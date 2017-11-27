المسلمون.. الضحايا الحقيقيون للإرهاب تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017 لا يشكل الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مصر يوم الجمعة الماضي إلا أحدث تذكير لنا بأن المسلمين غالباً ما يكونون هم الضحايا الأوائل للتعصب الإسلامي. وأودت هذه المذبحة المؤلمة بحياة 305 أشخاص جاؤوا لتأدية الصلاة في مسجد بقرية الروضة في بلدة بئر العبد على شواطئ شبه جزيرة سيناء واتهمت فيه جماعة «أنصار بيت المقدس». وبدأت المأساة عندما كان قناصون ينتظرون وصول سيارات الإسعاف التي هرعت لنقل المصابين من الانفجار الذي نفذوه داخل المسجد، وراحوا يمطرون الناجين منه بطلقات بنادقهم ومعهم الذين جاؤوا لنجدتهم في سيارات الإسعاف. وقال رجل دين مسلم رفض الكشف عن هويته لجريدة «نيويورك تايمز» بأنه شعر بالصدمة من أن يهاجم هؤلاء القتلة مسجداً عامراً بالمصلين. ومن المعروف أن الأهداف المعتادة للإرهابيين في سيناء تشمل الكنائس القبطية واستهدفوا ذات مرة إحدى الطائرات الروسية عام 2013. ولقد اعتادت التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل «القاعدة» و«داعش» على إطلاق ادعاءات وشعارات جوفاء من أنهم يتكفلون بحماية الدين الإسلامي من التشويه الذي يحاول الغرب إلصاقه به. وبهذا أصبحت هذه الجماعات مسؤولة عن تحويل ميادين المعارك إلى مسالخ، وهم لا يتورعون عن ذبح المجموعات البشرية التي يدعون حمايتها. وهذا الذي يجري يذكرنا أيضاً بقصر نظر من يصف الحرب على الإرهاب بأنها صراع بين الإسلام والغرب. وصحيح أن بعض الأوغاد من أمثال مقاتلي «داعش» كانوا يستهدفون الأقليات الدينية في الشرق الأوسط مثل المسيحيين والإيزيديين، لكن ذلك لم يمنعهم من مواصلة عمليات القتل الممنهجة ضد أبناء دينهم أيضاً. وهنا يكون من المهم التذكير بأن الغرب يقاتل ضد المتطرفين الإسلاميين أو أولئك الذين يعملون على فرض القانون الإسلامي على الآخرين وليس على الدين الإسلامي ذاته. ودليل ذلك أن جيشنا يعتمد أساساً على الدعم القتالي للمسلمين المحليين خلال الحرب على الإرهاب. وهي استراتيجية وافق الرئيس ترامب على تنفيذها في سوريا والعراق. والعديد من أنظمة الحكم في العالم الإسلامي فهمت هذا الدرس جيداً. ولهذا السبب نجد دولاً مثل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وهي تقف بكل صلابة ضد الحركات الدينية المتطرفة إن كانت من المتطرفين السُنّة أو الشيعة. وفيما يمكن اعتبار هذا التطور مؤشراً جيداً، لكنه لا يعدّ علاجاً. ومن أمثلة ذلك أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر منذ اللحظة الأولى أن يضرب على أيادي المتطرفين بيد من حديد، إلا أن الشيء الذي اتضح فيما بعد هو أنه ما دام الإرهاب متواصلاً فسوف تتواصل معاناة المسلمين. إيلي ليك* *كاتب أميركي متخصص في قضايا الأمن الوطني ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سرفيس»