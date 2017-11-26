رئيس لبناني بهوى إيراني تاريخ النشر: الأحد 26 نوفمبر 2017 ظهرت أصابع إيران و«حزب الله» مجدداً في التفاعلات السياسية اللبنانية، حيث تدخل الضغط الإيراني بوضوح في تعليق استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه، بعد أن كان قد أعلن استقالته ثم تراجع عنها بطلب من الرئيس اللبناني ميشال عون. فما إن عاد الحريري إلى بيروت حتى تم استئناف عملية بث المخاوف الوهمية المعتادة، التي تقوم على تهديد لبنان ووضعه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الفراغ السياسي وإما مواصلة خدمة إيران والرضوخ لإملاءات وشروط «حزب الله» الذي يستغل الحكومة الشكلية والاستقرار الهش لمواصلة برنامجه الطائفي العابر لحدود لبنان. كان خطاب استقالة الحريري قد تضمن أساس الإشكالية اللبنانية، القائمة على انتهاز إيران للتركيبة الطائفية اللبنانية، واستثمارها لتحويل المشهد السياسي في بيروت إلى غطاء يشرعن تطفل إيران، ويسمح عملياً بزيادة نفوذها في المنطقة على حساب استقلال وسيادة لبنان. والرافعة الأساسية التي تستخدمها طهران لتمرير مشروعها التخريبي هي «حزب الله»، الشريك الأساسي في الحكومة اللبنانية، الذي يجد في الشراكة فرصة للتحرك بغطاء سياسي داخلي يشرعن برنامجه وسلوكه السياسي من جهة، ومن جهة ثانية يقوم بتمرير وجهة النظر الإيرانية التي تحولت بعد اندلاع الأزمة السورية وأحداث اليمن من موقف نظري إلى تدخل عسكري بخبراء ومقاتلين على الأرض. يكاد تاريخ «عون» ينحصر في سعيه الدائم منذ عقود إلى رئاسة لبنان، وبعد أن وصل بالفعل إلى منصبه «المقدس» في سن الـ81، يريد من جهته أن يحافظ على حالة الاستقرار الشكلي الزائف لكي يواصل أداء دور الرئيس بأي ثمن، حتى ولو كان ذلك على حساب العمل من أجل تحقيق استقرار واستقلال حقيقي للقرار اللبناني. والاستقلال الكامل للبنان لن يتحقق إلا بوضع حد نهائي يلجم «حزب الله» ويمنعه من اختطاف القرار السيادي اللبناني. فبذريعة المقاومة لا يزال «حزب الله» يمتلك حتى الآن ترسانة عسكرية تجعله أقوى من الجيش اللبناني. ولعل هذه واحدة فقط من المفارقات العديدة التي تريد إيران و«حزب الله» من الجميع تجاهلها والتعايش معها رغماً عنهم. لخص الحريري في استقالته مشكلة لبنان أيضاً في عدم الالتزام بمبدأ النأي بالنفس وإصرار فريق سياسي لبناني على التدخل في شؤون الآخرين. لكن الرئيس عون كما يبدو من خطاباته وتصريحاته متواطئ أو موافق ضمنياً على تدخل «حزب الله» في سوريا واليمن، وموافق على السياسة الإعلامية التي يعمل الحزب من خلالها على تحويل ساحات عربية إلى مسرح لتطفلاته التي تمهد الطريق للتغول الإيراني. الرئيس اللبناني المسيحي ميشال عون الذي يتحرك بمزاج وهوى يخدم شيعة إيران في لبنان، ولد وترعرع في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي البيئة التي تنتج كوادر «حزب الله» الأشد تطرفاً. وفي سجل الجنرال عون زيارة قام بها إلى طهران في عهد أحمدي نجاد، ومن أجل الوصول إلى سدة الرئاسة والبقاء فيها يبدو أنه مستعد لعمل أي شيء. من الناحية النظرية يتفق الجميع حول ضرورة استقرار لبنان وتجنيبها الوقوع في أزمة الفراغ السياسي بعد أن مرت بها سابقاً لفترات طويلة، لكن القبول بهذه المعادلة الإجبارية يفرض تداعيات تتجاوز غاية الحفاظ على الاستقرار الهش في لبنان، نتيجة لإصرار إيران و«حزب الله» على فرض التدخل في شؤون الآخرين، وهذا لن يستمر طويلاً، كما لن تستمر لعبة استغلال الحكومة والرئاسة في بيروت.