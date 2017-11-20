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تصفية حساب مع كلينتون!
تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017
يستعد الديمقراطيون فيما يبدو لـ«تصفية حساب» أو شيء من هذا القبيل بشأن الانتهاكات الجنسية المنسوبة لبيل كلينتون. وفي الأسبوع الماضي، وأثناء حوار مع مستشار من الديمقراطيين عن الموجة الاستثنائية الراهنة من مزاعم التحرش الجنسي، أو بدقة أكبر رد الفعل على هذه المزاعم، التي هزت الثقافة الأميركية، توصلنا إلى أنه لم يعد ثمة مفر من تناول الجانب المظلم من تاريخ كلينتون. والرئيس الأميركي السابق يبلغ من العمر الآن 71 عاماً وزوجته خاضت سباقها الرئاسي الأخير، ولا يستطيع أن يقدم شيئاً للديمقراطيين في مقابل صمتهم المستمر عن ماض مشين.
وقد يدرك سياسي طموح من الحزب الديمقراطي الفائدة طويلة الأمد وراء انتقاد الرئيس السابق على خطاياه. فقد انتهزت السيناتورة الديمقراطية كريستين جيليبراند مثل هذه الفرصة يوم الخميس الماضي وقالت إن كلينتون كان يجب أن يستقيل من منصب الرئيس. ويعرف كثيرون أن بعض المزاعم التي طالت كلينتون على مدار عقود لا يمكن دحضها. وقد انضم إلى قافلة إعادة زيارة سجل كلينتون ليبراليون عدة، فهناك فيما يبدو إجماع على إخراج رئاسة كلينتون من قبرها، وإثارة الجدل العام حولها، ثم دفنها من جديد مع كتابة نص جديد ليس مشرفاً على شاهدة القبر.
ومحاولة ديمقراطيين مخلصين تسويغ الماضي يضع بالفعل محاولة الجمهوريين في آلاباما تسويغ الحاضر في السياق. فالمسيحيون البيض في آلاباما منشغلون حالياً بتسويغ التصويت للمرشح لمجلس الشيوخ «روي مور» المنحل أخلاقياً. ولا شك في أنهم كانوا يفضلون سيناتوراً أميناً لم يتحرش بالمراهقات، ولكنهم يخوضون حرباً ثقافية بالمرشح الذي لديهم فقط، وليس بالضرورة المرشح الذي كانوا يرجونه. وقد فعل الديمقراطيون في تسعينيات القرن الماضي الشيء نفسه على رغم أن هذا حدث مع رجل كان يتمتع بمواهب ثقافية وسياسية أفادت الأمة بأسرها، وليس طبعاً مثل مور. والديمقراطيون يردون الآن على اتهامات أقل خطورة ضد السيناتور آل فرانكين بإخضاعه لتحقيق في لجنة أخلاقيات الحزب. وما لم تظهر اتهامات موثوق بها أخرى، فقد يحتفظ فرانكين بمقعده في مجلس الشيوخ.
والحقيقة الحرجة هي أن الحياة السياسية في أميركا تقف الآن متأرجحة على حافة حرجة. وبعد فضح هارفي وينستين، المنتج السينمائي الأميركي المتهم بتحرشات جنسية، فإن النساء سيصعد نجمهن. ولكن مع وجود جمهوريين تحوم حولهم مزاعم تحرشات جنسية ويخوضون السباق على الكونجرس، فمن المرجح أن تجري تصفية الحساب مع كلينتون، مهما كلف الأمر.
فرانسيس ويلكينسون
كاتب أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»