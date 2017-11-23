الصحافة البريطانية

الخلافات السياسية الألمانية.. وهجوم «بوكوحرام» الإرهابي
«فاينانشيال تايمز»
اعتبرت «فاينانشيال تايمز» في افتتاحيتها أمس، أن تداعيات فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في ألمانيا ستكون كبيرة داخل ألمانيا وخارجها، لاسيما أن برلين أصبحت دعامة النظام الليبرالي بعد الحرب، وهو دور عززه انشغال بريطانيا عن الساحة العالمية في أعقاب «البريكسيت». وأشارت الصحيفة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدأت تنوء بأعباء المنصب، بعد أن تحملت مسؤولية جسيمة طوال 12 عاماً. ولفتت إلى أن انهيار المفاوضات بين «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» و«حزب الخضر» وحزب «الديمقراطيين الأحرار»، يشي بأن سلطة ميركل تتداعى. ونوّهت الصحيفة بأن السياسة الألمانية دخلت في مرحلة مطوّلة من الاضطراب، والمستقبل السياسي للمستشارة أصبح على المحكّ. وأضافت: «بالنسبة للإصلاحيين في فرنسا وألمانيا الذين توقعوا أن يمنح الائتلاف المتجدد بين برلين وباريس في أعقاب انتخاب إيمانويل ماكرون في فرنسا، زخماً جديداً للتكامل في منطقة اليورو، فإن الوضع في ألمانيا يبدو نذير سوء». وتابعت: «وكذلك بالنسبة لأعضاء الحكومة البريطانية، الذين كانوا يأملون أن تساعد ميركل في حمل الرؤساء الأوربيين على التوصل إلى اتفاق بشأن (البريكسيت)، فقد يبدو ما حدث سبباً للقلق». وذكرت «فاينانشيال تايمز» أنه لا يزال من المبكر التكهن بسقوط ميركل، غير أنها إذا فشلت في إعادة الشركاء المحتملين إلى مائدة المفاوضات، فإن خياراتها ستكون محدودة، لاسيما أن الماضي يلاحقها، بعد أن تسببت في إضعاف عدد من شركاء ائتلافاتها السابقة طوال فتراتها الثلاثة في الحكم. ودلّلت الصحيفة على ذلك بنزيف التأييد الذي تعرض له «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، شريك ميركل السابق في الائتلاف الحكومي، إذ لم يفز سوى بـ20 في المئة فقط من الأصوات في الانتخابات الفيدرالية السابقة في سبتمبر الماضي. وألمحت إلى أن أسباب تعهد «الاتحاد الاجتماعي المسيحي» بعدم الانضمام إلى ائتلاف حكومي، مفهومة تماماً، مؤكدةً أن السياسية الوسطية أسهمت في إضعاف المناخ السياسي في ألمانيا خلال العقد الماضي، وفي صعود القوى الشعبوية والمتطرفة من اليمين واليسار.
«الإندبندنت»
اعتبر الإمام البريطاني «قاري عاصم» في مقال نشرته صحيفة «الإندبندنت» أمس أن الهجوم على مسجد في نيجيريا لا بد أن يذكرنا بأن المسلمين هم من بين الضحايا الأكثر تضرراً من الإرهاب، لافتاً إلى أن ذلك الهجوم الجبان كشف مرة أخرى أنه رغم أن الإرهابيين قد يستخدمون لهجة دينية إسلامية، لكنهم في الواقع لا يتبعون تعاليم الإسلام، ولا يمثلون ملياراً ونصف المليار مسلم في ربوع العالم. وأوضح عاصم، الذي كرمته الملكة إليزابيث بسبب جهوده في التقريب بين المجتمعات، أنه «لا يمكن تخيل كيف لشخص أن يفكر في قتل 50 شخصاً بريئاً يؤدون صلاة الفجر لخالقهم». ونوّه بأنه في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الوحشي بعد، إلا أنه يحمل بصمات جماعة «بوكوحرام» الإرهابية، التي شنّت كثيراً من الهجمات المماثلة على الأماكن العامة والمساجد. ومنذ عام 2009، شنّت «بوكوحرام» تمرداً في شمال شرق نيجيريا، وقتلت أكثر من 20 ألف شخص، وأجبرت زهاء مليوني شخص آخرين على الفرار من منازلهم. ولفت «عاصم» إلى أنه في حين يزعم الإرهابيون كافة، سواء أكانوا من «بوكوحرام» أو «داعش» أو «طالبان»، أو غيرهم من الجماعات الأخرى المماثلة، أنهم يرغبون في تطبيق الشريعة الإسلامية، إلا أن أفعالهم الوحشية لا يمكن أن تمت إلى الإسلام وشريعته بصلة، ولو أن لديهم نزراً، ولو يسيراً، من الإيمان، لما فعلوا أموراً تتناقض مع عرى الدين الوثيقة. وقال «عاصم»، إن «مفارقة الإرهاب المعاصر أن هجماته العنيفة قتلت مسلمين أكثر مما قتلت من المنتمين إلى العقائد والديانات الأخرى، ورغم ذلك لا يزال البعض يتصور أن المسلمين إرهابيون»، مضيفاً: «إن بيانات مؤشر الإرهاب العالمي تكشف أن 8 من بين أكثر 10 دول يهددها الإرهاب هي دول ذات أغلبية مسلمة». وأوضح أن نيجيريا، التي تأتي في الترتيب الثالث عالمياً من حيث التهديدات الإرهابية، ينتشر فيها الإسلام والمسيحية بصورة متساوية تقريباً. ودعا الإمام البريطاني السياسيين وعلماء الاجتماع ووسائل الإعلام إلى مراجعة طريقة تناولهم لمسألة الإرهاب، خصوصاً بعد أن سقط تنظيم «داعش» الإرهابي وفقد سيطرته في معظم المناطق التي كان قد استحوذ عليها في كل من سوريا والعراق.
«الجارديان»
سلَّطت صحيفة «الجارديان»، في افتتاحيتها لعدد يوم أمس، الضوء على استقالة الرئيس الزيمبابوي «روبرت موجابي»، مشيرة إلى أن الزيمبابويين ابتهجوا وغنّوا بعد علمهم بانتهاء حكم رئيسهم المستمر منذ 37 عاماً، لكنهم يدركون المخاطر المحدقة. وأوضحت الصحيفة أن أمل الشعب الزيمبابوي يشوبه قلق عميق بشأن غموض المستقبل، وإن كان من المتوقع أن يتولى السلطة الجنرال «إميرسون منانجاجوا»، نائب الرئيس الذي أقيل مؤخراً. وذكرت الصحيفة أن دوره في الإطاحة بموجابي قد يمنحه درجة من المصداقية، لكن أفضل آماله ترتكز على إنعاش الاقتصاد، وربما تأجيل انتخابات الصيف المقبل. وأوضحت أن المعارضة هناك تبدو ضعيفة ومنقسمة، كما أن زعيم حركة التغيير «مورجان تسفانجيراي» يعاني مشكلات صحية.