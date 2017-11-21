شرطة أبوظبي.. صمام أمان ومصدر استقرار تاريخ النشر: الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 جاءت الإنجازات التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والتي يصادف اليوم الذكرى الـ60 على تأسيسها، تطبيقاً لمقولة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن الشرطة هي الركيزة الأساسية لاستقرار أمن البلاد ونشر الطمأنينة بين أبنائها». فكان الجدّ والاجتهاد، والسهر على راحة المواطنين والمقيمين على أرض إمارة أبوظبي، الهاجس الأول والهدف الأسمى لكل قيادات ورموز ورجال الشرطة الأوفياء، طوال تلك السنوات، حتى استطاعت تحقيق التميز ونيل الإشادة في المهام الموكلة إليها كافة، بإخلاص وأمانة، همّها في ذلك أن تعمّ الطمأنينة ويتسيّد الأمان حياة الناس وأرواحهم. واستطاعت شرطة أبوظبي، وعلى مدار الستين سنة الماضية، أن تمثّل الدافع القوي لمنتسبيها، كي يواصلوا جهودهم الجبّارة في الارتقاء بالعمل الأمني والشرطي، حفاظاً على الأرواح والمكتسبات، وتوفيراً للرفاه والسعادة لكل مكونات المجتمع، برؤى تواكب تطلعات المستقبل، وتبني أدوات متطورة للنهوض بدور الشرطة، يوازيه دور أفراد المجتمع الذين يعملون جنباً إلى جنب مع رجل الشرطة، في حماية مكتسباتهم الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتميّز في مسيرة الأمان والأمن. فكيف لا يتحقق كل ذلك، وقد قال فيهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله: «إن ما ينعم به وطننا من أمن وطمأنينة إنما هو ثمرة لجهود هؤلاء الرجال المخلصين، الذين ينهضون بمسؤولياتهم، ويؤدون رسالتهم بكل الإخلاص ليلاً ونهاراً، تجاه دولتهم ومواطنيهم، ونحو كل مقيم على أرض هذه الدولة». لقد استطاعت شرطة أبوظبي تحقيق الإنجازات الكبيرة، التي يشهد بها القاصي والداني، في مسيرة التحسين والتطوير، ممارسة دورها في نشر الطمأنينة، وتعزيز قيم الأمن في المجتمع، عبر آليات ووسائل متقدمة، واكبت من خلالها التقنيات العصرية المستخدمة كافة في العمل الشرطي، استناداً إلى التخطيط الاستراتيجي الفاعل، والعمل الدؤوب، الذي دفع مسيرة الارتقاء والتطور في الأداء، اصطف فيه الضباط والأفراد، جنباً إلى جنب، ساهرين على أمن الإمارة واستقرارها، ومتطلعين لمستقبل يتواصل فيه استثمار الكفاءات والقدرات، الأمر الذي جعل إمارة أبوظبي قادرة على تحقيق مراكز متقدمة في ترتيب التنافسية العالمية في السنوات الأخيرة، ما أوصل الإمارة إلى أن تتبوأ المركز الأول عالمياً بوصفها أكثر مدينة أماناً في عام 2017، في تقرير صادر عن موقع «نومبيو» الأميركي، متقدمة فيه على (333) مدينة حول العالم. إن المكانة الراسخة والمتميزة التي حققتها شرطة أبوظبي على المستويين، الإقليمي والعالمي، إنما تأتي بفضل العمل الكبير، والجهود الفريدة في المسيرة التطويرية الشاملة، المستندة إلى المبادرات المتميزة التي جسدت توجيهات قيادتنا الرشيدة للعمل الشرطي والأمني، والذي أوصل بلادنا إلى أن تكون واحة للأمن والأمان، وبيئة جاذبة ومستقطبة لكل من يريد الإقامة والعمل برفاهية وعيش كريم، ضامنين أن أبوظبي هي المدينة الأقل جريمة في العالم، حائزة على رضا أطياف المجتمع كافة، في الاستجابة الفورية لنداءات الإغاثة والمساعدة. لقد استطاعت شرطة أبوظبي في إنجازاتها منذ عام 1957، ولغاية الآن، البناء على الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسيرة التطوير والتحديث، معززة جهودها على طريق الاستقرار، برعاية ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، التي وضعت رؤاها في سبيل تحقيق المنجزات، ورفع شعلة التطوير والتنمية، بتميز وريادة، وبشكل وثّق من متانة الروابط بين المبادرات الشرطية، والوعي المجتمعي، الذي يعد صمام أمان المجتمعات وأسمى درجات الإحساس الوطني القائم على التشارك والتكامل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية