ملامح الصحافة الفرنسية تاريخ النشر: الأحد 26 نوفمبر 2017 مستقبل سوريا يرسم في «سوتشي».. وإدانة «ميلاديتش» نصر للعدالة الدولية لوفيغارو ومضي الكاتب متحدثاً بنبرة يمينية متطرفة عن الآثار بالغة السلبية لقرار ميركل استقبال مليون مهاجر معظمهم مسلمون، مؤكداً أن السنة الأولى من وجودهم في ألمانيا كشفت وحدها خطأ رهان ميركل وغيرها من الساسة الألمان الذين قرروا انتهاج سياسة الأبواب المفتوحة، حيث سجلت تعديات واسعة من طرف المهاجرين على النساء، وبدا بسرعة أن الشيطان يكمن في التفاصيل، بما يؤشر إلى تعذر اندماج أو تعايش القادمين الجدد مع الثقافة الألمانية والأوروبية، ما أدى تالياً إلى تفاقم الاستياء الشعبي الداخلي من كثافة وجودهم في الشارع، وهو ما انعكس في النهاية في شكل مصاعب سياسية واقتصادية تدفع ميركل ثمنها الآن، حيث لم تستطع، على عكس ما كان متوقعاً، تشكيل حكومة ولا ائتلاف سياسي قوي. وإن لم تتمكن في المدى المنظور من ذلك، وتعين اللجوء إلى انتخابات أخرى سابقة لأوانها في العام المقبل فلا شيء يشير الآن إلى أن ميركل ستحقق فيها نتائج باهرة. ومن هنا يرى الكاتب أن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يستخلص هو أيضاً الدرس من تجربة ميركل وأنصارها من الساسة الألمان، المثقلين بأعباء الذاكرة والمدفوعين بالرغبة في تجاوز الصور النمطية المرتبطة بالإرث النازي، وذلك من خلال الظهور بمظهر المنفتح على الآخر، وخاصة أن ماكرون أيضاً يعتبر في العادة من أصحاب الخطابة التقدمية الداعين للعيش المشترك والتعامل بلمسة إنسانية مع معاناة المهاجرين. ومن هنا فإن على ماكرون أن يستفيد من مأزق ميركل باتباع سياسات أكثر صرامة ضد الهجرة والتطرف حتى لا يجد نفسه في النهاية في موقف سياسي صعب، كما تواجه المستشارة الألمانية الآن واحداً من أكبر التحديات التي طرحت عليها طيلة مسيرتها السياسية المديدة. ليبراسيون «مستقبل سوريا يرسم في سوتشي» تحت هذا العنوان كتبت هالة قضماني مقالاً بصحيفة ليبراسيون رصدت فيه ما اعتبرته مؤشرات على معالم مستقبل ممكن لسوريا يخطط له الآن في مدينة سوتشي الروسية، مشيرة في هذا الصدد إلى استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، في تلك المدينة، لرئيس النظام السوري بشار الأسد في زيارة مفاجئة يوحي كل شيء بأنها قد تمت بناءً على استدعاء من قبل زعيم الكرملين للأسد، في سياق الاشتغال الروسي الآن على عقد مؤتمر للفصائل السياسية السورية، هذا فضلاً عن استقبال الرئيسين التركي والإيراني أيضاً في ذات المدينة، التي صارت بمثابة عاصمة لدبلوماسية بوتين، للتباحث معهما في مستقبل سوريا، وربما للتوافق أيضاً على سياسات أو حزمة حلول للأزمة تستجيب، كلياً أو جزئياً، لمطالب كل من الأطراف الثلاثة، وهي أطراف منخرطة في الأزمة السورية منذ بدايتها تقريباً. وبالتزامن مع الجهود الدبلوماسية المحمومة في سوتشي تجري أيضاً الاستعدادات لعقد جولة أخرى من مفاوضات جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة، بين أطراف الأزمة السورية، وهي مقررة في 28 نوفمبر الجاري. كما اجتمعت أيضاً في الرياض، في 23 نوفمبر مجموعات من المعارضة السورية لتنسيق الموقف وتوحيد الكلمة في أفق المشاركة في جولة جنيف الجديدة. وفي زحمة كل هذا الحراك الدولي الواسع حول الأزمة السورية، وخاصة بعد هزيمة تنظيم «داعش»، يسعى كل طرف لتعظيم مكاسبه، ولفرض حل يضمن تحقق الحد المقبول من مطالبه، وإن كان حجم وزخم الانخراط الروسي خاصة يوحي برغبة قوية لدى الكرملين في فرض تسوية تضمن مستقبلاً لسوريا يستجيب للأجندة الروسية في ذلك البلد. ولكن يبقى السؤال عن مدى استجابة أي حل في النهاية لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب السوري نفسه. لوموند خصصت صحيفة لوموند افتتاحية للحديث عن الدلالات السياسية العميقة الكامنة في صدور حكم، هذا الأسبوع، على الجنرال الصربي راتكو ميلاديتش، الذي حكم عليه قضاة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب، وهو ما يعني بقاءه في السجن 25 سنة، وإن كان ابنه قد صرح بأنه سيستأنف الحكم. وقالت الصحيفة إن هذا الحكم يدعو للتفاؤل بمستقبل العدالة الدولية، وخاصة أن إدانة ميلاديتش، المعروف بلقب «جزار البلقان»، بنيت عي أدلة بالغة القوة سردها الملف الواقع في 1808 صفحات. فقد اقترف ميلاديتش جريمة إبادة جماعية بحق آلاف من البوسنة المسلمين في مذبحة سريبرينتشا الشهيرة، وارتكب أيضاً جرائم بحق الإنسانية بفرضه الحصار اللاإنساني على العاصمة سراييفو، ونفذ جيشه كذلك التطهير العرقي في 70% من أراضي ذلك البلد، هذا فضلاً عن جرائم الحرب الأخرى مثل اختطاف عناصر قوات الأمم المتحدة كرهائن، ولذا فقد «كانت الجرائم التي اقترفها المتهم من أشد جرائم الكراهية شناعة في تاريخ الجنس البشري» بحسب تعبير القاضي ألفونس أوري في المحكمة. وقالت الصحيفة إن إدانة «جزار البلقان» تفتح الآن نافذة للأمل والعمل من أجل إنفاذ العدالة الدولية أيضاً على مقترفي جرائم حرب أخرى في العديد من النزعات العنيفة التي جرت، أو الجارية الآن في مناطق مختلفة من العالم. ومن ذلك مثلاً الفظاعات التي ارتكبت في سوريا والعراق وأفغانستان ومؤخراً ميانمار (بورما).. الخ، هذا طبعاً مع إدراك المصاعب التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية في أداء عملها، ولبلوغ أهدافها الإنسانية الطموحة، وخاصة أن بعض أكبر دول العالم ما زالت ترفض حتى الآن الانضمام إلى المحكمة ومنها مثلا الولايات المتحدة وروسيا والصين. وليس خلواً من المعنى أيضاً في الدلالة على بطء وتعثر أعمال القضاء الدولي أن ميلاديتش، الذي حكم عليه هذا الأسبوع، انتظر ضحايا جرائمه مرور 25 سنة كاملة قبل أن تقول المحكمة كلمتها بشأنه، حيث إن هذه المحكمة أنشئت منذ سنة 1993، هذا فضلاً عن تأثير التوازنات والضغوط والمصالح الدولية في جهود وفاعلية وقوة القضاء الدولي في النهاية. إعداد: حسن ولد المختار