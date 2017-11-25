تركة «موجابي» الصعبة تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017 بعد أن تحدى الرئيس السابق روبرت موجابي خصومه على مدار ما يقرب من أربعة عقود جاءت أخيراً ساعة رحيله عن السلطة في زيمبابوي. ولكن بصمات ذلك الزعيم الشهير بعناده ستظل باقية لفترة طويلة في مستقبل بلاده. فقد أشرف على انهيار زيمبابوي من قوة إقليمية واعدة إلى دولة تعود إلى ما قبل التاريخ في الفساد والرشوة. وتلك البلاد التي كانت تصدر الغذاء، أصبح نصف سكان قراها يعتمدون في بقائهم على قيد الحياة على السخاء الدولي. وكي تحظى السلطة الانتقالية بالمصداقية يتعين أن تضم شخصيات مثل الزعيم المعارض المخضرم «مورجان تسفانجيراي»، ووزير المالية المرموق السابق «ينداي بيتي»، وآخرين. ولاشك في أن هذه الشخصيات ستطالب بضمانات من بينها إصلاح النظام الانتخابي قبل أن توافق على المشاركة في أي استحقاق سياسي مقبل. وحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية صمم كآلة سلسة الحركة للسيطرة على البلاد، وإدارة مسرح الانتخابات. وهذا ما حدث في الأساس في آخر حكومة وحدة وطنية بين عامي 2009 و2013 حين مُنحت المعارضة مقعداً اسمياً على الطاولة بعد أن أطلق موجابي حملة قتل وتعذيب واغتصاب لوضع اليد على نتيجة انتخابات عام 2008. ويدرك «تسفانجيراي» وآخرون هذا الفخ ولكنهم قد يشعرون بالاضطرار إلى مسايرة الواقع أملاً في الحصول على تنازلات بعد رحيل موجابي. وهذه قد تكون مقامرة شديدة الخطورة والمجازفة السياسية. والاحتمال الأكثر تشاؤماً، أي ترسيخ حكم مجلس عسكري لا يكاد يخفى، لن يدوم في المدى الطويل إلا إذا تغاضى عنه على الأقل المجتمع الدولي. وقد ذكرت تقارير أن جنوب أفريقيا وبريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، أشارتا إلى أنهما تفضلان الاستقرار على المدى القصير على الإصلاحات طويلة الأمد. ونتيجة لهذا فقد هذان البلدان مصداقيتهما وسط المعارضة. والواقع أن الاحتجاجات السابقة على رحيل موجابي طالبت جنوب أفريقيا بعدم التدخل. ولكن للولايات المتحدة وجهة نظر مختلفة. فقد وضع «قانون الديمقراطية والإصلاح الاقتصادي في زيمبابوي» الذي أقر بدعم من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، في عام 2001 شروطاً صارمة لانخراط الولايات المتحدة في الموقف بما في ذلك رفع العقوبات التي طالت أطرافاً معينة، وتخفيف عبء الديون. وما زال «منانجاجوا» و«تشيونجا» قائد الجيش مدرجين ضمن نحو 200 شخص وكيان فرضت وزارة الخزانة الأميركية عليهم عقوبات. وكي يتم رفع تجميد الأرصدة وإلغاء الحظر الاقتصادي عنهم سيتعين عليهم أن يقنعوا المسؤولين الأميركيين بأنهم لم يعودوا فعلاً يقوضون الديمقراطية وحكم القانون. وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في تحديد شروط أي إعادة جدولة للديون في المستقبل، أو الحصول على قروض جديدة. وفي العامين الماضيين، قاومت واشنطن محاولات بريطانية للإعداد لإنقاذ مالي لموجابي. وقبل أن توافق واشنطن على صفقة مساعدة في الديون يجب أن تصر على إجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية. وأي بقاء طويل الأمد لأي حكومة زيمبابوية جديدة سيتوقف على حسم أزمة النقد في البلاد وإنعاش الاقتصاد. ولكن حزب موجابي الذي ما زال يحكم أظهر قدرة كبيرة على مقاومة الإصلاح حتى في أحلك الظروف. وتماماً كما كان تشبث موجابي بالسلطة حتى الرمق الأخير يتعذر تفسيره، فإن الآلة التي تركها وراءه قد تظل تعمل بعده بصرف النظر عن التكلفة. ----------------- تود موس* * باحث متخصص في العلاقات الأميركية الأفريقية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»