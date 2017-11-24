«موجابي» ومأزق «ثوار» اليسار تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017 عندما قررت جامعة ماساتشوستس في عام 2008 إلغاء درجة الدكتوراه الفخرية التي منحتها لروبرت موجابي قبل 22 عاماً، ذكرت أن ديكتاتور زيمبابوي كان في يوم ما ينظر إليه «كقوة للديمقراطية والإصلاح». وحتى في ذلك الوقت، كان خداع النفس مثيراً. ولم يمض وقت طويل بعد إنهاء حكم البيض وتولي السلطة، حتى شن موجابي -الذي استقال من منصبه هذا الأسبوع بعد انقلاب ناعم- حرباً وحشية ضد منافسيه العرقيين في قبيلة «نديبيلي»، ووعد بملاحقة أعدائه «حتى يتم القضاء على جميع المنشقين»، وفقاً لتقرير أعده آلان كويل في «التايمز» عام 1983. ونقل كويل عن سيدة مسنة من قبيلة «نديبيلي» قولها: «لقد جاء الجنود إلى قريتنا وأحرقوا أكواخنا واستدعوا الشباب الذين تركوا الجيش، ثم قتلوا 15 منهم». وفي حالة موجابي، استغرق الأمر نحو 20 عاماً من الضغط من جانب الحكومات الغربية لإقصائه. وفي مطلع هذا القرن، وضع موجابي زيمبابوي على مسار التدمير الاقتصادي والمجاعة المنتشرة من خلال إجبار المزارعين البيض على ترك أراضيهم. وقد وُجد من يلتمس له الأعذار: «شكرا يا سيد موجابي: إن إعادة توزيع الأراضي القسري أثارت جدلاً واسعاً، ولكنها أيضاً غيرت حياة الآلاف من صغار المزارعين»، بحسب أحد العناوين الرئيسية التي نشرتها صحيفة مستقلة بريطانية تميل إلى اليسار في عام 2013. أما بالنسبة للموجابيين الآخرين، فقد استبد فيدل كاسترو بحكم كوبا لعقود، وعلى رغم ذلك لقي ثناء واسعاً عند وفاته العام الماضي من عدد من الزعماء من بينهم رئيس وزراء كندا «جوستين ترودو» والرئيس الإيرلندي «مايكل هيجنز». وكانت النتيجة من وراء دعم زعماء شعبويين عقوداً من الإحراج الأخلاقي لليسار، على رغم أنه إحراج نادراً ما يعترف به، فأن تكون تقدمياً، كما يقول المثل المحافظ، يعني ألا تعتذر إطلاقاً. بيد أن هذه النتيجة انطوت أيضاً على سلسلة من الكوارث بالنسبة للزيمبابويين والكوبيين والفنزويليين وغيرهم. ولم يستخرج موجابي وكاسترو وشافيز ماركسيتهم من تربتها الأصلية. ومعروف أن فكرة تقرير المصير الوطني -وهي عبارة «محملة بالديناميت»، كما وصفها «روبرت لانسينج»، وزير الخارجية في عهد الرئيس الأميركي «وودرو ويلسون»- هي فكرة أوروبية أصلاً. وفي محاولتهم لتحرير بلدانهم من أغلال الاستعمار الأوروبي، لم تكن لبعض الحكام المستبدين ومثقفيهم أي قيمة لو لم يكونوا أوفياء لبعض أسوأ أفكار الغرب. ومنذ محاولة «جان جاك روسو» كتابة الدستور لكورسيكا في عام 1765، تم إغراء المفكرين الغربيين باحتمال التأثير في الخارج، وكذلك السلطة التي تأتي معه، ولاسيما عندما يكونون محرومين من الأمرين في الداخل. ويكون الإغراء عظيماً بشكل خاص لأن النفوذ يأتي من دون مسؤولية عن النتائج، وبأقل تضحية أو معاناة من قبلهم. ومثل هذا أيضاً حال بعض من يسمون بالخبراء. فقد تقترح الخبيرة الإنمائية مثلاً خطة مدتها خمس سنوات في دولة فقيرة لا تزيد الأمور إلا سوءاً، وتعود هي إلى الغرب في نهاية مهمتها التي استغرقت عامين. وقد يدعو أيضاً خبير اقتصادي زائر إلى إنفاق يحدث عجزاً كبيراً أو تخفيض قيمة العملة، ولكنه يحصل على رسوم نظير مشورته التي يدلي بها بالدولار، ولا يعيش في تعثر. ومع ازدياد الأمور سوءاً، يمكنه دائماً أن يقول: لقد نفذوا نصيحتي بطريقة خطأ. لقد ظلت زيمبابوي ترسم مساراً مظلماً لفترة طويلة بحيث يكون من غير المنصف إلقاء اللوم على أي شخص باستثناء موجابي ودائرته في النتيجة التي وصلوا إليها. بيد أن لدى موجابي أيضاً من يلتمسون له الأعذار وله معجبون، ومأساة زيمبابوي هي مجرد واحدة فقط من قصة التجارب الأيديولوجية اليسارية الكارثية لما بعد الاستعمار في بعض الدول، التي كانت مصحوبة بأجانب يهللون ابتهاجاً لهذه التجارب رغم مسارها المريع وفشلها الذريع. بريت ستيفنز: كاتب ومحلل سياسي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»