تميم وإدمان الأكاذيب تاريخ النشر: الإثنين 20 نوفمبر 2017 شاهدت قبل أيام خطاب أمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني» في افتتاح «مجلس الشورى» وتملكتني الدهشة من حجم الأكاذيب التي ساقها في خطابه بحضور «عرَّاب» الأزمة التي اختلقتها قطر مع جيرانها «حمد بن خليفة آل ثاني» الأمير الأسبق، وقبل تناول تلك الأكاذيب قمت بمشاهدة خطاب افتتاح ذات المجلس العام الماضي ووجدته ركز على الأزمة الاقتصادية التي تمر بها «قطر» نتيجة انخفاض أسعار منتجات سوق الطاقة من نفط وغاز، ولكنه لم يتعرض مطلقاً لموضوعات مهمة مثل الإرهاب والجماعات المتطرفة ودورها في زعزعة الأوضاع في العديد من الدول العربية. أما خطاب «تميم» الأخير فقد تحدث في معظمه عن سلسلة من الأكاذيب التي ما زال يسوقها نيابة عن «والده وعمه» ورؤوس الفتنة في جماعة «الإخوان» الإرهابية، التي تسيطر على معظم مفاصل الحكم في الدوحة، فقد قام «تميم» بالتحدث مباشرة عن الأكذوبة الكبرى التي يسوق لها، وهي «الحصار الجائر الذي تسبب في إهدار كل القيم والأعراف المعمول بها»! والسؤال هنا: هل قيام بعض الدول بحماية أمنها الوطني والحفاظ على مكتسباتها وإنجازاتها ومصلحة شعوبها من خطر التطرف والإرهاب يُعتبر «هدراً للقيم والأعراف المعمول بها»؟ وهل ما تفعله قطر طيلة عقدين ونيف من تصدير للإرهاب وإشاعة الفتنة والكراهية بين الحاكم والمحكوم في العديد من الدول العربية ليس هدر القيم والأعراف؟ وهل ما تقوم به الدوحة من احتضان لرموز الإرهاب الهاربين من أوطانهم والمنتمين للعديد من الجماعات الإرهابية وعلى رأسها «الإخوان» لا يدخل ضمن هدر القيم والأعراف؟ ثم تتوالى أكاذيب «تميم» عندما قال إن دول ما أسماه «بالحصار» ما زالت «تتدخل في الشؤون الداخلية لقطر مع اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشعب القطري». ووددت شخصياً لو قام «تميم» بعرض دليل أو مثال واحد على صحة ما قاله لكي نقوم بتوجيه الرد المناسب، ولكنه للأسف لم يفعل، ولكن النقطة الوحيدة التي لم يكذب بشأنها «تميم» في خطابه كانت تناوله للصعوبات الاقتصادية التي تمر بها قطر في العامين الأخيرين، والتي نتج عنها تدني معدلات النمو، وعلى الرغم من أن «تميم» ربط تلك الأزمة الاقتصادية بانخفاض أسعار النفط والغاز عالمياً فإن واقع الأمر يؤكد أنها نتاج لخسارة قطر لعلاقاتها الاقتصادية مع الدول الأربع نتيجة سياستها الإرهابية، وبالتالي فإن الدوحة عليها أن تفكر ملياً في إعادة النظر في أفعالها والعودة إلى ما يمليه عليها الحق والعقل وليس ما تفرضه عليها طهران و«الإخوان المسلمين» والتوقف عن تسويق الأكاذيب.