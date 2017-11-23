الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 23 نوفمبر 2017 الخلافات السياسية الألمانية.. وهجوم «بوكوحرام» الإرهابي «فاينانشيال تايمز» «الإندبندنت» اعتبر الإمام البريطاني «قاري عاصم» في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت» أمس أن الهجوم على مسجد في نيجيريا لا بد أن يذكرنا بأن المسلمين هم من بين الضحايا الأكثر تضرراً من الإرهاب، لافتاً إلى أن ذلك الهجوم الجبان كشف مرة أخرى أنه رغم أن الإرهابيين قد يستخدمون لهجة دينية إسلامية، لكنهم في الواقع لا يتبعون تعاليم الإسلام، ولا يمثلون ملياراً ونصف المليار مسلم في ربوع العالم. وأوضح عاصم، الذي كرمته الملكة إليزابيث بسبب جهوده في التقريب بين المجتمعات، أنه «لا يمكن تخيل كيف لشخص أن يفكر في قتل 50 شخصاً بريئاً يؤدون صلاة الفجر لخالقهم». ونوّه بأنه في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الوحشي بعد، إلا أنه يحمل بصمات جماعة «بوكوحرام» الإرهابية، التي شنّت كثيراً من الهجمات المماثلة على الأماكن العامة والمساجد. ومنذ عام 2009، شنّت «بوكوحرام» تمرداً في شمال شرق نيجيريا، وقتلت أكثر من 20 ألف شخص، وأجبرت زهاء مليوني شخص آخرين على الفرار من منازلهم. ولفت «عاصم» إلى أنه في حين يزعم الإرهابيون كافة، سواء أكانوا من «بوكوحرام» أو «داعش» أو «طالبان»، أو غيرهم من الجماعات الأخرى المماثلة، أنهم يرغبون في تطبيق الشريعة الإسلامية، إلا أن أفعالهم الوحشية لا يمكن أن تمت إلى الإسلام وشريعته بصلة، ولو أن لديهم نزراً، ولو يسيراً، من الإيمان، لما فعلوا أموراً تتناقض مع عرى الدين الوثيقة. وقال «عاصم»، إن «مفارقة الإرهاب المعاصر أن هجماته العنيفة قتلت مسلمين أكثر مما قتلت من المنتمين إلى العقائد والديانات الأخرى، ورغم ذلك لا يزال البعض يتصور أن المسلمين إرهابيون»، مضيفاً: «إن بيانات مؤشر الإرهاب العالمي تكشف أن 8 من بين أكثر 10 دول يهددها الإرهاب هي دول ذات أغلبية مسلمة». وأوضح أن نيجيريا، التي تأتي في الترتيب الثالث عالمياً من حيث التهديدات الإرهابية، ينتشر فيها الإسلام والمسيحية بصورة متساوية تقريباً. ودعا الإمام البريطاني السياسيين وعلماء الاجتماع ووسائل الإعلام إلى مراجعة طريقة تناولهم لمسألة الإرهاب، خصوصاً بعد أن سقط تنظيم «داعش» الإرهابي وفقد سيطرته في معظم المناطق التي كان قد استحوذ عليها في كل من سوريا والعراق. «الجارديان» سلَّطت صحيفة «الجارديان»، في افتتاحيتها لعدد يوم أمس، الضوء على استقالة الرئيس الزيمبابوي «روبرت موجابي»، مشيرة إلى أن الزيمبابويين ابتهجوا وغنّوا بعد علمهم بانتهاء حكم رئيسهم المستمر منذ 37 عاماً، لكنهم يدركون المخاطر المحدقة. وأوضحت الصحيفة أن أمل الشعب الزيمبابوي يشوبه قلق عميق بشأن غموض المستقبل، وإن كان من المتوقع أن يتولى السلطة الجنرال «إميرسون منانجاجوا»، نائب الرئيس الذي أقيل مؤخراً. وذكرت الصحيفة أن دوره في الإطاحة بموجابي قد يمنحه درجة من المصداقية، لكن أفضل آماله ترتكز على إنعاش الاقتصاد، وربما تأجيل انتخابات الصيف المقبل. وأوضحت أن المعارضة هناك تبدو ضعيفة ومنقسمة، كما أن زعيم حركة التغيير «مورجان تسفانجيراي» يعاني مشكلات صحية.