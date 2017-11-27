أوروبا وطريق الإصلاح تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017 بعد مرور بضع سنوات على إدارة أوروبا لأزماتها المالية، وعقب تفاقم شكوكها التي بلغت مستوى الخطر حول أوضاعها السياسية والاقتصادية المحلية، أصبحت الآن في حال أفضل بكثير. فالنمو الاقتصادي فيها بحالة تحسن، وتراجعت فيها مؤشرات الغموض والقلق السياسي. ورغم الانسحاب البريطاني من عضوية الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، فإن الوضع الإقليمي الأكثر قوة وترابطاً لهذا الاتحاد أصبح يشجع على ظهور نوع جديد من التفكير البنّاء في الدول الأوروبية الرئيسية. إلا أن ترجمة هذا التطور إلى حالة من الازدهار المستدام تبقى صعبة المنال وبعيدة عن التحقيق بطريقة آلية رتيبة، ولن يتحقق ذلك الهدف المهم من دون حدوث تطور في أربعة حقول رئيسية سنتناولها لاحقاً. ويمهّد هذا التعافي الاقتصادي والمالي الذاتي، الطريق أمام تخفيض الاعتماد المزمن على إجراءات السياسة المالية غير التقليدية التي يعتمدها البنك المركزي الأوروبي. ويمكن لهذا البنك أن يبدأ التفكير الجاد بخطة للخروج من دائرة أسعار الفائدة السلبية وبرنامج الشراء واسع النطاق للسندات والأوراق المالية. ورغم أن هذه الإجراءات يجب أن تكون خاضعة لبرنامج متدرج ومحسوب بدقة أثناء تنفيذها، فإنها ستساعد البنك على تخفيض المخاطر المرتفعة للتحديات السياسية المتعلقة باستقلاله المؤسساتي. وقد انتهت فرنسا وألمانيا من إجراء انتخاباتهما العامة، ويلوح الآن في الأفق أمل بظهور مدخل سياسي إقليمي بنّاء مدعّم بنظرة مشتركة وعمل تعاوني بين الدولتين. ورغم المشاكل السياسية المحلية التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فإن العلاقة القائمة بينها وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اكتسبت المزيد من القوة والمصداقية وبما يعزز الآمال بإعادة إحياء الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المشروع الأوروبي. وبات من الواضح أن هذا الاندفاع الداخلي للإصلاح يزداد زخماً بتأثير عدة عوامل. فقد قدم التصويت البريطاني على الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي دفعة قوية باتجاه تحقيق المزيد من التنسيق بين الدول السبع والعشرين المتبقية في عضوية الاتحاد الأوروبي. ومنذ الأيام الأولى بعد التصويت، أظهرت بقية الدول الأعضاء مستوى أعلى من الثقة فيه وعبرت عن رغبة قوية في تطويره دون مشاركة بريطانيا. وتبدو هذه الرغبة أكثر وضوحاً الآن في ظل اتساع فجوة الأداء الاقتصادي بين الاتحاد وبريطانيا. وأدى الانسحاب البريطاني إلى تقوية الضغوط الخارجية الأخرى التي تدفع باتجاه تعزيز الأداء الفعال للاتحاد الأوروبي. وتتضمن تلك الضغوط التحدي المشترك الذي تسببه مشكلة الهجرة ومشكلة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا والغموض الذي يتعلق بالسياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة ومواقف التذمّر التي تعبر عنها الدول الشرقية العضوة في الاتحاد. وأدت الإدارة الفعالة للأزمة إلى فتح الطريق أمام حلول واستراتيجيات استباقية فعالة تهدف إلى تحقيق الازدهار المشترك للدول الأعضاء في الاتحاد. إلا أن هذه التغيرات تبقى ظرفية الطابع وتحتاج لأن تشكل لنفسها جذوراً تركيبية عميقة. ولن يتحقق ذلك ما لم يحدث تطور نوعي في حقول أربعة رئيسية. وخلافاً لما قد يتراءى للبعض، فإن هذه الحقول لا تتضمن المفاوضات حول البريكسيت لأن الاتحاد الأوروبي بدأ بالتفكير في مستقبل ما بعد هذه المشكلة التي تستحوذ على جل الاهتمام السياسي في المملكة المتحدة وتحرف انتباه البريطانيين عن التحديات الأخرى. والحقول الأربعة هي: أولاً- تقوية محركات النمو في أوروبا عن طريق الربط بين الإصلاحات الهيكلية المتأخرة في الدول المنفردة، مع التشديد على التكامل المالي الإقليمي. ثانياً- تأسيس علاقة عمل مبنية على التعاون الفعال بين ألمانيا وفرنسا بمجرد النجاح في تشكيل الحكومة الائتلافية في ألمانيا. لأن من شأن ذلك أن يضيف المزيد من الرغبة الألمانية في العمل الجماعي. وسيعزز مكانة فرنسا من خلال بذلها المزيد من الجهود لتحسين اقتصادها. ثالثاً- ضرورة التوصل إلى حلول للتحديات الانفصالية التي من شأنها أن تتفوق في خطورتها على مشكلة الانسحاب البريطاني. رابعاً- تطوير الاستجابات الجماعية الملموسة للتحديات الطارئة، ويقع التعافي المالي لليونان بسبب القروض التي تلقتها على رأس قائمة هذه القضايا. ومن شأن هذا الربط بين الإجراءات أن يعزز من قدرة أوروبا على المرونة وسرعة الحركة ويمهد الطريق أمام تحقيق مكاسب اقتصادية ومالية شاملة يمكنها أن تساهم في تحقيق المزيد من الازدهار. ومن دون هذه الإجراءات، سوف يبقى الاقتصاد الأوروبي الراهن في حالة من التأرجح الدوري بدلاً من كونه مؤسسة مستدامة لتحقيق مستقبل أفضل. --------------------------------------------- *محلل وخبير اقتصادي وكبير المستشارين في شركة «آليانز» للخدمات المالية ------------------------ ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»