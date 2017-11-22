أوائل الإمارات 2017.. مثال مشرّف في الخير والعطاء تاريخ النشر: الأربعاء 22 نوفمبر 2017 في إطار إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عام الخير، وسعياً إلى تطبيق النهج الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع، وتزامناً مع اليوم الوطني للدولة، وضمن مبادرة «أوائل الإمارات»، التي انطلقت في عام 2014، يأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكريم 46 شخصية رائدة ومتميزة في المجال الإنساني والخيري، وذلك ضمن حفل سنوي، يقام بالتزامن مع اليوم الوطني للدولة في كل عام، مؤكداً سموه بهذه المناسبة أن «أيادي الإمارات دائماً بيضاء، كانت ولا تزال تقدم أمثلة مشرّفة في العطاء والخير». وتأتي مبادرة «أوائل الإمارات» بهدف تعزيز النماذج الإماراتية التي تتميز في العديد من المجالات، وتسلّط الضوء على الإنجازات، التي تبرز أصحابها من الإماراتيين، كمثال حيّ ومشرّف للإخلاص والعمل الدؤوب، تخليداً لأسمائهم في ذاكرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبنائها، وأرشفة أسمائهم بكتاب سنوي حكومي خاص، يحمل اسم «موسوعة أوائل الإمارات»، يرشحون أنفسهم، أو آخرين، ممن يرون أنهم مثال لقيمة وممارسات مشرقة لترسيخ الاتحاد، ورفع علم الدولة وإنجازاتها عالياً في المحافل كافة. لقد أرادت القيادة الرشيدة من تكريم أوائل الإمارات، أن تتخلد أسماء كل من قام بعمل مخلص وحقق إنجازاً فذّاً في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر التاريخ، لتعرف الأجيال القادمة، أن لكل من اجتهد في خدمة الوطن والمواطن نصيباً، وأن التكريم يجب أن يليق بما قدموا من نماذج إيجابية، باعتبارهم قدوات وطنية يجب أن يحتذي جيل المستقبل بهم، كي يستكملوا المسيرة، ويواصلوا الدرب في تثبيت مسيرة التنمية، والتي بفضلها تتبوأ دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم مكانة عالمية فريدة، رسّخت حب أبنائها لها، وحفّزتهم في تبوّؤ المركز الأول في شتى المجالات. إن إصرار القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تكريم المخلصين من أبناء الدولة، يأتي من أجل تقدير أهدافهم وشغفهم الدائمين، وتحفيزهم على مواصلة الإصرار بأن يكونوا السبّاقين في مختلف المجالات، الصحية، والتعليمية، والاقتصادية، والعسكرية، والرياضية، والابتكارات والمبادرات المتميزة على كل الصعد، لتأتي المبادرة، وعبر دوراتها السابقة بتكريم 132 شخصية ملهمة، ساهمت في تعزيز الريادة والتميز، وتعزيز صورة دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة عصرية ومتقدمة عالمياً، وخلال فترة وجيزة، بأفكار خلاّقة. لقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أطرها التنظيمية والتشريعية، لتأسيس المؤسسات الخيرية، والتي مكّنت الأفراد من الإسهام في أعمال التطوع، والتبرع، ودفع الزكاة لمستحقيها من الفقراء والمحتاجين، وسهّلت على محبي الخير أن يقدموا الكفالة المالية للأسر الفقيرة، وحثّهم على ذلك، عبر جهات حكومية، مسؤولة عن العمل الاجتماعي والخيري والإنساني، أهمّها: وزارة تنمية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمركز الوطني للتأهيل، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومؤسسات خيرية وإنسانية، أبرزها: مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومبادرة زايد العطاء، وأكاديمية الإمارات للتطوع، ومراكز إيواء للنساء والأطفال. إن العمل الخيري الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة جلّ اهتمامها، ينبع من اعتبار الخير قيمة إنسانية قائمة على العطاء والبذل، وبأنه سلوك حضاري يعبر عن مستويات متقدمة من الثقافة والوعي والمسؤولية، يقوم فيه الأفراد والمؤسسات، بدور ملهم وإيجابي يسعى إلى تطوير المجتمعات، وتنمية الإحساس بالمسؤولية، ويشعرهم بقدرتهم على العطاء، الذي يسهم في نهضة الحضارات والمجتمعات، وينشر الأفكار والممارسات الإنسانية بصفتها عملاً خالياً من الربح، يحقق المساعدة، ويعزز التجاوب الاجتماعي مع الناس في أوقات الشدة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية