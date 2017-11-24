عاصفة حول ريفلين تاريخ النشر: الجمعة 24 نوفمبر 2017 يتعرض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى عاصفة متصاعدة من النقد والتجريح على مواقع التواصل الاجتماعي من أوساط اليمين. أبرز من انتقدوا ريفلين علنا وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان ووزيرة الثقافة ميري راجيف وبعض أعضاء الكنيست من حزب ليكود الذي يرأسه نتنياهو. سبب العاصفة أن ريفلين رفض التماسا تقدم به الجندي المسمى عازريا والذي أدانته المحكمة في جريمة القتل الشهيرة لجريح فلسطيني أعزل في مدينة الخليل. طلب الجندي في التماسه أن يصدر الرئيس طبقا لسلطاته قرار عفو عنه غير أن ريفلين رفض الالتماس لأنه رأى بأن العفو سينال من حصانة وسمعة الجيش والدولة. وكان الجندي قد أدين من المحكمة وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة عشر شهرا، قام رئيس أركان الجيش بتخفيضها في حدود سلطاته، غير أن الجندي كان يريد عفوا كاملا. من المهم هنا التذكير بوقائع الجريمة التي ارتكبها الجندي عازاريا وخلاصتها أن شابا فلسطينيا حاول طعن بعض الجنود الإسرائيليين فتمكنوا من إطلاق النار عليه وإصابته بجراح بليغة. كان المفروض أن ينقل الجريح إلى المستشفى تحت الحراسة تمهيداً لمحاكمته غير أن الجندي قرر أن يجهز عليه وقتله دون أي مبرر. بعد ذلك حاول الجندي القاتل في المحكمة أن يدافع عن نفسه بالقول إنه فعل ذلك خشية أن يكون الجريح الفلسطيني مرتديا لحزام ناسف يقوم بتفجيره، غير أن شهود الواقعة من الجنود أفادوا بأن الجندي القاتل قال لهم قبل قيامه بقتل الجريح إنه يستحق القتل، ما يعني أنه قام بجريمته بدوافع خاصة وليس لأسباب عسكرية. اقتنعت المحكمة بأن الجندي مذنب وحكمت عليه بالسجن، ما أثار ثائرة القوى اليمينية التي راحت تطالب بالعفو عن الجندي إلى أن رفض الرئيس التماس العفو فتحولت هذه القوى إلى التهجم عليه. أما الجانب الثاني فهو أن من وضع كوفية فلسطينية على رأس ريفلين في الصورة قد أعاد للأذهان وقائع دامية تمثلت في أن رئيس الحكومة الجنرال إسحق رابين كان قد تعرض بعد توقيعه اتفاق أوسلو لحملة تحريض مشابهة ونشرت له صور بالكوفية الفلسطينية من جانب أوساط اليمين، وذلك في إطار الرفض اليميني بقيادة نتنياهو لسياسته. وهي الحملة التي انتهت باغتيال رابين في نوفمبر 1995، وهو ما أثار قلق الأحزاب المعتدلة حالياً من الحملة الموجهة إلى ريفلين فتصدى لها جاباي زعيم حزب العمل ولابيد زعيم حزب يش عاتيد وحاييم هرتزوج زعيم المعارضة، وكانت كلماتهم تعكس القلق على واقع ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية. الجانب الثالث يتمثل في موقف نتنياهو حيث لزم الصمت وراح يتفرج على الحملة التي تتجاوز حق التعبير الديمقراطي ضد الرئيس الإسرائيلي دون أن ينهى وزراؤه وأتباعه من أعضاء الكنيست عن التعبيرات الجارحة لريفلين. أخيرا وبعد تلكؤ تحرك نتنياهو ليطالبهم بأن يكون نقدهم للرئيس نقدا محترما خاليا من التجريح، لكنه أراد أن يوحي بموافقته على انتقاد موقف ريفلين من الجندي عندما قال: لماذا عندما يأتي النقد من جانب اليسار يعتبر موضوعيا ومحترما وعندما يأتي من اليمين لا يعتبر كذلك؟ إن مراقبتنا للساحة السياسية الداخلية في إسرائيل تشير إلى ارتفاع المد اليميني الذي لا يقبل أن يخالفه أحد في رأيه ويستخدم أساليب الترويع للمخالفين له في الرأي.