة كبيرة من الأهميّة، وله دلالات خاصة، فهو: أولاً، يأتي تجسيداً لرؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعبيراً عن حرص سموه على تحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، كما يأتي أيضاً تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، القاضية باستيعاب أبناء المواطنات ودمجهم ضمن المجتمع الإماراتي المواطن، وذلك لضمان استقرارهم، وتجسيداً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية. ثانياً، يظهر حرص القيادة على تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ومن ثم تعزيز أسس التنمية الاجتماعية المستدامة لكل أبناء المجتمع. ثالثاً، يؤكد بجلاء مدى تفاعل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بإيجابية مع مطالب مختلف فئات المجتمع وطموحاتها، من دون أي تمييز. ورابعاً، يبرز طبيعة العلاقة التي تربط بين القيادة والشعب، والتي تقوم على التقدير والاحترام المتبادل، فالقيادة لا تتوانى في العمل على حل المشكلات التي تؤرق المواطنين والمواطنات، وتتخذ من السياسات والقرارات ما يستهدف توفير مقوّمات العيش الكريم لهم، وهي تجد في المقابل تقديراً عميقاً وولاءً راسخاً من أبناء هذا الوطن لها، وهذه العلاقة هي سر كل ما تحققه دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات على المستويات كافة. ولعلّ كل هذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على أننا أمام نموذج فريد من الحكم الرشيد الذي يجعل من خدمة المواطنين بكل فئاتهم ومعالجة الإشكاليات التي قد تمر بهم الأولوية، فالاهتمام بالإنسان والتفاعل الدائم مع حاجاته يأتي دائماً وأبداً في صدارة أولويات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا فإن وصفها بـ«القيادة الإنسانية» لم يأتِ من فراغ وإنما هو نتيجة طبيعية لسجل حافل بالأعمال المتواصلة التي تتمحور حول إسعاد الفرد وتكريمه ليس فقط داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما خارجها أيضاً. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية