القيادة التربوية معكم تاريخ النشر: الأحد 26 نوفمبر 2017 حمل مقالي في الأسبوع الماضي عنوان «استغاثة تربوية». وتطرقت خلاله إلى واقع أصحاب الهمم في مدارسنا، بعد أن قررت الجهات المختصة دمجهم في المدارس العامة بدلاً من عزلهم في مراكز متخصصة، وقد أيدت في مقالي هذه الفكرة لأنها تتماشى مع الطرح العالمي في هذا المجال. وبكل ثقة نجحت هذه الممارسة في بعض المدارس لكنها تعثرت في مدارس أخرى لأسباب تم التطرق لها في ثنايا المقال، والتي لخصتها بجودة التشخيص وتأمين البيئة المدرسية المناسبة من الناحية المادية والمعنوية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من وراء الدمج، وقد ختمت المقال بعبارة «لكن الممارسات الواقعية في المدارس تقول لنا إن هؤلاء الأطفال انتقلوا من بيئة خاصة بهم ينالون فيها الرعاية المناسبة، إلى بيئة جديدة حولتهم إلى فئة مهمشة لذلك كان نداء الاستغاثة نيابة عنهم». بمجرد نشر هذا المقال، تواصل معي مشكوراً معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم. وبكل شفافية ورحابة صدر، تفضل بالثناء على ما طرح والرغبة في البحث عن مصادر الخلل إن وُجد، وأنقل من كلمات معالي وزير التربية والتعليم قوله:«أخي خليفة الهدف الذي نسعى إليه أن نكون أحد أفضل الأنظمة التعليمية.. وهذا لن يتحقق إلا بالشفافية والأبواب المفتوحة والعمل كفريق واحد». إضافة إلى تواصل معالي الوزير، تلقيت الكثير من التعليقات من أولياء الأمور والمعلمين، لعل منها قول أحدهم: أضمُ صوتي إلى صوتك، فالدمج بحاجة إلى دراسة شاملة وصادقة من واقع الحال، وأضافت إحداهن: أتمنى أن تُلبى متطلبات الدمج، لأن الوضع صعب جداً بالفعل، وخصوصاً الحالات التي تتطلب معلم ظل، الذي غالباً ما يُستبدل بمرافق من قبل ولي الأمر. الأخ عارف ركّز في تعليقه على أهمية تأهيل المجتمع المدرسي كاملاً لتجربة الدمج. أم خالد قالت في تعليقها: إن بعض أصحاب الهمم يقوم بإيذاء بقية التلاميذ لقلة الإشراف عليهم.. هذه عينة بسيطة من ردود الأفعال التي تلقيتها حول المقال قدمتها لكم بإيجاز. ورغم كل هذه التحديات مازلت مقتنعاً بأن دمج الأطفال من أصحاب الهمم في المدارس العامة أفضل لهم ولبقية التلاميذ من حولهم. لكنني أجدد الدعوة من جديد لإجراء مسح مستقل وعلمي لهذه التجربة للوقوف على الجوانب الإيجابية والنتائج التربوية المنبثقة عن هذه التجربة، وفي الوقت نفسه، للكشف عن مجالات الخلل، ليس من أجل التقليل من أهمية ما تحقق. لكننا في دولة الإمارات لا نكتفي بالجيد بل نبحث عن الأجود ولا يهمنا الجديد لأننا نسعى للأحدث، وهذا لن يتحقق من دون فحص علمي عملي لواقع هذه الممارسة. وقد اقترحت على الجهات المختصة تكليف قسم التربية الخاصة في جامعة الإمارات لعمل هذه الدراسة العلمية، لأن الباحثين فيه يمثلون واجهة علمية مرموقة، وهم جهة محايدة يمكن الوثوق بنتائج دراستها. إن التربية والتعليم في دولة الإمارات تخوض منعطفاً تاريخياً يفصلنا بين الرتابة والحداثة، وبين المنظومة التي جمدت إلى النظام المرن الذي يرنو للأفضل.. لذلك أقول لأصحاب الهمم القيادة التربوية معكم ولن تخذلكم.