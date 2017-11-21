حقيقة الديمقراطية الأميركية تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 أميركا جمهورية ديمقراطية، وفيها يتم انتخاب المشرعين من قبل الشعب، وهذا هو الجزء الديمقراطي من العملية برمتها ويشارك فيها نحو نص الشعب الأميركي الذين يختارون ممثلين لهم من الأغنياء أو الأشخاص الذين يقف خلفهم الأغنياء والقطاعات الصناعية والتجارية الكبرى ولديهم الفرصة للوصول للكونجرس أو البرلمان وبطبيعة الحال، لا يمكن لأي شخص فقير أو من عامة الشعب أن يكون الرئيس أو رئيس الوزراء في دول الغرب والشرق، وحتى تصبح مرشحاً لأي منصب (حتى الترشيح) تحتاج إلى المال وشبكة معارف وإعلام وحزب أو لوبي يدعمك، وتستند كل النظم الديمقراطية في العالم على مفهوم لا يمكن الوثوق بالناس العاديين، والذين لا يملكون الدعم اللازم، ولذلك السلطة والمراكز السياسية محجوزة للنخب، التي تستغل طغيان الأغلبية التي تسحق حقوق الأقليات، ومن ثم الاستيلاء على المؤسسات بأقلية مركزة تتوارث وجودها في سدة مؤسسات الحكم لتستغل الشعب باسم الشعب، وتدريجياً تتحول الديمقراطية إلى استبداد شمولي. وعندنا نقول «استبداداً ديمقراطياً»، فله معانيه ودلالاته، فالاستبداد بطبيعته يقدم للمجتمع قوالب ونظماً ثابتة تكرارية على مدار السنة، والغاية منها قوقعة الأفكار، وغلق العقول على ذاتها، دون إبداع، ومن ثم الركون في براثن التخلف النخبوي الذي يصادر حق الآخرين بتسفيه رأيهم ورميهم بتهم عدم الكفاءة وغياب الخبرة اللازمة للمشاركة في الحياة السياسية بأكثر من مجرد صوت لعقل تم تضليله إعلامياً وتدليس الحقائق المعروضة عليه. ففي الديمقراطية يتم برمجة وتجييش الطبقة الوسطى وإقناعها بأن سبيلها الوحيد للشعور بالأمن والأمان هو أن تكون هي في طليعة الصفوف، التي تُساق كالقطيع لتحقيق التنمية التي تربط بالوظيفة وكونهم من طبقة محظوظة هي التي تعمل وتنتج وباقي الشعب عالة على المجتمع، وبسبب كسلهم وعدم اجتهادهم يجب أن يبقوا في الحضيض ويعتقدون أن من يدفع ضرائب أكثر له حق أكبر في التمثيل السياسي، في تقسيم فئوي يؤدي للاستحواذ السلطوي الطبقي على القمة. ففي أميركا يتم حصر المشاركة السياسية الشعبية عبر التصويت الذي يقوم به 219 مليوناً فقط لهم حق الانتخاب من أصل 324 مليون نسمة، ويتم اختار 538 ممثلاً للشعب فقط، وغالبيتهم من الحزب «الديمقراطي»، أو«الجمهوري»، والذي لا يخرج منصب الرئيس ونائبه إلا منهما، وهي المسافة الفاصلة بين حقائق اغتيال العقل في السياقات المباشرة لحياتنا والاحتفاء بالعبث الديمقراطي الوهمي ليحاصر الشعب بين خيارات محدودة ومؤسسات مجتمع مدني لا تشارك في التمدن، الذي يؤثر على صنع القرار السياسي، وكل مواطن يرفض الخضوع لإرادة من يحكمون ويملكون يتعرض لتهميش النظام، وكل فرد في المجتمع يقاوم الإدماج في حشود هويتها الوحيدة هي الاصطفاف وراء «الاستبداد الديمقراطي» يجد نفسه في قوالب تصنيف جاهزة. كما أنه في السنوات الخمس الماضية وحدها، أنفقت أكثر من 200 شركة ناشطة سياسياً في الولايات المتحدة 5.8 مليار دولار كي تؤثر وتضغط بها على الحكومة وسياستها الداخلية والخارجية، وقد حصلت تلك الشركات على 4.4 تريليون دولار من دعم دافعي الضرائب، حيث حققت عائداً قدره 750 مرة ضعف استثماراتها في حلقة مفرغة من الفساد المشرع، ومع التكلفة الباهظة للفوز في الانتخابات، سيصبح السياسيون في كل من الأحزاب السياسية أكثر اعتماداً على شريحة صغيرة من السكان الذين يستطيعون تمويل حملاتهم للفوز بمقعد مجلس الشيوخ، وفي مقابل تبرعات الحملة الانتخابية، يقوم المسؤولون المنتخبون بإصدار قوانين جيدة لجهاتهم المانحة الضخمة، وسيئة أو متوسطة الجودة والعائد بالنسبة للبقية حيث يقضي المنتخبون ما بين 30 و70% من وقتهم في جمع الأموال من أجل الانتخابات المقبلة ويبقى في رقبة السياسي دين للحزب والشركات واللولبيات الداعمة، والتي تقرر بدورها كيف يحكم العالم.