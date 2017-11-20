تصفية حساب مع كلينتون! تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 يستعد الديمقراطيون فيما يبدو لـ«تصفية حساب» أو شيء من هذا القبيل بشأن الانتهاكات الجنسية المنسوبة لبيل كلينتون. وفي الأسبوع الماضي، وأثناء حوار مع مستشار من الديمقراطيين عن الموجة الاستثنائية الراهنة من مزاعم التحرش الجنسي، أو بدقة أكبر رد الفعل على هذه المزاعم، التي هزت الثقافة الأميركية، توصلنا إلى أنه لم يعد ثمة مفر من تناول الجانب المظلم من تاريخ كلينتون. والرئيس الأميركي السابق يبلغ من العمر الآن 71 عاماً وزوجته خاضت سباقها الرئاسي الأخير، ولا يستطيع أن يقدم شيئاً للديمقراطيين في مقابل صمتهم المستمر عن ماض مشين. وقد يدرك سياسي طموح من الحزب الديمقراطي الفائدة طويلة الأمد وراء انتقاد الرئيس السابق على خطاياه. فقد انتهزت السيناتورة الديمقراطية كريستين جيليبراند مثل هذه الفرصة يوم الخميس الماضي وقالت إن كلينتون كان يجب أن يستقيل من منصب الرئيس. ويعرف كثيرون أن بعض المزاعم التي طالت كلينتون على مدار عقود لا يمكن دحضها. وقد انضم إلى قافلة إعادة زيارة سجل كلينتون ليبراليون عدة، فهناك فيما يبدو إجماع على إخراج رئاسة كلينتون من قبرها، وإثارة الجدل العام حولها، ثم دفنها من جديد مع كتابة نص جديد ليس مشرفاً على شاهدة القبر. والحقيقة الحرجة هي أن الحياة السياسية في أميركا تقف الآن متأرجحة على حافة حرجة. وبعد فضح هارفي وينستين، المنتج السينمائي الأميركي المتهم بتحرشات جنسية، فإن النساء سيصعد نجمهن. ولكن مع وجود جمهوريين تحوم حولهم مزاعم تحرشات جنسية ويخوضون السباق على الكونجرس، فمن المرجح أن تجري تصفية الحساب مع كلينتون، مهما كلف الأمر. فرانسيس ويلكينسون كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»