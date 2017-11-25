ملامح الصحافة الإسرائيلية تاريخ النشر: السبت 25 نوفمبر 2017 تسوية مقترحة: «دولتين بأقليتين».. و«جابي» يفتت تقاليد «اليسار» «يديعوت أحرونوت» لم يكن في إسرائيل، ولا في مصر سوى قليل أو مجموعة صغيرة من الثقات تدرك أن هناك طبخة في الكواليس، وضمن هذا الإطار التقى وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك «موشيه ديان» بمستشار السادات حسن تهامي في المغرب، وأعد الرجلان تفاهمات سبقت زيارة السادات للقدس، والتي تمحورت حول مبدأ مهم يتعلق بشرط الانسحاب الكامل من سيناء، فمن دون انسحاب كامل من سيناء لن يجرى السادات الزيارة. وحسب الكاتبة، أجرى السادات سلسلة من الجولات الخارجية في الدول العربية بحثاً عن شركاء في عملية السلام، لكن قوبل طلبه بالرفض،. الكاتب تطرقت لمزاعم حول تخطيط الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد للتحفظ على السادات واحتجازه في سوريا حتى يغير رأيه، أو تفجير طائرته أثناء تحليقها فوق قبرص، لكن الأميركيين كشفوا محاولة الاغتيال وأحبطوها. وقبيل الزيارة ظن قليل من الإسرائيليين أن الطائرة المصرية التي تنقل الرئيس المصري إلى القدس ستكون مُحملة بعناصر مسلحة أشبه بخلية إرهابية لقتل كل الشخصيات الإسرائيلية المهمة التي يفترض أنها حضرت لاستقبال السادات في مطار «بن جوريون»، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق مناحم بيجين. شكوك قوية جعلت قوات خاصة إسرائيلية تترقب المشهد تحسباً لأي طارئ. والتساؤل الذي تطرحه «بيري»: هل تم كسر الحاجز النفسي؟ وتجيب نعم تم كسره آنذاك، فاتفاقيات السلام قد أبرمت والسفارات فُتحت في القاهرة وتل أبيب، والسياح الإسرائيليون سافروا إلى مصر وشاهدوا الأهرامات، وهناك مصريون زاروا إسرائيل، لكن مع مرور الوقت علت جدران كراهية إسرائيل والاشمئزاز منها، حيث تتم مقاطعة ومعاقبة أي شخص يُقدم على «أي خطوة تطبيعية مع العدو الصهيوني». وتم إلقاء اللوم على السادات كونه لم يستشر النخب المثقفة قبل زيارته للقدس. السادات اغتيل، وقاطعت الدول العربية مصر، ونُقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس. ومن مظاهر رفض التطبيع - تقول الكاتبة- إن الأطباء المصريين رفضوا التواصل مع نظرائهم الإسرائيليين، والكُتاب المصريون أعلنوا مقاطعتهم للدولة العبرية، وحتى قبل العقد الماضي كانت الصحف المصرية لا تخلو من مقالات ورسوم كاريكاتورية تحريضية ومعادية للسامية، وهذا ما تصفه الكاتبة بـ«وجه السلام البارد». «هآرتس» «دعم حزب العمل لترحيل طالبي اللجوء وسجنهم امتهان للمعارضة الإسرائيلية»، هكذا عنونت «هآرتس» افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي، معربة عن استيائها من موقف «آفي جابي» رئيس حزب «العمل»، حيث أيد نواب تكتل «الاتحاد الصهيوني»- الذي أسسه حزب«العمل» عام 2014 بالتعاون مع حزب «الحركة»- في الكنيست مشروع قانون أصدرته الحكومة الإسرائيلية وصفته الصحيفة بـ«المخزي»، كونه يقضي بترحيل أو سجن طالبي اللجوء، وإذا تم تمرير القانون، فإن مركز«حولوت» لاحتجاز اللاجئين سيتم إغلاقه، ليكون نزلاؤه أمام خيارين: الترحيل إلى رواندا، أو البقاء قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم داخل إسرائيل. ولدى الصحيفة قناعة بأن أية محاولة لتجاهل التزام إسرائيل بالمعايير القانونية والأخلاقية من أجل حل نزاع يتعلق بالمقيمين منذ فترة طويلة بمنطقة جنوب تل أبيب التي يقطنها مواطنون عرب ليس إلا ديماغوجية رخيصة. إسرائيل- والكلام للصحيفة- ليس صعباً عليها الوفاء بالتزاماتها دون أن تلحق الضرر بالتجمعات السكنية الفقيرة. وباستخدام المنطق الاقتصادي، كاذبٌ من يحاول تبرير فشل مد يد العون للاجئين بالعبء الاقتصادي، ذلك لأن الحكومة أنفقت مليار شيكل (248 مليون دولار) لبناء وتشغيل مركز«حولوت» لاحتجاز اللاجئين، والآن، وبعد أربع سنوات من تدشينه، يتم الاعتراف بأن بناءه كان خطأ، ومن ثم ينبغي إغلاقه! ما يبعث القلق أيضاً أن نواب حزب «الاتحاد الصهيوني»، بانحيازهم لمشروع القانون، قرروا اللحاق بالعنصريين والقوميين المتطرفين من تياري «اليمين» و«الوسط»، وممن يطالبون بترحيل أو احتجاز 35 ألف لاجئ. الغريب أن «جابي» رئيس حزب «العمل» يرى أن هناك تكلفة باهظة لمعارضة مشروع القانون، وحسب الصحيفة، يعكس هذا الموقف تغييراً في نظرة «الاتحاد الصهيوني» للاجئين، وفي رؤية تكتل «الاتحاد الصهيوني» لقاعدته الشعبية التي تصوت لصالحه في الانتخابات. الصحيفة توجه لوماً لـ«جابي» رئيس حزب «العمل»، فمنذ انتخابه رئيساً للحزب في يوليو الماضي، يبدو عازماً على تفتيت المواقف التقليدية لـ«اليسار»الإسرائيلي، أملاً في حشد مجموعات جددة داخل المجتمع تتفاعل وتتعرف على قيم الحزب. هو يغير مواقف «العمل» تجاه العرب والمستوطنات والمسألة الدينية، والآن تتضح الصورة في موقفه من اللاجئين وقضايا حقوق الإنسان. الصحيفة اعتبرت أن مواقف «جابي» تزيل التباينات بين «اليمين» و«اليسار» وهذا يعني أنه لاحاجة لوجود أكثر من حزب واحد في إسرائيل! «جيروزاليم بوست» في مقاله المنشور بـ«جيروزاليم بوست» أول أمس، وتحت عنوان «السلام الصادم: دولتان بأقليتين»، اقترح «جيرشون باسكين» أن اتفاق السلام المرتقب ينبغي أن يضمن دولتين لدى كل واحدة منها أقلية، والحدود الفاصلة بين الدولتين، هي حدود عام 1967، وسكان المستوطنات الإسرائيلية الذين يودون البقاء في مستوطناتهم، سيكون عليهم وفق هذا المقترح الحصول على الجنسية الفلسطينية، أي يصبحوا مواطنين داخل الدولة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يحتفظ هؤلاء بجنسيتهم الإسرائيلية، وعلى هذا النحو سيكون لدى الدولة الفلسطينية أقلية إسرائيلية كبيرة. والوضع نفسه بالنسبة للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، فهم لديهم جنسية إسرائيلية ويشكلون 20٪ من سكان إسرائيل. الكاتب، وهو مؤسس ورئيس مشارك في «مبادرات الإبداع الإقليمية الفلسطينية- الإسرائيلية»، يرى أنه يمكن إيجاد حل المسألة الهوية الوطنية الجامعة في كل دولة من الدولتين، فالأقليات سيكون لديها كافة الحقوق المدنية والسياسية، والحق في التعبير عن هويتهم في مجالات مثل التعليم والثقافة، لكن الحقوق الوطنية سيتم التعبير عنها فقط في دولتهم، وكذلك حق العودة سيكون مسموحاً بتفعيله، وفق هذا المقترح في إطار الدولة الوطنية لكل طرف. المقترح قائم على منطق مفاده أن إسرائيل دولة وطنية لليهود، وفلسطين دولة وطنية للشعب الفلسطيني. طه حسيب