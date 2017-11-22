جيش ضعيف

تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017

هدد الرئيس دونالد ترامب الصين باحتمال إعادة تسليح اليابان إذا لم تبذل بكين جهداً أكبر لدفع كوريا الشمالية لإنهاء برامجها النووية والصاروخية. وأشار ترامب، الذي وصف اليابان بأنها «دولة محاربين»، إلى أنه حذر الصين قائلاً: «ستجلبون لأنفسكم مشكلة كبيرة مع اليابان في وقت قريب إذا سمحتم لكوريا الشمالية أن تستمر في هذا».

يقول «جرانت نوشام»، إن أكبر مشكلة على طريق الإصلاح العسكري هي «الاعتماد المرضي» لليابان على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها. ويضيف نوشام، الذي خدم كضابط اتصالات لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، إن «اليابانيين يحبون القول بأن «الأميركيين هم الرمح ونحن الدرع».

لقد دفع رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، بلاده لقبول مزيد من مسؤولية الدفاع عن نفسها، إذ أيد في عام 2015 حزمة من القوانين تسمح لقوات الدفاع الذاتي بمساعدة الأصدقاء. وقبل ذلك، كان يمكن أن تدافع الولايات المتحدة عن اليابان دون أن ترد الأخيرة الجميل.

والآن يريد آبي مراجعة دستور اليابان السلمي، ليس لكي تهاجم القوات اليابانية دولا أخرى، ولكن بالأحرى لإعطاء قوات الدفاع الذاتي موقفا قانونيا. ومعظم المادة التاسعة من الدستور، التي تمنع اليابان من شن حرب والحصول على «إمكانات حربية»، ستظل دون مساس. لكن حتى هذا التغيير المتواضع سيتطلب تأييد ثلثي البرلمان الياباني؛ لذا فليس من الواضح ما إذا كان آبي سيستطيع تمريره.

بيد أنه لا يزال هناك في اليابان دعما سياسيا لوجود جيش أقوى.

جون بومفريت*

*مدير مكتب «واشنطن بوست» السابق في بكين

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ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»