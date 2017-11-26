درس سقوط موجابي تاريخ النشر: الأحد 26 نوفمبر 2017 أخيراً سقط روبرت موجابي بعد 37 عاماً قضاها في الحكم. موجابي سقط مذعناً لضغوط حلفائه السابقين وعامة الشعب. وإعلان استقالة موجابي شكّل لحظة فارقة في حياة شعب زيمبابوي المتطلع إلى التغيير، وأيضاً في حياة الأفارقة المتعطشين إلى الديمقراطية. ورحيل موجابي يمثل طلقة تحذير لعدد كبير من الزعماء الأفارقة المتشبثين بالسلطة. فريد موفوني: رئيس لجنة الإعلام السابق في رواندا وصحفي في دويتشه فيلا. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»