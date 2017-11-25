إيماي»: نهج اليابان الغامض!

تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017

مرة أخرى، أعرب وزير خارجية اليابان عن اهتمام غامض وغير مقيد بمبادرة الحزام والطريق الصينية. ويبدو أن اليابان تستخدم أسلوب «إيماي» للتعامل مع المبادرة. و«إيماي» كلمة يابانية تعني «الغموض»، ولها كذلك مجموعة واسعة من المعاني المشابهة، بما فيها «مشكوك فيه» أو «غير ملزم» أو «ضبابي»، بحسب ما ورد في كتاب بعنوان: «العقلية اليابانية: فهم معاصر للثقافة اليابانية».

وهذا تعبير نموذجي من أسلوب «إيماي»، لأن كلمات الوزير «كونو» تنطوي على اهتمام اليابان بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، وكذلك استيائها من خصوصية المبادرة.

ومن المثير للاهتمام أن بكين قررت أن تسلط الضوء على الدلالة الإيجابية فقط.

ففي المؤتمر الصحفي المعتاد الذي عقد في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «لو كانج» أن بكين قد اطلعت على تصريحات «كونو» ورحبت بـ«الموقف الإيجابي» لليابان تجاه المبادرة.

ورداً على شكوك «كونو» تجاه «خصوصية» المبادرة، قال «لو»: إن مبادرة الحزام والطريق من المصالح العامة الدولية المهمة التي قدمتها الصين في محاولة لتعزيز التعاون الإنمائي، ومن المقرر أن تكون مفتوحة وشاملة منذ البداية. والصين تؤيد دائماً مبدأ التشاور واسع النطاق، والمساهمة المشتركة والمنافع المتبادلة، وتعمل بروح السلام والانفتاح والشمولية وتبادل الخبرات والمعارف والتعاون المربح لكافة الأطراف التي تنطوي عليها مبادرة «طريق الحرير»، وذلك من أجل تعميق التعاون الذي يحقق المنفعة المتبادلة للجميع.

ووجه «لو» الدعوة إلى اليابان، قائلاً إن «التقدم المتعمق لمبادرة الحزام والطريق لن يخلق فقط مساحة أكبر لانفتاح وتنمية الصين، بل سيقدم أيضاً مزيداً من الفرص لمصلحة اليابان والدول الأخرى، وكل الاقتصاد العالمي».

وعلى ما يبدو فإن الصين واليابان تمضيان قدماً لتحقيق تقارب فيما بينهما. وقد أرسلت اليابان مؤخراً سلسلة من الإشارات الودية للصين -بما في ذلك الظهور المفاجئ لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال احتفال نظمته السفارة الصينية في طوكيو، بالإضافة إلى اجتماعه مع الرئيس الصيني ورئيس مجلس الدولة على هامش اجتماعات «آبيك» واجتماعات مجموعة «آسيان»، على التوالي.

ومن جانبها، ردت الصين الجميل. فبالإضافة إلى كلمات «لو» الواضحة التي سبقت الإشارة إليها، اجتمع أيضاً رئيس مجلس الدولة الصيني «لي كه تشيانج» في نفس اليوم مع وفد يضم أكثر من 250 من قادة الأعمال من كبريات الشركات اليابانية. وكان الوفد برئاسة رئيس اتحاد الأعمال الياباني «سادايوكي ساكاكيبارا» ورئيس الجمعية اليابانية الصينية للاقتصاد والتجارة «شوجي مونيوكا» ورئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية «إكيو ميمورا».

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، فقد حث المسؤول الصيني أثناء الاجتماع مجتمع الأعمال الياباني على «لممارسة نفوذه» لتعزيز العلاقات المتبادلة، لأن «تنمية العلاقات الصينية- اليابانية لا يمكن فصله عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري»، مؤكداً أنه يتعين على الصين واليابان العمل سوياً لحماية العولمة، وتسريع المفاوضات حول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والدفع بمحادثات التجارة الحرة بين الصين واليابان وجمهورية كوريا الجنوبية، من أجل الإسهام في تحقيق استقرار وازدهار المنطقة والعالم.

وبدت كلمات رئيس مجلس الدولة الصيني تجاه الوفد الياباني وكأنها رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الياباني «كونو» على مبادرة الحزام والطريق.

وفي شهر يوليو، كان آبي قد أعرب بالفعل عن رغبة اليابان في الانخراط في مبادرة الحزام والطريق، طالما أن «المبادرة ستساهم في تعزيز السلام والازدهار الإقليمي والعالمي من خلال تبني أفكار يحملها المجتمع الدولي بأسره». ولكن على رغم ذلك، فإن اليابان في الوقت نفسه تتحوط ضد مبادرة الحزام والطريق. وكما أشار «شانون تييزي» في مجلة «ذا دبلومات»: خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اليابان يومي الخامس والسادس من نوفمبر الجاري، فقد وقعت اليابان والولايات المتحدة اتفاقيات جديدة لتعزيز مشروعات البنية التحتية في آسيا وأفريقيا -وهي على ما يبدو تعتبر بديلاً لمبادرة الحزام والطريق الصينية.

وفي ظل الظروف الراهنة يرجح أن يستمر نهج «الغموض» الذي تسلكه اليابان تجاه مبادرة الحزام والطريق.

------------------

تشارلوت جاو*

* كاتبة متخصصة في الشؤون الآسيوية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «تريبيون نيوز سيرفس»