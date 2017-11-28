أميركا وعبء القيادة

تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

كان جورج واشنطن يبلغ من العمر 43 عاماً عندما عيّنه الكونجرس لقيادة الجيش الوليد الذي سيطرد البريطانيين من مستعمراتهم الأميركية. وفي سن الـ55 ترأس الجنرال المؤتمر المشاكس الذي أنتج الدستور الأكثر دواماً في العالم على الإطلاق. وبعد ذلك تولى منصبه كأول رئيس للبلاد لفترتين متتاليتين، ليترك منصبه في الخامسة والستين.

أما أبراهام لينكولن، فقد انتقل إلى البيت الأبيض بعد أن أتم 52 عاماً، وقاد الأمة خلال الحرب الأهلية المروعة. وخلال رئاسته، قضى على العبودية، وبدأ السكك الحديدية العابرة للقارات، وتوسع في التعليم العالي وألقى اثنين من أكثر الخطابات بلاغة في تاريخ البشرية. وعندما أغتيل عام 1865 كان عمره 56 عاماً.

لا يوجد مجتمع مزدهر يجد تفكيره الجديد بين أقدم زعمائه. وقد خلصت دراسة أعدتها مؤسسة «دانا» إلى أن «كبار السن يكونون أبطأ تفكيراً وأقل استعداداً لتغيير الاستراتيجيات عندما تتغير الظروف».

وفي الحقيقة، فإن القيادة ليست مسألة بسيطة من التفكير السريع. إنها أيضا تتطلب المعرفة والخبرة الكافية لاتخاذ قرارات حكيمة، وتحتاج أيضا إلى الدهاء لقياس الناس والمواقف.

ديفيد فون: كاتب أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»