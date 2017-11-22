الدفاع الصاروخي وسباق التسلح تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 تشكل منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية التي تم نشرها في أوروبا أحد أوجه الخلاف الأساسية بين موسكو وواشنطن، منذ أكثر من عشرين سنة، ويمكن أن يؤدي نشرها في آسيا، على خلفية التصعيد الأخير المحموم في الأزمة الكورية الشمالية، أيضاً إلى تعكير وتوتير العلاقات بين بكين وواشنطن. وكانت مسألة الدفاع الصاروخي، تاريخياً، أحد موضوعات الاستظهار والاهتمام الكبرى خلال فترة الحرب الباردة، ففي ستينيات القرن الماضي كان الاتحاد السوفييتي السابق مهجوساً بالتفوق النووي للولايات المتحدة، لذلك فقد انخرط في بناء منظومة دفاع صاروخي، بهدف حماية نفسه من أي هجوم أميركي محتمل. وعندما شرعت الولايات المتحدة في بناء منظومة مماثلة، لم تفعل في الواقع سوى اتباع الطريق الذي سار فيه السوفييت من قبل، وبسرعة ارتمت القوتان الكبريان المتصارعتان حينها في أتون سباق تسلح من هذا القبيل، سواء كان ذلك تحت دعاوى دفاعية أو هجومية، لا فرق. وفي التسعينيات، أعاد بيل كلينتون اكتشاف ذلك المشروع مجدداً لمواجهة تهديد كوريا الشمالية، ومع بداية القرن الحادي والعشرين، كان التهديد الإيراني هو السبب الذي أعاد رهان الدفاع الصاروخي إلى صلب السياسة الأميركية من جديد. وكانت الحجج ذاتها ترفع في كل حالة: إن نشر المنظومة من الآن فصاعداً ممكن تقنياً، ويمكن كذلك تحمل تكاليفه مالياً، لكنها حجج فندتها الوقائع في كل مرة. وبانتظام يعاد إطلاق هذا البرنامج، وهو برنامج أثير و«شبه مقدس» لدى المجمع الصناعي العسكري الأميركي، وفي الأذهان افتراض أن تعبير «دفاعي» قابل عادة للتسويق والتسويغ لدى الرأي العام. وفي قمة هلسنكي 1986، كان في مقدور رونالد ريغان وميخائيل غورباتشوف التوصل إلى اتفاق شامل وكامل حول برامج نزع التسلح النووي، لكن ريغان تراجع في اللحظة الأخيرة، لأن من شأن اتفاق كهذا أن يعني وقف عمل مختبر أنشأه برنامجه لـ«حرب النجوم»، وكذلك تقول مادلين أولبرايت في مذكراتها إن التوصل إلى اتفاق لتفكيك البرنامج النووي الكوري الشمالي كان ممكناً هو أيضاً في سنة 2000، لولا اعتراضات أنصار منظومة الدفاع الصاروخي في أميركا. وفي سنة 2001 انسحب جورج بوش من معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المضادة للصواريخ البالستية ABM، بهدف إطلاق يده في العمل على برنامج للدفاع الصاروخي، وبذلك تكون الولايات المتحدة وكوريا الشمالية (بانسحابها من اتفاقية منع الانتشار) الدولتين الوحيدتين اللتين انسحبتا من اتفاقات نزع تسلح نووي. وبالنسبة لموسكو فإن نقض تلك معاهدة ABM ونشر منظومة دفاع صاروخي في أوروبا من شأنهما الإخلال بتكافؤ موازين القوى النووية، وكان باراك أوباما على وعي تام بعدم جدوى الرهان على «منظومة مستندة على تقنيات غير مؤكدة الفاعلية، وبتمويل غير مضمون، لمواجهة تهديد لا وجود له أصلاً»، ومع ذلك فقد اضطر للإذعان والتراجع أمام ضغوط المجمع العسكري الصناعي، ولهذا السبب لم يستطع تفعيل أزرار إعادة ضبط العلاقات الأميركية الروسية. وحتى دونالد ترامب الذي يعتبر الرئيس الأميركي الأكثر رفضاً للنمطية والأشد ثورة على الأيقونات والتقاليد، لم يستطع هو أيضاً اتباع سياسة التقارب مع روسيا التي أعلن نيته انتهاجها خلال حملته الانتخابية. والحاصل أننا نجد أنفسنا في مواجهة مفارقة كبرى متمثلة في برنامج يقدّم على أنه دفاعي، لكنه في الواقع مهدّد ومن شأنه خلق حالة عدم يقين استراتيجي، وهذا ما يهدف إليه المجمع العسكري الصناعي الأميركي، الحريص على عدم الوقوع مجدداً في فخ حدوث أي انفراج أو نزع تسلح، يؤدي إلى تقليص حجم استفادة قطاع الصناعات العسكرية.