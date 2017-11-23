موقع متقدم في مؤشر المعرفة العالمي تاريخ النشر: الخميس 23 نوفمبر 2017 تأتي مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أن «خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار، وسياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي نقطة تحول رئيسية في مسيرتنا التنموية»، هي خير دليل على العمل الراسخ الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، على صعيد الاستثمار في بناء الإنسان لبناء الأوطان، وقدرته على تحقيق طموحات النمو الذي يسعى إليه في مختلف الأصعدة، ترافقه في ذلك الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية، في شحذ همم أبنائها، ليكونوا المساهمين الأبرز في بناء دولة يقوم اقتصادها على المعرفة والانفتاح، متسلحين بسلاح العلم والتأهيل والتدريب، والبحث والتطوير. وتأتي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المعرفة والابتكار منذ فترة مبكرة، تكللت بالنجاح في إطلاق «مؤشر المعرفة العالمي» كنتاج لمبادرة مشتركة بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي أُعلن عنه في قمة المعرفة عام 2016، لما لذلك من أهمية بالغة في قياس المعرفة كمفهوم شامل، ووثيق الصلة بمختلف أبعاد الحياة الإنسانية، سعياً إلى إيجاد مقاربة منهجية ومفاهيمية تستند إلى التقارير الأممية، للخروج برؤية فكرية تؤكد تلازم المعرفة والتنمية الذكية، القائمة على الموارد المعرفية، فضلاً عن اعتماد المفهوم الواسع للمعرفة، كمضمون مركَّب متعدد الأبعاد، وتكريساً لمبدأ التواصل المعرفي بمنهج تشاركي. كما استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر احتلالها مركز الصدارة العربي في «مؤشر المعرفة 2017» أن تثبت أداءً مميزاً وفاعلاً في مؤشر الاقتصاد العالمي، حيث تمكنت من تحقيق المرتبة الأولى عالمياً في حيز الانفتاح الاقتصادي، الذي يعدّ المحرك الجوهري للتنمية المستدامة، ويسهم في خلق الثروة وإيجاد فرص العمل، ويؤهل الموارد البشريَّة بأدوات المعرفة الرقميّة والتكنولوجيّة، ويعزز من مهاراتها الابتكاريّة والإبداعيّة، التي تسهم في زيادة الإنتاجية القائمة على المعرفة. لقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأسيس لمشروع المعرفة كمرتكز للتنمية، إدراكاً منها لوجود نقص في البيانات والأدبيات التي تعمل على تطوير المعرفة في المنطقة العربية، واللازمة لبناء سياسات تنمية معرفية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقة العربية الثقافية واحتياجاتها التنموية، والتركيز على الدور المحوري للشباب، كأحد أهم العناصر اللازمة لبناء المجتمعات المعرفية، عبر التركيز على قطاعات جديدة، كالابتكار والتطوير، والتعليم التقني والتدريب المهني. إن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتأسيس لمبادرات عالمية حول المعرفة، يتم قياسها وفقاً لمؤشرات معتمدة دولياً، ومستحدثة وتواكب التطور التكنولوجي، وتتواءم مع متطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة، إنما يأتي انسجاماً مع الهدف الرامي إلى ممارسة خطوات فاعلة ومنتجة، في التنمية الشاملة والمستدامة القائمة على المعرفة، وتوفير بيانات موثوقة على مستوى المتغيّرات الأساسية، لتكون شريكاً في عملية دعم صانعي القرار في التنمية القائمة على المعرفة، والإسهام في بناء رأس مال معرفيّ، يعزز من تجهيز النشء للنفاذ إلى عوالم الإنتاج والإبداع، بتسليح عقولهم بالعلوم والمعارف، وتزويدهم بالقدرات والمهارات الإبداعيّة، وتوسيع فرصهم في التعلّم والعمل. فقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكراً، أن الانسجام بين التعلم والعمل، هو أمر ضروري في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، فأولت الاهتمام بتعزيز التدريب والتعليم المهني والتقني، لتتلاءم مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، والنهوض برأس المال البشري، وتأهيله وتدريبه، توفيراً لفرص مضافة تدمجهم في الاقتصادات الوطنية، للتحوّل تدريجياً إلى الاقتصاد المعرفي القائم على توافر العمالة المدرّبة والماهرة، فضلاً عن الاهتمام بالتعليم العالي الذي يرتكز على تطوير كفاءات الشباب، وتوسيع معارفهم ومهاراتهم، والذي يسهم في المحصلة بتحسين القدرة التنافسيّة للدول عالمياً، ويرفع من مستوى الدخل الفردي، ويدفع عجلة التنمية نحو الأمام. ــ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.