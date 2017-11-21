مؤشرات خطيرة في الحرب على الإرهاب تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 حملت الأيام الأخيرة مؤشرات جديدة تؤكد الانطباع بأن ثمة انحرافاً في إدارة جهود الحرب على الإرهاب يمكن أن يهدد الغاية منها، وهي استئصال جذور الإرهاب الذي ألحق بنا أضراراً مدمرة. ففي البداية ثار الشك في الصفقات التي كانت تُعقد في سياق الصراع السوري بإخلاء المقاتلين من مناطق معينة وترحيلهم إلى أماكن أخرى، ومع ذلك كان المرء يمنّي نفسه بأن يكون هؤلاء المقاتلون مناضلين عاديين من أجل الحرية، غير أن تكرار هذه الصفقات أكد بما لا يدع مجالاً لشك أنها تتضمن عناصر إرهابية. ومن هنا ثار السؤال حول مدى سلامة هذا التكتيك في محاربة الإرهاب، بمعنى أنك حين تُزيحه من مكان إلى آخر فسيتعين عليك إن كنت جاداً في محاربة الإرهاب أن تواجهه لاحقاً في أماكن جديدة، ناهيك عن الشك في أن تكون عمليات الترحيل هذه مقدمة لتقسيم على أساس طائفي بغيض. وفي أغسطس الماضي حدثت الواقعة التي لاشك في دلالتها بالنسبة لموضوعنا، ففي سياق حرب «حزب الله» على «داعش» في منطقة الحدود اللبنانية تكشفت الأحداث عما سُمي باتفاق القلمون ومضمونه خروج مقاتلي «داعش» من منطقة القتال بعد تسليم أنفسهم إلى الجيش السوري و«حزب الله» على أن يُنقلوا وأسرهم إلى دير الزور عند مدينة البوكمال على الحدود مع العراق بعد أن يكشفوا عن مصير الجنود الأسرى اللبنانيين المحتجزين منذ سنوات لديهم. كما تضمن الاتفاق أيضاً تسليم أسير وستة جثامين لمقاتلين تابعين لـ«حزب الله»، وقد أثار هذا الاتفاق في حينه ردود فعل سلبية في الساحة اللبنانية باعتباره تفريطاً في جهود استئصال الإرهاب، فيما ردت مصادر «حزب الله» بأن الاتفاق جنب لبنان المزيد من إراقة الدماء وكشف مصير الجنود الأسرى اللبنانيين. غير أن الغضب الأشد جاء من الأوساط العراقية الرسمية والشعبية حيث وصف رئيس الوزراء العراقي الاتفاق بأنه عمل غير مقبول، واستهجنت قوى سياسية عديدة الاتفاق باعتبار أن «تصدير» الإرهابيين إلى حدود العراق عمل يمثل تهديداً لأمنه وهو الذي أُثخن بالجراح طويلاً في الحرب على «داعش». ومع ذلك، وكما في الحالة اللبنانية، وُجد من بين القوى السياسية العراقية المتعاطفة مع إيران و«حزب الله» من يقلل من أهمية العملية لقلة عدد الإرهابيين الذين تم نقلهم للحدود العراقية.