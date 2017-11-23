الحرب النووية.. موضوع للسخرية! تاريخ النشر: الخميس 23 نوفمبر 2017 في شهر يناير الماضي، بدأت بكتابة رواية يحدث فيها انفجار لقنبلة ذرية بقوة تعادل عشرة آلاف طن من مادة «تي. إن. تي» في المنطقة المركزية لمدينة واشنطن التي أسكن فيها. وبدا هذا المشهد مسلّياً ومثيراً للسخرية بالنسبة للبعض. ومن خلال مطالعتي لأكثر من ألفي تقرير صدرت عن «الوكالة الفيدرالية لإدارة حالات الطوارئ» التي تصف درجة الخطورة التدميرية لمثل هذا الانفجار المهول، لاحظتُ أنه من الغريب أن لا يؤدي ذلك الانفجار إلى تدمير شقتي في حي «آدامز مورجان». ورحت أتخيل الحال الذي أصبحنا عليه، أنا وجيراني، بعد حدوث الانفجار. وكان بعضهم من أنصاف الأغنياء الشباب، وبعضهم الآخر من كبار السن الذين اشتروا الشقق في هذا الحي قبل أن ترتفع أسعار العقارات فيه بسرعة صاروخية. واجتمعنا كلنا في الملاجئ التي تعتبر أماكن غير محببة لمعظم الناس. وكان البعض يتقاتلون أثناء ذلك على طريقة اقتسام ما تبقى لديهم من طعام وشراب. وفي الآونة الأخيرة أيضاً، وصف الرئيس دونالد ترامب «كيم» بأنه «الرجل القصير والسمين»، وما لبث «كيم» أن أعلن عن إصدار حكم الإعدام غيابياً على ترامب، وفجأة وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد، علمت أن روايتي أصبحت أقل إثارة. وبالنسبة لأولئك الذين كانوا أطفالاً مثلي في أعوام الثمانينيات، فلقد كان للحديث عن الحرب النووية جانبه الهزلي المقبض للنفس، وكنا أصغر من أن نعي ما كان يقع في عقد الخمسينيات وما بعدها من أحداث كانت توحي كلها بأن الحرب النووية هي احتمال مخيف ومرعب خاصة إذا ما قورن بأحداث مؤكدة تتعرض لها البشرية مثل الاحترار الأرضي والإرهاب والقتل في الشوارع والمدارس. ومنذ نهاية الحرب الباردة كان يسود الشعور بأننا لن نتعرض لمثل هذه الحرب أبداً. ويمكننا أن نفهم الكثير من الحقائق عن الحرب النووية من خلال الأفلام السينمائية والكتب وأشرطة الفيديو التي تناولت الموضوع. ومن أفلام عام 1983، يمكننا أن نقع على فيلم «اليوم التالي» الذي تقوم ببطولته الهياكل العظمية التي تشعّ ضوءاً عجيباً مخيفاً. وهناك العديد من الأفلام الأخرى التي يلخصها كتاب بعنوان «تفاقم المخاوف النووية» لمؤلفه سبنسر ويرت. ويعتقد «ويرت» أن الرعب النووي الذي عرفته أميركا في سنوات الستينيات كان بسبب قرب الخطر من حدودها. وهو يقول إن أزمة الصواريخ الكوبية لم تترك أي فرصة للمزاح حول الموضوع، بل كان الخوف هو سيد الموقف. وفي الوقت الذي لم نجد فيه أحداً من الذين يرددون النكات خلال أزمة الصواريخ الكوبية، فلقد رأينا كيف كان الكتّاب والفنانون يعبرون عن مخاوفهم منها كل على طريقته. وقال لي ويرت: «كانت الغالبية العظمى من الناس تتجنب تطارح الأفكار المتعلقة بالحرب النووية بشكل عام بسبب ما كانت تنطوي عليه من عناصر الرعب، إلا أن البعض كان يعبر عن تلك المخاوف بطريقة مازحة». ومنذ نهاية الحرب الباردة، تراجعت غريزة الاستهزاء والتهكم من الحرب النووية مع تراجع مستوى التهديد بحدوثها وفقاً لما يعتقد «ويرت». وليس من الواضح حتى الآن ما المسافة التي تفصلنا عن الخطر، وتدفعنا إلى الضحك من شيء فظيع كالهجوم النووي! وبالنسبة لي، كان تنامي الرعب الذي عشناه خلال العام الماضي قد أيقظ في داخلي الشعور بالحاجة للضحك. وعندما بدأت بكتابة قصة الهجوم النووي، شعرت بأنني أستخدم المزاح من أجل مجرّد تهدئة المخاوف العميقة الكامنة في نفسي. ---------------------- بريت بتيرسون* *محللة سياسية أميركية في الأمن الوطني -------------------- ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز نيوز سيرفس»