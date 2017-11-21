«الخارجية» ودعم المعاقين

تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

يطالب مشرِّعون ديمقراطيون بإجابات من وزارة الخارجية الأميركية بشأن مخططات مفترضة لسحب الدعم الذي يستفيد منه الآباء الذين لديهم أبناء معاقون. فيوم الخميس، بعث عضوا مجلس الشيوخ بن كاردن، الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، وباتي موري، الديمقراطية عن ولاية واشنطن، رسالة إلى وزارة الخارجية يتساءلان فيها حول المخططات «المثيرة للقلق» بشان تقليص الدعم الذي يستفيد منه موظفو الجهاز الدبلوماسي الذين لديهم أطفال يعانون من إعاقات.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أفادت في 29 أكتوبر بأن وزارة لخارجية قلصت في صمت الدعم الذي تتلقاه العائلات التي لديها أطفال معاقون، بما في ذلك العلاج، وفترة التعليم الطويلة، والمساعدين الشخصيين في المدرسة. كما أفادت الصحيفة بأن وزارة الخارجية منعت بعض الأطفال بشكل مفاجئ من الذهاب إلى الخارج رفقة عائلاتهم.

والجدير بالذكر أن موظفي الجهاز الدبلوماسي يأخذون معهم أزواجهم وأسرهم في العادة أثناء تنقلهم بين البعثات الدبلوماسية عبر العالم. وتقدّم وزارة الخارجية علاوات وأشكالا أخرى من الدعم لعائلات موظفي الجهاز الدبلوماسي التي لديها أطفال معاقون، وذلك حتى يستطيعوا تلقي رعاية وتعليم مماثلين لما كانوا سيتلقونه في الولايات المتحدة. غير أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية نفى أن تكون الوزارة سحبت الدعم المالي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا: «إن الوزارة ملتزمة بالعمل مع الموظفين لتعيينهم في مراكز تتلاءم مع احتياجات الموظفين وأفراد عائلاتهم والوزارة».

ورغم الطعن في التقارير التي أفادت بتقليص الدعم، إلا أن كاردن ومري قالا، إن هذه الخطوات، إن وجدت، «ستصعّب مهمة» موظفي الجهاز الدبلوماسي وترغم البعض على الاختيار بين ترك عائلتهم في الولايات المتحدة أو الذهاب إلى الخارج من دون خدمات رعاية لأطفالهم. وكتبا يقولان: «ينبغي ألا يضطر أي أحد للقيام بهذا الاختيار بسبب إعاقة أبنائهم». وتأتي هذه التقارير وسط مخططات مثيرة للجدل لوزير الخارجية ريكس تيلرسون بشأن إصلاح الوزارة وتقليص حجمها وميزانيتها. ولكنه أثار حفيظة كل من المشرِّعين والعاملين في وزارة الخارجية لأنه تركهم لا يعرفون شيئاً حول عناصر كثيرة من مخطط الإصلاح وإعادة التنظيم الداخلي المرتقبة.

روبيي جرامر: صحفي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»