أميركا وروسيا.. مواجهة الصواريخ بالصواريخ! تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 تحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصلاح معاهدة معيبة للحد من الأسلحة النووية مع روسيا، التي تنتهك الاتفاق المبرم منذ سنوات، بيد أن جزءاً من الخطة الأميركية لمواجهة تصنيع روسيا لصواريخ تمثل انتهاكاً للمعاهدة، هو تطوير بعض من الصواريخ ذاتها التي تشكل انتهاكاً للمعاهدة! وتعلم الحكومة الأميركية منذ عام 2012 أن روسيا تنتهك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي وقعها الرئيس رونالد ريجان مع موسكو عام 1987، والتي تحظر تطوير أو اختبار أو استخدام صواريخ أو أنظمة صاروخية لنطاق يتراوح بين 500 و5.500 كيلومتر. وعلى مدار سنوات، ألحَّ «الجمهوريون» على إدارة أوباما من أجل مواجهة الروس. وفي نوفمبر الماضي التقى مسؤولون من إدارة أوباما بنظرائهم من الروس من أجل المطالبة بإقرار من جانبهم بأنهم يصنِّعون صواريخ «كروز» جديدة تشكل انتهاكاً للمعاهدة، لكن الجانب الروسي أنكر ذلك. وفي فبراير الماضي قررت وكالات المخابرات الأميركية أن روسيا اتخذت خطوة أخرى، واستخدمت بالفعل صاروخاً، يمكن أن يشكل تهديداً لأجزاء كبيرة من أوروبا. وفي هذه الأثناء، طالبت إدارة ترامب باجتماع آخر مع ما وصفته بـ«لجنة التحقق الخاصة»، وهو منتدى يمكن للمسؤولين الأميركيين والروس من خلاله محاولة حل الخلاف، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون. وسلّطت كل من «فيونا هيل»، المديرة المتخصصة في الشؤون الروسية لدى «مجلس الأمن القومي»، و«كريستوفر فورد»، المدير المتخصص لدى المجلس لشؤون منع الانتشار النووي، الضوء على الخطة الشهر الماضي، حسبما أفاد مسؤولون في الكونجرس. وأطلع وزير الدفاع الأميركي «جيم ماتيس» وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل على المستجدات في التاسع من نوفمبر. وقال «ماتيس» أمام الصحافيين: «إن المناقشة تضمنت النظر في انتهاكات الاتحاد الروسي لمعاهدات القوى النووية متوسطة المدى، والجهود الجماعية لإلزام روسيا بمسؤوليتها»، مضيفاً: «من الضروري الحفاظ على الثقة في اتفاقية الحد من الأسلحة». ويؤيد «الديمقراطيون» في الكونجرس جهود الإدارة الرامية إلى إنقاذ المعاهدة، لكنهم يتشككون في أن نسخة أميركية من الصاروخ الروسي الذي يشكل انتهاكاً للمعاهدة سيحقق الأثر المرغوب. وذكر «الديمقراطي بنيامين كاردين» من لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: «نعلم أن الروس لم يلتزموا بالمعاهدة، ونرغب أن نبقيهم طرفاً فيها»، مؤكداً: «لا أؤيد تسريع الصراع بتطوير شيء يمكن أن يشكل تعارضاً، لذا لست متيقناً من أن ذلك سيكون مجدياً». وأوضح المساعد السابق لوزير الخارجية للأمن القومي ومنع الانتشار النووي «توم كانتريمان» أن تحرك الإدارة الأميركية في نفس اتجاه الروس، يصب في مصلحتهم. ولفت إلى أن ما يريده الروس هو استفزازنا من أجل انتهاك المعاهدة، ومن ثم المعاناة من النتائج، ولديَّ أمل ألا تسقط الإدارة في ذلك الفخ». وعلى الرغم من ذلك، يقر المنتقدون لخطة الإدارة بأنه ليست لديها حلول أفضل، ولا سيما أنه إذا لم تعترف الحكومة الروسية بانتهاك المعاهدة، لا يكاد يكون هناك أمل في أن تتفاوض لإصلاحها بحسن نية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وفقاً للحقائق، فلا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الحل. وعلى الإدارة الأميركية أن تمضي قدماً في سياسة العصا والجزرة، وإلا لن تتمكن من القول إنها حاولت العمل مع موسكو، غير أنه عندما تفشل هذه السياسة، ستواجه الإدارة قراراً حاسماً: فإما أن تحافظ على معاهدة معيبة مع بوتين أو المجازفة بسباق تسلح نووي. جوش روجين يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»