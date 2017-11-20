نووي أقل وأمن أكثر تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 تعتزم الولايات المتحدة إنفاق 1.7 تريليون دولار على مدار العقود الثلاثة المقبلة لتجديد ترسانتها النووية. وهذا مبلغ كبير من المال، لكن رغم هذا لو رأينا أنه لازم لتحقيق الأمن القومي الأميركي لأيدناه. لكنه ليس لازما للأمن القومي. والبلاد يمكنها إنفاق أموال أقل بكثير وتبقى آمنة بل أكثر أمنا في الواقع. وهذا يبدو مناقضا لما هو بدهي، لكن الواقع أننا إذا قلصنا خطط تجديد الترسانة النووية سنحسن بالفعل أمننا، ونوفر مئات الملايين من الدولارات. لكن، كيف يكون ذلك؟ الخطط الحالية تدعو إلى إنتاج أسلحة نووية جديدة كما لو أن الحرب الباردة لم تنته بعد. صحيح أننا عشنا في الماضي مخاطر كبيرة، لكن هذا لم يعد قائما. فقد حان وقت النظر عن كثب إلى الترسانة النووية وإحلال الأسلحة التي نحتاجها لتهديدات الوقت الحالي فحسب. ونحن نؤيد قوة ردع نووية أميركية قوية طالما أن هناك أسلحة نووية تمتلكها دول أخرى. لكننا لا نؤيد تجديد كل سلاح في الترسانة. وفي وقت تتقلص فيه ميزانيات الدفاع، فإن كل دولار ينفق على الأسلحة النووية هو دولار يضيع على الحاجات العسكرية الأخرى مثل الإنفاق على القوات التقليدية ومكافحة الإرهاب والتصدي للهجمات الرقمية. وأثناء الحرب الباردة، كان التهديد بهجوم نووي مفاجئ كبير من الاتحاد السوفييتي هو مصدر الخطر الأكبر على الولايات المتحدة ولذا دججنا أنفسنا بالسلاح لمنع هذا. لكن لحسن الحظ فقد انقشعت تلك الأيام، واختفى الاتحاد السوفييتي منذ 25 عاماً. والتلويح الروسي الحالي بالحرب رغم أنه مثير للقلق لكنه لا يشكل تجديدا للحرب الباردة. والخطر الأكبر حاليا ليس تهديد الروس بل وقوع الولايات المتحدة في خطأ قد يجرها إلى حرب نووية. وأثناء اتخاذنا قراراً بشأن أي الأسلحة نمتلك يجب تطبيق هذه القاعدة البسيطة وهي إذا كان السلاح النووي يعزز خطر الوقوع في حرب بالمصادفة وليس ضرورياً لردع هجوم متعمد يجب ألا ننتج هذا السلاح النووي. وعلاوة على هذا، ليس هناك سبب لإطلاق صواريخ الغواصات بموجب تحذير من هجوم، لأن الغواصات ليست عرضة لأن تقع ضحية ضربة أولى. وهذا يجنبنا مخاوف خطيرة بشأن وقوع حرب بالمصادفة المتضمنة في استخدام الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي من المؤكد أنها ستكون أول أهداف أي هجوم مباغت ولا يمكن إعادتها إلى قواعدها إذا أُطلقت رداً لما قد يتبين أنه تحذير زائف. وهذه ليست مشكلة افتراضية لأننا تعرضنا لثلاثة تحذيرات كاذبة أثناء الحرب الباردة وفي واحدة منها تفادينا بأعجوبة كارثة نووية. وكاحتياط تأميني، في حال أصبحت سلامة الغواصات محل شك، نؤيد أيضاً أن يكون لدينا عدد ملائم من القاصفات التسللية الجديدة التي يمكن تسليحها بقنابل نووية كبيرة. وهذه القاصفات يمكن إرسالها في حال وقوع أزمة وبعد إطلاقها يمكنها أن تتجول لساعات في الجو مما يسمح لها بأن تنتظر حتى صدور تحذير. لقد حان الوقت كي نتمهل ونعيد النظر. فالولايات المتحدة ليست في حاجة إلى تسليح قاصفاتها بجيل جديد من صواريخ كروز المزودة برؤوس نووية. ويرى مكتب الميزانية في الكونجرس أن إلغاء هذا السلاح قد يوفر 30 مليار دولار. ويجب على الولايات المتحدة إلغاء خطط تجديد صواريخها الباليستية العابرة للقارات المستقرة على الأرض وهو ما يوفر 149 مليار دولار. ويتعين علينا بحث كل جوانب الموقف قبل أن نندفع إلى برامج التطوير المكلفة والمثيرة للخلاف تلك. ونعتقد أيضاً أن اتباع نهج أكثر تحفظاً في إعادة بناء أنظمتنا الردعية قد يساعدنا في تجنب سباق تسلح جديد مع روسيا لا يريده أي من الجانبين. وهناك أسلحة نووية معينة مثل صواريخ كروز والصواريخ الباليستية العابرة للقارات مخاطرها أعلى في نشوب حرب بالمصادفة. إننا أكثر أمناً دون هذه الأسلحة المكلفة التي من الحماقة تجديدها. وليام بيري وزير دفاع أميركي سابق جيمس كارترايت نائب سابق لرئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»