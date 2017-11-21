دروس من المشهد السياسي الفرنسي تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 انتخب الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير مؤخراً رئيساً جديداً لحركة «الجمهورية إلى الأمام»، وهي حركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتم اختيار كاستانير، القريب جداً من الرئيس الفرنسي، من دون منافسة، عبر تصويت برفع الأيدي، خلال المؤتمر العام للحركة الذي انعقد في مدينة ليون شرق فرنسا. وسيتعين عليه التنحي عن منصبه الحكومي بعد تكليفه بقيادة الحركة. وكاستانير، المتحدث اللبق وصاحب الولاء الكبير للرئيس الفرنسي، يحظى بدعم كبير من رئيس الجمهورية، وهو نائب اشتراكي سابق انضم إلى ماكرون الوسطي منذ بداية حملته المؤيدة للاتحاد الأوروبي في السباق الرئاسي. وانتخب كاستانير، البالغ من العمر 51 عاماً، من دون منافسة عبر رفع الأيدي في المؤتمر العام لحركة «الجمهورية إلى الأمام» في مدينة ليون في شرق فرنسا. وهكدا أصبحت مسألة خروج السياسيين الكبار من الساحة السياسية قاعدة عادية بعد الانتخابات الرئاسية عقب هزيمة فيون وهامون في الشوط الأول، وابتعاد ساركوزي عن الحياة السياسية للتفرغ للدفاع عن نفسه في قضايا الفساد التي تلاحقه، واعتزال جان بيير رافران النشاط السياسي، والمسافة الكبيرة التي كان قد أخذها دومينيك دوفيلبان من العمل الحكومي بعد عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية ودعمه لحملة إيمانويل ماكرون منذ الشوط الأول. والحال أن الصعود ‬غير المنتظر ‬لحزب ‬الرئيس ‬ماكرون ‬أحدث ‬زلزالين ‬أساسيين: ‬أما ‬الأول ‬فله ‬علاقة ‬بالأحزاب ‬التقليدية. ‬إذ ‬يُجمع ‬كل ‬المحللين ‬على ‬الأزمات ‬الخانقة ‬التي ‬يعيشها ‬الحزبان ‬التقليديان. فالحزب ‬الاشتراكي ‬تلقى ‬ضربات ‬موجعة ‬خلال ‬الانتخابات ‬الرئاسية ‬تمثلت ‬بشكل ‬أساسي ‬في امتناع ‬كثيرين ‬من ‬كبار ‬أعضاء ‬الحزب، ‬مثل ‬فالس ‬رئيس ‬الوزراء ‬السابق ‬ووزير ‬الخارجية ‬في ‬حينه ‬جان ‬مارك ‬إيرولت ‬ووزير ‬الدفاع ‬السابق ‬الذي ‬أصبح ‬بعد ‬الانتخابات ‬وزيراً ‬للخارجية ‬جان ‬إيف ‬لودريان، ‬عن ‬دعم ‬مرشح ‬الحزب ‬بونوا ‬هامون، ‬الأمر ‬الذي ‬تبعه ‬خروج ‬تاريخي ‬للمرشح ‬الاشتراكي ‬من ‬الشوط ‬الأول ‬للانتخابات ‬بعد ‬حصوله ‬على ‬6.36 ‬في ‬المئة ‬فقط ‬من ‬أصوات ‬الناخبين. ‬أما على ‬اليمين، ‬فإن ‬قضايا ‬الفساد ‬التي ‬وجهت ‬لمرشح ‬حزب «‬الجمهوريين» ‬فرانسوا ‬فيون، ‬ورفضه ‬الانسحاب ‬من ‬الانتخابات ‬على رغم ‬تراجعه ‬الشديد ‬في ‬استطلاعات ‬الرأي، ‬شكلت ‬ضربة ‬قوية ‬للحزب ‬الذي ‬قاد ‬البلاد ‬في ‬معظم ‬فترات ‬الجمهورية ‬الخامسة. أما الزلزال الثاني فهو متعلق بالعلم السياسي كعلم، إذ تعلمنا قواعده أن الأحزاب السياسية لا يكتب لها النجاح إلا إذا توفرت على مخزون تاريخي يمكنها من جلب شرائح مجتمعية واسعة ومن تحقيق أيديولوجيتها أو برنامجها السياسي على أرض الواقع، وذلك بالاحتكاك مع الفاعلين السياسيين الآخرين على حلبة الصراع. فعامل الزمن وعامل الصراعات المشروعة الممتدة هما ما يعطي للحزب مكانته داخل المجال السياسي العام. وهذه القاعدة المسطرة في كتب علوم السياسة فندت مع تجربة حركة ماكرون السياسية.. فالرجل الشاب ليس له تاريخ سياسي، وحركته حركة جديدة (عمرها سنتان)، وقد استطاعت أن تحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان بغرفتيه واكتساح كل المجالس والتربع على عرش الأليزيه، كما أن الحركة أيضاً استطاعت أن تطبق الديمقراطية الداخلية بنجاح.. فكيفية تعيين كريستوف كاستانير رئيساً جديداً لحركة «الجمهورية إلى الأمام» والإجماع الذي تحقق حوله، لم تعرفهما أدبيات الأحزاب التقليدية من قبل. وهكذا أضحى المشهد الفرنسي غير مألوف، وبدأت تتغير قواعد علم السياسة كما لم تتغير من قبل، والكلمة الفصل تبقى دائماً للمواطن، والسياسي الفطن مَن فهم تطلعاته وامتلك نظارات حديثة تقرأ الماضي وتفهم الحاضر وترسم خريطة مقنعة للمستقبل.