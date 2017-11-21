الحرب الرقمية.. ومواجهة الذات تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 تتعرض الولايات المتحدة وخصومها لحرب رقمية كنا نخشاها منذ جيل لكن رحاها تدور بالفعل ونحن نخسرها، وهناك غيمة تنتشر فيها شائعات عن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية واتصالات روسية مع حملة ترامب وحسابات «تويتر» زائفة وأنباء كاذبة على «فيسبوك، وكنا قلقين بشأن هجوم على جبهة كبيرة مثل عمل تخريبي على الإنترنت يعطل التجارة وشبكة الكهرباء. ولدينا أسباب وجيهة في هذا، فالغارة الاستكشافية في الآونة الأخيرة التي شنها مخربون رقميون روس على المنشآت النووية الأميركية تذكرنا بأن مثل هذه التهديدات والمخاوف واقعية. لكننا فشلنا في الاستعداد لهجوم شديد البراعة والدهاء الاستراتيجي. لقد هاجم أعداء الغرب مميزاتنا الثقافية وحولوا إلى نحورنا كل شيء جعلنا أقوياء مثل القيادة في مجال التكنولوجيا وحرية الرأي واقتصاد السوق والحكومة متعددة الأحزاب. والهجوم ما زال مستمراً. وعبقرية هذه الحرب الرقمية هي أن الغربيين الغافلين يقومون بمعظم العمل فيها. ويجعلنا شغفنا بتصديق أسوأ الأنباء عن خصومنا السياسيين أهدافاً سهلة للأنباء الزائفة أو المشوهة المقدمة من مزارع العبث المعادية للأميركيين، وتجعلنا وسائل إعلامنا في البرامج الحوارية في الراديو وشبكات الأنباء، وكل قنوات الاتصال الرقمي ضحية لما تردده. والغرب سك عملة الاستقطاب وأعداؤنا في المقابل استخدموها ضدنا. وما عُرف في بداية الأمر باعتباره هجوماً مغرضاً تمثل في محاولة روسيا القرصنة على الانتخابات الأميركية، تبين أنه حرب أوسع وأكثر جرأة. وقرع «سيارتين مارتين» المسؤول البارز في الأمن الرقمي في بريطانيا أجراس الخطر يوم الأربعاء الماضي بعد سلسلة من الهجمات على وسائل الإعلام البريطانية وبرامج الاتصالات وقطاع الطاقة. وقال مارتين: «روسيا تسعى إلى تقويض النظام الدولي. هذا واضح للغاية»، وهذه الهجمات وغيرها دفعت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إلى تحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحة أثناء كلمة في لندن قالت فيها «نعلم ما تفعله ولن تنجح». وأعتقد أن ماي مخطئة في هذا، حتى الآن، فقد نجح بوتين في الدفع نحو إجراء استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما نال من استقرار الاتحاد في سعي منه إلى إضعاف التحالف الغربي الذي قيد الطموحات العالمية الروسية على مدار سبعين عاماً. وساعد خبراؤه في المجال الرقمي الحركات القومية في فرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والمجر مما هز التحالف، رغم فشل هذه الحركات حتى الآن في الوصول إلى السلطة. وهناك الرئيس دونالد ترامب، فما زال ترامب يصر على أن حملته لم تتواطأ مع بوتين ضد أميركا، وأعتقد أن الأمر يتوقف على معنى «التواطؤ»، وقيل إن هناك اتصالات بين الروس وجارد كوشنر زوج ابنة ترامب ومستشاره السياسي ووزير العدل السابق جيف سيشينز ومدير حملة ترامب السابق بول مانافورت والمستشار السياسي مايكل فلين وابنه، والمستشارين السياسيين جورج بابادوبولوس وروجر ستون. وذكر سيرجي كيسلياك السفير الروسي السابق في الولايات المتحدة بخبث في مقابلة مع تلفزيون روسيا الرسمي أن الروس اتصلوا بعدد كبير من الشخصيات التي تدور في فلك ترامب لدرجة أن ذكرهم جميعاً بالاسم قد يستغرق أكثر من عشرين دقيقة، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك شيء سري يجري مناقشته، لكن مربط الفرس هو أن روسيا ليست في حاجة إلى التواطؤ مع ترامب، وهدف بوتين، بحسب تصريح «ماي» هو «إلقاء بذور الخلاف في الغرب». وترامب يفهم أن وسائل إعلامنا المغلقة على نفسها والمغرضة والمبرمجة تتغذى على الصراع والغضب وهو يسعده أن يقدم هذا. فماذا علينا فعله بعد أن عثر خصم على طريقة يستغل بها أقوى شركاتنا وأكثر برامجنا الإخبارية مشاهدة، بل وحتى شخصية رئيسنا المولعة بالنزاع ضد مصالحنا القومية؟ ولن يمكننا الدفاع عن أنفسنا حتى نرى بوضوح ما يحدث ونفهم أن تدقيق الحقائق وفحصها وقول الحقيقة والنوايا الحسنة لم تعد مجرد فضائل الآن، بل واجبات وطنية. والواقع أن هذا يجعلنا في حرب نواجه فيها أنفسنا. ديفيد فون دريهل: كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»