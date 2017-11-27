سوريا ما بين «سوتشي» والرياض تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017 انطلقت جولات جديدة من الحراك السياسي في الملف السوري بعد أن تغيرت معادلات القوة على الأرض إثر المعارك العنيفة التي خاضتها قوات النظام السوري وحلفاؤها، وتصاعد المعارك ضد «داعش» إثر استعادة مدينة البوكمال الحدودية، وطرد التنظيم من جميع بلدات وادي الفرات. مكاسب على الأرض ستتم ترجمتها لاحقاً على طاولة المفاوضات الدولية سواء في جنيف أو في الأجندات الدولية للاعبين الرئيسيين على الساحة السورية. لقد انعكست التغييرات في معادلة القوة في سوريا خلال قمة سوتشي الروسية التركية الإيرانية، وكذلك اجتماع الرياض، ومن ثم اجتماعات «جنيف 8» القادمة. هل اقترب الحل في الملف السوري؟ ومن يملك مفاتيح الحل في هذا الملف؟ بينما شهدت أيضاً العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية، حيث أعلنت في بيانها الختامي الاتفاق على أسماء الهيئة العليا للمعارضة السورية، التي تضم ثلاثين عضواً غالبيتهم من المستقلين، وشملت القائمة نفس حصص الهيئة السابقة التي ضمت المستقلين والائتلاف الوطني وفصائل الثوار وهيئة التنسيق، إضافة إلى منصتي موسكو والقاهرة. وأكد البيان على رحيل نظام بشار الأسد قبل البدء في المرحلة الانتقالية، وألا يكمل فترته الرئاسية الحالية، كما تضمن البيان الختامي عدداً من النقاط أبرزها: خوض المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، وأن مرجعية التفاوض هي قرارات مؤتمر الرياض 2، وحل الأزمة وفق القرارات الدولية، ورفض التدخلات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الإيرانية منتقدين، في هذا المقام، الدور الإيراني «في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها»، ومغادرة المقاتلين المدعومين من طرف إيران، والتأكيد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وأكد المجتمعون «الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية وإصلاحها. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد في مطلع الاجتماع أنه «لا حل لهذه الأزمة دون توافق سوري، وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي ما عاناه، على أساس بيان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254». إن المناقشات والتوافقات التي حصلت في مؤتمر سوتشي تتجاوز الملف السوري إلى مناقشة أزمات المنطقة الأخرى، وتتجاوز ما أعلن عنه كنتائج للقمة أو ما تمت صياغته في البيان الختامي، وقد أظهرت السنوات الماضية محورية دور الأطراف الخارجية في صناعة الحدث السوري، وأهمية التوازنات الدقيقة الداخلية والخارجية للوصول إلى سلام بعيد المنال على الساحة السورية بالوصول إلى تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف. ---------------- * كاتبة إماراتية